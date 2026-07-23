ГОРДИОН
ГОРДИОН. Древний город, столица Фригии, располагался на правом берегу реки Сангарий (ныне Сакарья), в 96 км к юго-западу от Анкары (Турция).
Раскопки с начала ХХ века, систематические - с 1950 года (американский археолог Р. Йонг и другие).
Согласно легенде, Гордион основан Гордием. Располагался на торговом пути от побережья Эгейского море в глубь Азии. Поселение с раннего бронзового века, расцвет городской жизни в IX-VIII веках до нашей эры. Около 690 года пострадал от киммерийцев. В 189 году до нашей эры разрушен галатами. В римское время на месте Гордиона был небольшой посёлок, упоминаемый Страбоном. Обнаружены оборонительные стены с воротами, дворцы и дома мегаронного типа из камня, сырцового кирпича и дерева, часть построенной персидским царём Дарием так называемой Царской дороги, ведущей к морю. Изучался обширный грунтовый и курганный некрополь. Наиболее известна «Гробница Мидаса» (под курганом высотой 53 м; среди находок - инкрустированная деревянная мебель, бронзовые сосуды). Галечные мозаики Гордиона VIII века до нашей эры свидетельствуют о зарождении средиземноморской мозаической традиции во Фригии. Богатейшая коллекция находок, особенно значительных для расцвета Гордиона фригийского периода, хранится в местном музее Гордиона и Музее анаболийской цивилизации в Анкаре.