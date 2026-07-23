ГОРДИОН

ГОРДИОН. Древ­ний го­род, сто­ли­ца Фри­гии, рас­по­ла­гал­ся на пра­вом бе­ре­гу реки Сан­га­рий (ны­не Са­ка­рья), в 96 км к юго-за­па­ду от Ан­ка­ры (Тур­ция).

Рас­коп­ки с начала ХХ века, сис­те­ма­ти­че­ские - с 1950 года (американский ар­хео­лог Р. Йонг и другие).

Согласно легенде, Гордион основан Гордием. Располагался на торговом пути от побережья Эгейского море в глубь Азии. Поселение с раннего бронзового века, расцвет городской жизни в IX-VIII веках до нашей эры. Около 690 года пострадал от киммерийцев. В 189 году до нашей эры разрушен галатами. В римское время на месте Гордиона был небольшой посёлок, упоминаемый Страбоном. Обнаружены оборонительные стены с воротами, дворцы и дома мегаронного типа из камня, сырцового кирпича и дерева, часть построенной персидским царём Дарием так называемой Царской дороги, ведущей к морю. Изучался обширный грунтовый и курганный нек­ро­поль . Наиболее известна «Гробница Мидаса» (под курганом высотой 53 м; среди находок - инкрустированная деревянная мебель, бронзовые сосуды). Галечные мозаики Гордиона VIII века до нашей эры свидетельствуют о зарождении средиземноморской мозаической традиции во Фригии. Богатейшая коллекция находок, особенно значительных для расцвета Гордиона фригийского периода, хранится в местном музее Гордиона и Музее анаболийской цивилизации в Анкаре.

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