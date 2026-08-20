ГОРДИЙ
ГО́РДИЙ - легендарный основатель Фригии, отец царя Мидаса.
Согласно легенде, Гордий был простым земледельцем. Однажды во время пахоты орёл сел на ярмо его быков, что было истолковано как знамение, предвещающее Гордию царскую власть. Вскоре фригийцы остались без царя, и оракул приказал избрать царём того, кого они первым встретят едущим к храму Зевса на телеге. Им оказался Гордий. Став царём, он основал столицу Фригии Гордион (назван в честь Гордия), принёс в дар Зевсу свою телегу и, установив её в храме, опутал ярмо сложнейшим узлом. Предсказание оракула гласило, что тот, кто развяжет этот «гордиев узел», станет повелителем всей Азии. Согласно преданию, Александр Македонский, посетивший Гордион в 334 году до нашей эры, на предложение развязать узел - разрубил его мечом. (Отсюда выражение «разрубить гордиев узел», то есть принять быстрое и смелое решение запутанного и сложного вопроса.)