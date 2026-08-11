ГОРДИМЕР НАДИН

ГОРДИМЕР НАДИН - южно-африканская пи­са­тель­ни­ца , пуб­ли­цист .

Из се­мьи еврейских эмиг­ран­тов . Училась в Витватерсрандском университете (1945 год). Пишет на английском языке.

Проза Гордимер отражает атмосферу эпохи апартхейда, различные состояния людей этой эпохи - от внутренней слепоты и пассивности до противостояния и бунта; её основной пафос - в осуждении расизма, бездуховности, нетерпимости и разобщённости между людьми. Гордимер пытается по-новому взглянуть на тему расовой вражды, избегая в своём творчестве политических крайностей: так, во многих рассказах она показывает героев, стремящихся, вопреки требованиям социума, отгородиться от расовой проблемы.

Среди произведений: сборники рассказов «Лицом к лицу» («Face to face», 1949 год), «Нежный голос змия» («The soft voice of the serpent», 1952 год), «Шесть футов земли» («Six feet of the country», 1956 год), «Прыжок и другие рассказы» («Jump: and other stories», 1991 год), «Добыча» («Loot», 2003 год); романы «Лживые дни» («The lying days», 1953 год), «Земля Чужестранцев» («А world of strangers», 1958 год), «Любовь по случаю» («Occasion for loving», 1963 год), «Потерянный буржуазный мирок» («The late bourgeois world», 1966 год), «История моего сына» («Му son’s story», 1990 год); сборник статей и лекций «Жизнь в надежде и в истории: Заметки о нашем веке» («Living in hope and history: notes from our century», 1999 год), посвящённый проблемам литературы, культуры и прав человека. Нобелевская премия (1991 год).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1989;

Со­всем дру­гие ис­то­рии: Сб. рас­ска­зов. М., 2006.