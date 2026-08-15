ГОРДИЕНКО Андрей Борисович

Родился 30.06.1977. Окончил Ставропольский государственный университет в 2000 г.

Кандидатская диссертация : Проблемы богатства и бедности в общественной мысли Италии XIV- первой половины XV в. (Ставропольский госуниверситет, 2005).

В настящее время заведующий отделом этнографии Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

Учитель : Краснова И.А.

Область интересов : Повседневная жизнь и социальные отношения в Италии XIV–XV вв.

Сочинения: Отношение итальянских гуманистов XV в. к институту монашества // Актуальные проблемы исторической науки. Ставрополь, 2001;

Критика быта монахов и повседневных норм жизни монастырей в сочинениях итальянских гуманистов XIV-XV вв. // Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознание и методология изучения: Сборник материалов межрегионального научного семинара. – Ставрополь, 2001;

Поджо Браччолини о роли богатств в повседневной жизни человека // Материалы международной научной конференции «Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознание и методология изучения». – Армавир, 2002;

Этическая оценка богатства в произведениях итальянских гуманистов XIV-XV вв. // Феодальное общество: идеология, политика, культура. Материалы III всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. М., 2002.