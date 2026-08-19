ГОРДИН ЯКОВ

ГО́РДИН Я́КОВ - еврейский дра­ма­тург .

Пи­сал на иди­ше и на русском языке. Об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил; с 1870 года пуб­ли­ко­вал в одес­ских и пе­тер­бург­ских из­да­ни­ях рас­ска­зы из еврейской жиз­ни. В 1880 году соз­дал в Одес­се Ду­хов­но- биб­лей­ское брат­ст­во, ста­вив­шее це­лью ре­фор­ми­ро­вать жизнь ев­ре­ев в со­от­вет­ст­вии с уче­ни­ем Л. Н. Тол­сто­го. Пре­сле­до­ва­ния брат­ст­ва со сто­ро­ны пра­ви­тель­ст­ва вы­ну­ди­ли Гордина в 1890 году эмиг­ри­ро­вать в США.

Известность Гордину принесла пьеса «Еврейский король Лир» («Дер идишер кениг Лир», 1900 год). В своих драмах (главным образом на тему семейных отношений) Гордин нередко использовал сюжеты пьес Ф. Шиллера, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, Г. Ибсена, Г. Гауптмана и других, придавая им еврейский колорит. Популярностью пользовались пьесы «Миреле Эфрос» (1898 год, на русской сцене - «Мирра Эфрос»), ставшая классикой еврейского театра; «Бог, человек и сатана» («Гот, менч ун тайвл», 1900 год; в русском переводе - «Сатана», 1909 год), «Сиротка» («Ди иесойме», 1903 год). Мелодраматические сюжеты, яркие характеры, эмоциональные диалоги пьес Гордина привлекали к ним интерес театров во многих странах (в том числе театра Корша в Москве); многие были экранизированы.

Сочинения:

Але шриф­тен. Нью-Йорк, 1910. Т. 1–4; Дра­мы. СПб., 1910.