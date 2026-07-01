Горчаков, Михаил Дмитриевич

Горчако`в, Михаил Дмитриевич (28.01 [08.02].1792, с. Пушкино Москов-ской губ. — 18[30].05.1861, Варшава) — князь , российский военачальник. Из дворян. Окончил частное учебное заведение в Костроме, службу начал в 1807 юнкером лейб-гвардии Артиллерийского батальона. Участвовал в Русско-шведской войне 1808—1809 (см. Русско-шведские войны XVII—XIX вв.), с 1809 — адъютант генерала Ф. О. Паулуччи, командующего русскими силами в Грузии. В 1812—1814 воевал в составе гвардейской артиллерии. Отличился в Бородинском сражении, в сражениях под Красным, Лютценом, Бауценом, при атаке Дрездена, в Лейпцигском сражении. С 1815 — адъютант генерала И. И. Ди- бича. В 1818—1820 исполняющий обязанности обер-квартирмейстера пехотного корпуса, затем начальник штаба пехотного корпуса. Генерал-майор (1824). Отличился в Русско-турецкой войне 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв.), награжден орденом Св. Георгия 3-го класса, пожалован в генерал-адъютанты (1829). При подавлении Польского восстания 1830—1831 начальник артиллерии, начальник Главного штаба действующей армии. Генерал от артиллерии (1844). Принимал участие в Венгерском походе 1849. В 1853 назначен командующим тремя корпусами, в 1854 — главнокомандующим Южной армией, в усло- виях Крымской войны предназначавшейся для отражения австрийцев на юго-западных границах Россий­ской империи. С 19 февраля 1855 по 1 января 1856 — главнокомандующий сухопутными силами в Крыму, руководил Севастопольской обороной 1854–1855, дал противнику неудачное сражение на р. Черная. Член Государственного совета (с 1856), наместник в Царстве Польском (1856—1861). Лит.: Берг Н. В. Князь М. Д. Горчаков // Русская старина. 1880. № 9. С. 109—124; Биографический очерк жизни князя М. Д. Горчакова // Военный сборник. 1961. № 7. С. 217—232.