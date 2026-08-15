Гордион (греч. Гoρδιον, англ. Gordium, Gordion)

Го`рдион (греч. Гóρδιον, англ. Gordi­um, Gordion) — столица древней Фригии. Г. был расположен на месте с. Яссыхеюк, примерно в 80 км к юго-западу от Анкары, в непосредственной близости от Полатлы, одного из важных археологических комплексов культуры бронзового века Центральной Анатолии. Раскопки Г. были начаты в 1900 Г. и А. Керте; наиболее активно изучение Г. ведется Музеем архео­логии и антропологии Пенсильванского университета (США) с 1950-х. Хронология археологических слоев Г. базируется на данных исторических источников, материальной культуры, дендрологического и радиоуглеродного анализа. Раннее поселение датируется последними веками II тысячелетия до н. э. В IX—VIII вв. до н. э. Г. стал столицей государства, под контролем которого находилась значительная часть Малой Азии к западу от р. Галис. В VIII в. до н. э. нижний город и территория на север от цитадели были окружены мощной крепостной стеной. Сохранились остатки жилых строений из сырцового кирпича с предметами домашнего обихода, ремесленными инструментами и оружием. Рядом с городом обнаружены около 100 гробниц, возведенных фригийскими правителями и состоящих из погребальной камеры, над которой возвышалась искусственная насыпь. Раскопки самого большого холма (высота 50 м, длина 300 м) группой археологов под руководством Р. С. Янга в 1957 выявили богатое царское захоронение. Найденные артефакты, включающие глиняные и бронзовые сосуды с остатками органических веществ, украшения и прекрасно сохранившиеся деревянные предметы, в т. ч. мебель , позволили реконструировать погребальную церемонию. Предполагается, что это была гробница Гордия, легендарного основателя Г. и отца самого извест-ного фригийского царя Мидаса. Г. был разрушен пожаром, по одной из версий — в результате нападения киммерийцев в VIII в. до н. э. Лит.: Young R. S. Three Great Early Tumuli. The Gordion Excavations Final Reports. I. Philadelphia, 1981; Simpson E., Spirydowicz K. Gordion Wooden Furniture: The Study, Conservation, and Reconstruction of the Furniture and Wooden Objects from Gordion, 1981—1998. Ankara, 1999; De Vries K. et al. New Dates for the Destruction Levels at Gordion // Antiquity. 2003. 77; Ro-se C. B., Darbyshire G. [Eds]. The New Chronology of Iron Age Gordion. Philadelphia, 2011.