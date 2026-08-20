ГОРДИЙ

ГО́РДИЙ - ле­ген­дар­ный ос­но­ва­тель Фри­гии, отец ца­ря Ми­да­са.

Со­глас­но ле­ген­де, Гордий был про­стым зем­ле­дель­цем . Од­на­ж­ды во вре­мя па­хо­ты орёл сел на яр­мо его бы­ков, что бы­ло ис­тол­ко­ва­но как зна­ме­ние, пред­ве­щаю­щее Гордию цар­скую власть. Вско­ре фри­гий­цы ос­та­лись без ца­ря, и ора­кул при­ка­зал из­брать ца­рём то­го, ко­го они пер­вым встре­тят еду­щим к хра­му Зев­са на те­ле­ге. Им ока­зал­ся Гордий. Став ца­рём, он ос­но­вал сто­ли­цу Фри­гии Гор­ди­он (назван в честь Гордия), принёс в дар Зевсу свою телегу и, установив её в храме, опутал ярмо сложнейшим узлом. Предсказание оракула гласило, что тот, кто развяжет этот «гордиев узел», станет повелителем всей Азии. Согласно преданию, Александр Македонский, посетивший Гордион в 334 году до нашей эры, на предложение развязать узел - разрубил его мечом. (Отсюда выражение «разрубить гордиев узел», то есть принять быстрое и смелое решение запутанного и сложного вопроса.)

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