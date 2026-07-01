ГОРЧАКОВЫ

ГОРЧАКОВЫ - русские княжеские роды, Рю­ри­ко­ви­чи .

1) Представители карачевской ветви потомков князя киевского и черниговского Михаила Всеволодовича, происходят из перемышльских князей. После ликвидации великим князем литовским Витовтом Карачевского княжества князь Семён Перемышльский в составе окружения князя Свидригайло выезжал из Великого княжества Литовского и в 1408-1410 находился на службе в Москве. В конце XV века после перехода Верховских княжеств под власть великого князя московского Ивана III Васильевича Горчаковы окончательно перешли на русскую службу. Вплоть до 2-й половины XVI века представители рода именовались Перемышльскими-Горчаковыми. По мнению известного генеалога Г. А. Власьева, родословие Горчаковых, представленное в «Бархатной книге», является явно ошибочным и содержит неверное число поколений.

В XVI веке из рода Горчаковых наиболее известен Иван Фёдорович (? - после 1564), наместник в Карачеве (1537/38-1540/41 годы, 1553-1554 годы), воевода в Ряжске (1563-1564 годы). Его сын - Пётр Иванович (?- после 1611 года), строитель города Пелым (1593 год), 2-й воевода Смоленска (1608-1611 годы), после взятия города отправлен в Речь Посполиту, где и умер. Из его сыновей наиболее известен Дмитрий Петрович (? - 1642 год), стряпчий (1611 год), объезжий голова в Москве (1625-1626 годы), воевода в Чёрном Яре (1636-1637 годы) и у Дубенских застав (1638 годы), судья приказа Новой чети (1642 годы). Его племянник - Василий Андреевич (? - не ранее 1649 годы), стольник (1636 годы), с 1627 года патриарший стольник, воевода в Ржеве Володимеровой (1636-1638 годы), Царицыне (1643-1647 годы), Таре (1649 год). Его сын - Борис Васильевич (? - 1695 год), окольничий (1681 год), стряпчий (1658 год), стольник (1667 год), комнатный стольник царя Фёдора Алексеевича (1676 год), воевода в Нижнем Новгороде (1677 год), Владимире (1678-1680 годы) и Астрахани (1687 год), 2-й воевода в Киеве (1682 год), первым из Горчаковых получил думный чин. Правнуки Д. П. Горчакова (Роман Фёдорович и Иван Фёдорович) основали две линии рода. Внуки Р. Ф. Горчакова - Алексей И. Горчаков и Андрей И. Горчаков. Из 5 сыновей И. Ф. Горчакова двое (Пётр Иванович и Алексей Иванович) основали ещё две линии рода.

Сын П. И. Горчакова - Дмитрий Петрович [1(12).1.1758 - 29.11(11.12).1824 годы], коллежский советник, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годы, с 1782 года в отставке, в 1790 году волонтёром участвовал в штурме Измаила, псковский губернский про­ку­рор (1807 год), таврический губернский прокурор (1807-1810 годы), правитель канцелярии М. И. Кутузова (1811-1812 годы), вице-губернатор (1813-1815 годы) Костромской губернии, член Российской академии (1807 год), общества «Беседа любителей русского слова» (1811 год), поэт и драматург. В 1780-е годы написал ряд комических опер, где в духе комедий А. П. Сумарокова обличал крючкотворство, взяточничество, неправосудие. Его сатиры, распространявшиеся в списках, содержали резкие нападки на современное общество (например, «Разговор. Он и Я», около 1790 года; «Беспристрастный зритель нынешнего века», 1794 год) и на известных лиц, были высоко оценены А. С. Пушкиным. В 1804-1806 годы активно сотрудничал в журнале «Друг просвещения». Из его детей наиболее известны П. Д. Горчаков и М. Д. Горчаков.

Их внучатый племянник - Сергей Дмитриевич [27.4(9.5).1861 - 3.6.1927 годы], действительный статский советник (1910 год), церемониймейстер (1896 год), тарусский уездный предводитель дво­рян­ст­ва (1895-1898 годы), вице-губернатор Архангельской (1898-1900 годы), Олонецкой (1903-1904 годы), Херсонской (1904-1906 годы) губерний, губернатор Вятской (1906-1909 годы) и Калужской (1909-1915 годы) губерний, президент, почётный член (с 1912) созданного в Калуге Общества ревнителей о народном благе в память войны 1812 года, умер на поселении в Сибирском крае. Его двоюродный брат - Сергей Васильевич [10(22).2.1870 - 21.12.1929 годы], коллежский советник (1916 год), камер-юнкер (1911 год), участник русско-японской войны 1904-1905, один из немногих спасшихся с броненосца «Ослябя» во время Цусимского сражения 1905 года, вице-губернатор Самарской (1914-1916 годы) и Таврической (1916-1917 годы) губерний. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов служил в Вооруженных силах Юга России, с 1920 года в Русской армии, комендант порта г. Ялта (1920 год).

Сын А. И. Горчакова - Михаил Алексеевич [23.10(3.11).1768 - 30.12.1831(11.1.1832) годы], генерал-майор (1800 год), командир Кирасирского генерал-майора Фридериция (генерал-майора фон Кнорринга 3-го) полка (1799-1800 годы), шеф Ямбургского кирасирского полка (1800 год), командир 3-го резервного корпуса (1813-1817 годы). Его сын - А. М. Горчаков, которому высочайшим указом от 18(30).3.1871 года пожалован титул светлости.

Его дети: Михаил Александрович [24.8(5.9).1839 - 12(24).7.1897], тайный советник (1879 год), чрезвычайный посланник и полномочный министр в Швейцарии (1872-1878 годы), Саксонии (1878-1879 годы) и Саксен-Альтенбурге (1878-1879 годы), Испании (1879-1896 годы); Константин Александрович [5(17).12.1841 - 20.4.1926 годы], шталмейстер (1905 годы), вице-губернатор Киевской губернии (1877-1878 годы), предприниматель, винодел. Из детей последнего наиболее известен Михаил Константинович (5.9.1880 - 6.3.1961 годы), камер-юнкер (1914 год), видный деятель русской эмиграции, издатель, основал в Париже издательство «Долой зло» (1920-1930-е годы), пропагандировавшее борьбу с «иудейско-масонской идеологией». Его племянник - Михаил Александрович (1905 - 5.4.1996 годы), видный деятель русской эмиграции и пра­во­слав­но­го движения в Аргентине.

Род князей Горчаковых внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Калужской и Московской губерний.

2) Потомки ярославских князей, ветвь князей Морткиных, однородцы князей Вельских (2). Родоначальник - Григорий Иванович Морткин Горчак (середина - 2-я половина XVI века).

Иллюстрации:

Герб ро­да кня­зей Гор­ча­ко­вых. Архив БРЭ;

Д. П. Гор­ча­ков. Гра­вю­ра с порт­ре­та работы не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. Нач. 19 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)