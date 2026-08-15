Гордимер (англ. Gordimer), Надин

Го`рдимер (англ. Gordimer), Надин (20.11.1923, Спрингс, провинция Трансвааль — 13.07.2014, Йоханнесбург) — южноафриканская писательница, видная общественная деятельница, первый лауреат Нобелевской премии по литературе (1991) в Африке. Автор 15 романов и повестей, награждена многочисленными международными литературными пре- миями и почетными званиями. Ее произведения переведены на 40 языков мира, в том числе на русский. Среди наиболее известных романов: «Хранитель» (1974, удостоен Букеровской премии), «Дочь Бургера» (1979), «Народ Джулая» (1981), «История моего сына» (1990). Основной темой произведений Г. было обличение режима апартхейда, расизма, дискриминации. Она показывала негативное воздействие, которое оказывают предрассудки и различные формы расизма на народы и государства. Работы Г. не раз подвергались южноафриканской цензуре. После демонтажа апартхейда Г. осталась жить в ЮАР. Ее последние романы — «Домашнее ружье» (1998), «Случайное знакомство» (2001), «Сейчас самое подходящее время» (2012) — обращены к трудностям, с которыми столкнулась «новая» Южная Африка: преступность , насилие, конфликты с мигрантами, распространение СПИДа, преодоление расовых, этнических, религиозных и культурных противоречий. Все эти проблемы волнуют сейчас не только ЮАР, но и многие другие страны мира, поэтому романы Г. не теряют актуальность. Лит.: Давидсон А. Б. Гордимер Надин // История Африки в биографиях / Под общ. ред. акад. РАН А. Б. Давидсона. М., 2012. С. 71—73; Clingman S. The Novels of Nadine Gordimer: History from the Inside. London, 1986; Head D. Nadine Gordimer. Cambridge, 1994.