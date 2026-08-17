ГОРДИАН II МАРК АНТОНИЙ СЕМПРОНИАН

ГОРДИАН II МАРК АНТОНИЙ СЕМПРОНИАН (лат. Marcus Antonius Gordianus Sempronianus) - римский император (238 год), сын Гордиана I .

Его жизнеописание свидетельствует о хорошем образовании Гордиана (он учился у сына известного писателя времени Северов Серена Саммоника), а позже он писал небольшие сочинения в стихах и прозе. Гордиан сделал обычную карьеру – квестор во время Гелиогабала , претор и консул-суффект при Александре Севере . Если «Жизнеописания софистов» Флавия Филострата посвящены ему, а не его отцу, то он был командиром легиона в Сирии и проконсулом Ахайи. После назначения отца наместником в Африке, Гордиан стал его легатом.

В 238 г. из-за увеличения налогов, предпринятого Максимином , в Африке началось восстание против императора, и 19 марта 238 г. Гордиан I, не имевший к отношения к этому мятежу, против своей воли был объявлен августом в Тисдре и через несколько дней вступил в этом качестве в Карфаген ; своим соправителем он назначил сына и они вместе приняли титул Африканский. Наместник Нумидии Капеллиан, давний недруг Гордиана I из-за проигранного им судебного дела, сохранил верность Максимину и двинулся во главе легиона и отрядов вспомогательных войск против Гордианов. Карфагенским войском, состоявшим из разрозненных отрядов солдат и городского ополчения, командовал Гордиан II. Под стенами Карфагена состоялась битва, в ходе которой Гордиан II потерпел поражение и был убит. Узнав об этом, его отец покончил с собой.

Иллюстрация :

Сестерций Гордиана II.

Исторические источники :

Геродиан. История, VII;

Писатели истории Августов. Трое Гордианов;

Аврелий Виктор. О цезарях, 26.