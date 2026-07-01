ГОРЧАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Князь, светлейший князь (1871 год), российский государственный деятель и дипломат, канцлер иностранных дел (1867 год), почётный член Петербургской Академии Наук (1856 год).

Из рода Горчаковых. Окончил Царскосельский лицей (1817 год; учился вместе с А. С. Пушкиным, впоследствии поддерживал с ним дружеские отношения). С 1817 года на ди­пло­ма­тической службе (наставником Горчакова в МИДе был И. Каподистрия). В качестве атташе находился в свите императора Александра I на Троппауском (1820 год), Лайбахском (1821 год) и Веронском (1822 год) конгрессах Священного союза. 1-й секретарь посольства в Лондоне (1822-1827 годы) и миссии в Риме (1827-1828 годы). Поверенный в делах во Флоренции и Лукке (1828/29-1832 годы). Советник посольства в Вене (1833-1838 годы). Выступил против ориентации России на союз с Австрией, разошёлся по этому вопросу с министром иностранных дел К. В. Нессельроде; подал в отставку. С 1839 года вновь на дипломатической службе. Чрезвычайный посланник и полномочный ми­нистр в Вюртемберге (1841-1854 годы) и по совместительству при Германском союзе 1815-1866 (1850-1854 годы).

Посланник по особым поручениям (1854-1855 годы) и чрезвычайный посланник и полномочный министр в Вене (1855-1856 годы). Добился нейтралитета Австрии в Крымской войне 1853-1856 годов . Учитывая антироссийскую позицию Австрии, настаивал на принятии всех предварительных условий мира (смотри в статье Венские конференции 1854-1855 годов), предъявленных ему в июле 1854 года от имени союзных держав министром иностранных дел Австрии К. Ф. Буолем.

Министр иностранных дел России [15(27).04.1856 - 28.03(09.04).1882 годы]. Поражение России в Крымской войне побудило Горчакова пересмотреть цели и методы российской внешней политики. Они были обоснованы им в докладе императору Александру II, а затем изложены в направленном главам российских дипломатических представительств в циркуляре от 21.08(02.09).1856 года. В нём Горчаков выразил намерение российского правительства временно отказаться от активного вмешательства в международные отношения для того, чтобы «посвятить свои заботы благополучию подданных» (широко стали известны фразы из циркуляра: «Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится. Россия сосредотачивается»). Горчаков также подчеркнул необходимость проводить впредь прагматичную внешнюю политику. Наиболее важным направлением российской внешней политики Горчаков считал борьбу за отмену условий Парижского мира 1856 года, предусматривавших так называемую нейтрализацию Чёрного моря - запрещение России и Осман­ской империи иметь военно-морской флот и укрепления на побережье. Для этого инициировал процесс сближения России и Франции [в 19.02(03.03).1859 году между двумя странами был заключён секретный договор о нейтралитете России в случае франко-австрийской войны и о взаимных консультациях при изменении действовавших международных договоров], однако он был прерван после того, как французский император Наполеон III стал настаивать на международном обсуждении вопроса о статусе Польши во время Польского восстания 1863-1864 годов .

Заключение между Россией и Пруссией Альвенслебена конвенции 1863 года, предполагавшей сотрудничество двух стран при подавлении восстания, а также рост международного влияния Пруссии в 1860-е годы побудили Горчакова стремиться к сближению с Берлином. Горчаков занял позицию доброжелательного нейтралитета в отношении Пруссии во время австро-прусской войны 1866 года . Воспользовавшись ослаблением Франции в ходе франко-прусской войны 1870-1871 и заинтересованностью Пруссии в нейтралитете России, Горчаков заявил о том, что Россия не считает себя связанной постановлениями, ограничивавшими её суверенные права на Чёрном море [циркуляр Горчакова от 19(31).10.1870 года представителям России при дворах держав, подписавших Парижский мир 1856 года]. На Лондонской конференции 1871 года (смотри в статье Лондонские конвенции о проливах 1840, 1841, 1871 годов) требования Горчакова были признаны европейскими дер­жа­ва­ми и Османской империей. Горчаков способствовал созданию «Союза трёх императоров» (1873 год). В то же время считал, что для поддержания баланса сил в Европе Франция должна вновь занять «своё законное место в Европе».

Стремясь избежать осложнения отношений России и Великобритании, Горчаков выступал против наступательных действий в Средней Азии, в этом вопросе разошёлся с военным министром Д. А. Милютиным. Под руководством Горчакова заключён ряд соглашений с Китаем (Аргунский договор 1858 года, Тяньцзиньский трактат 1858 года, Пекинский трактат 1860 года ), которые закрепили за Россией Приамурье и Уссурийский край. Подписал компромиссный Петербургский договор 1875 года с Японией, согласно которому к России в обмен на Курильские острова присоединён остров Сахалин (с 1855 года находился в совместном владении обеих стран). Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов по инициативе Горчакова Россия заняла доброжелательную позицию по отношению к правительству президента А. Линкольна. Горчаков обеспечил заключение Вашингтонского договора 1867 года, в соответствии с которым территория Русской Америки продана США.

Поддерживал стремление балканских народов к независимости от Османской империи, вместе с тем во время Балканского кризиса 1870-х годов выступал против вооруженного вмешательства России в конфликт (изменил свою позицию в конце 1876 года), стремился разрешить кризис дипломатическими мерами. Заключил ряд соглашений с Австро-Венгрией, в соответствии с которыми Россия признала её территориальные притязания в западной части Балкан в обмен на нейтралитет Австро-Венгрии в случае русско-турецкой войны. После подписания Сан-Стефанского мира 1878 года Горчаков, опасаясь формирования широкой антироссийской коалиции, согласился вынести на международный конгресс обсуждение условий заключённого мира. На Берлинском конгрессе 1878 года был вынужден подписать компромиссный Берлинский трактат 1878 года.

В 1879 году Горчаков в связи с болезнью фактически отошёл от руководства МИДом.

Автор воспоминаний (опубликованы в журнале «Русская старина», 1883 год, №10).

Во время своей дипломатической службы Горчаков приобрёл доверие прусских королей Фридриха Вильгельма IV и Вильгельма I Гогенцоллерна, а также многих мелких итальянских и германских владетелей; находился в дружеских отношениях с крупными государственными деятелями: во Франции - с А. Тьером, в Великобритании - с У. Ю. Гладстоном, в Пруссии (Германии) - с О. фон Бисмарком. Арсенал дипломатических средств Горчакова был востребован отечественными дипломатами в конце XIX-XX веков.

Награждён орденами Святого Александра Невского (1855 год), Святого Владимира 1-й степени (1857 год), Святого Андрея Первозванного (1858 год) и др., а также орденом Почётного легиона 1-й степени (1857 год).