ГОРДИЕНКО ЭЛЛИСА АЛЕКСЕЕВНА

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1993), ведущий научный сотрудник Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 14 июня 1941 года в селе Бада Читинской области. В 1965 году окончила исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по кафедре истории и теории искусства.

В 1965–1979 годах работала научным сотрудником в Новгородском музее-заповеднике.

В 1978 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Новгородская станковая живопись XI—XV вв. в собрании Новгородского музея заповедника».

С 1979 года – сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1994 года – ведущий научный сотрудник.

В 1993 году защитила докторскую диссертацию на тему «Новгород в XVI веке и его духовная жизнь».

С 1993 года занимает должность заместителя главного редактора журнала «Новгородский исторический сборник».

Автор более 90 научных публикаций. В область научных интересов входят история древнерусского искусства, изобразительное искусство и культура средневекового Новгорода.

Сочинения

Варлаам Хутынский и архиепископ Антоний в житии и мистериях. XII—XVI века. СПб., 2010;

Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982. (Совместно с Э.С.Смирновой и В.К.Лауриной.);

Миниатюра и текст: К истории Следованной Псалтири из собрания Российской Национальной библиотеки F.I.738. СПб., 2011. (В соавторстве с С. А. Семячко и М.А.Шибаевым.);

Новгород в XVI в. и его духовная жизнь. СПб. 2001;

Архитектура Новгорода середины XVI века: Самостоятельный путь развития в системе становления Русского государства // Формирование единого Русского государства: История и современность: Русский путь. Сб. научных трудов. СПб., 2014. С.203–216;

Богослужебные особенности росписей Мистры XIV–XV вв. // Spicilegium Byzantino-Rossicum : сборник статей к 80-летию члена-корреспондента РАН И.П.Медведева. СПб., 2015. С. 111–130.

Большая палата архиепископа Евфимия II: Место, время и значение здания в истории древнего Новгорода // Чело. Альманах. Специальный выпуск: 1150 лет Российской государственности. 2011. № 2 (51);

Где был Поромонь двор? // Вспомогательные исторические дисциплины». СПб., 2016. Вып. 35. С. 11–95;

Икона Апостолы Петр и Павел» в собрании Новгородского музея-заповедника // Труды Государственного Эрмитажа: Византия в контексте мировой культуры : материалы конференции, посвященной А.В. Банк (1906-1984). Вып. LXXIV. СПб., 2015. С. 290–307;

Культ святых целителей в Новгороде. XI—XIII вв. // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2010. № 1 (39);

Новгородские свинцовые вислые печати как памятники изобразительного искусства XII в. // Труды Государственного Эрмитажа. Т. LXX. СПб., 2014.