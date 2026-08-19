ГОРДИАН I МАРК АНТОНИЙ СЕМПРОНИАН

ГОРДИАН I МАРК АНТОНИЙ СЕМПРОНИАН (лат. Marcus Antonius Gordianus Sempronianus) - римский император (238 год).

Происходил из малоазийской или римской знатной, скорее всего, всаднической, семьи. Гордиан I был богатым землевладельцем, из «Жизнеописания софистов» Филострата известно, что его родственником был Герод Аттик . Если Филострат посвящает свое произведение ему, а не его сыну, Гордиану II , то он командовал легионом в Сирии, в 216 г. был наместником Нижней Британии, ок. 220 – проконсулом Ахайи, ок. 221 – консулом-суффектом, в 237 г. Александром Севером или Максимином был назначен наместником Африки.

В 238 г. из-за фискальной политики Максимина, увеличившего налоги, в Африке началось восстание против императора, а 19 марта 238 г. Гордиан, изначально не имевший к отношения к этому мятежу, был объявлен августом в Тисдре и через несколько дней вступил в этом качестве в Карфаген; своим соправителем он назначил сына, Гордиана II, и они вместе приняли титул Африканский. В Рим было отправлено посольство во главе Публием Лицинием Валерианом , будущим императором. 2 апреля 238 г. сенат признал все титулы Гордиана, Александр Север был обожествлен, а Максимин стал врагом народа. Префект претория Виталиан, сторонник Максимина, был убит, также были уничтожены префект Рима и другие приверженцы императора. Сенат сформировал комитет из двадцати консуляров для обороны Италии от нападения Максимина, все наместники европейских провинций, кроме дакийского, паннонского и испанского, приняли сторону сената.

В это время наместник Нумидии Капеллиан, сторонник Максимина и давний недруг Гордиана из-за давнего судебного спора, вторгся в Африку, имея всего один легион и несколько вспомогательных отрядов. Навстречу ему вышел Гордиан II, но несмотря на численное превосходство, проиграл битву и Карфагене и был убит. Узнав об этом, Гордиан I покончил с собой. Все время их правления составило 20 или 22 дня. По свидетельству его биографа, в молодости Гордиан написал поэму «Антониниада», где описывалось время Антонина Пия и Марка Аврелия.

Иллюстрации :

Бюст Гордиана I, Рим, Капитолийские музеи.

Сестерций Годиана I.

Исторические источники :

Геродиан. История, VII;

Флавий Филострат. Жизнеописания софистов;

Писатели истории Августов. Трое Гордианов;

Аврелий Виктор. О цезарях, 26.