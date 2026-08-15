ГОРЧАКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

ГОРЧАКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА - российская пе­ви­ца (сопрано), заслуженная артистка Российской Федерации (1995 год).

В 1988 году окончила Новосибирскую консерваторию. В том же году принята в опер­ную труппу Свердловского театра оперы и балета. В 1990-2000 (с 1992 солистка) - в Мариинском театре. Международную известность ей принесла партия Ренаты в опере «Огненный ангел» С. С. Прокофьева (впервые - 1991, Санкт-Петербург; опера записана на компакт-диск). Одна из лучших сопрано мировой оперной сцены 1990-х годов. Выступала в ведущих театрах мира: «Ковент-Гарден» (Лондон), «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк), Венской государственной опере, «Ла Скала» (Милан) и др. Исполняя преимущественно русский и итальянский оперный репертуар 19-20 века, певица отдаёт предпочтение партиям драматического плана, имеющим богатые возможности для актёрской игры: Татьяна, Лиза, Иоланта («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» П. И. Чайковского), Феврония, Ольга («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова), Ярославна («Князь Игорь» А. П. Бородина), Аида, Елизавета Валуа («Аида», «Дон Карлос» Дж. Верди), Тоска, Чио-Чио-сан («Тоска», «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини).