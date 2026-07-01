В закладки
Гордиан III (Марк Антоний Гордиан, лат. M. Antonius Gordianus)
Гордиа`н III (Марк Антоний Гордиан, лат. M. Antonius Gordianus) (225—244) — римский император (238—244). Внук Гордиана I и племянник Гордиана II. После их смерти сенат провозгласил императорами сенаторов Пупиена и Бальбина, а Г. — цезарем. После гибели соправителей в результате восстания преторианцев он cтал императором под именем Г. III. Вел с переменным успехом войны на Дунае против готов и карпов, а затем в Месопотамии против Сасанидов. После поражения в битве с персами солдаты свергли Г. III и объявили императором его префекта претория Марка Юлия Филиппа, приказавшего убить Г. III. Лит.: Potter D. S. The Roman Empire at Bay. AD 180—395. London — New York, 2004.
46