Горчаков, Александр Михайлович

Горчако`в, Александр Михайлович (04[15].06.1798, Гапсаль Эстляндской губ. — 27.02[11.03].1883, Баден-Баден, Германия) — светлейший князь (1871), государственный деятель, дипломат, государственный канцлер (1867). Окончил Царскосельский лицей (см. Александровский лицей в 1817, вместе с А. С. Пушкиным). С 1817 на службе в министерстве иностранных дел. Участвовал в работе конгрессов Священного союза в Троппау (1820), Лайбахе (1821), Вероне (1822). Возглавлял ряд дипломатических миссий в Европе: в 1828—1833 во Флоренции, в 1841—1855 в Штутгарте, в 1854—1856 в Вене. В 1856 после заключения Парижского мира назначен министром иностранных дел. В циркуляре 21 августа 1856 заявил о миролюбивой политике России и сосредоточении ее правительства на внутренних делах. В конце 1850 — начале 1860-х для выхода России из дипломатической изоляции предпринял шаги к сближению с Францией, поддержал ее в войне с Австрией в 1859. Когда в 1863 во время Польского восстания 1863–1864 западные державы (Англия, Франция, Австрия) направили России требование вывести войска из Польши и предоставить ей независимость, Г. в ответных нотах решительно отверг любое вмешательство во внутренние дела России. Враждебная позиция Франции побудила Россию переориентировать внешнеполитический курс на Пруссию, которую Г. поддержал в ее войнах за объединение Германии против Дании (1864), Австрии (1866) и Франции (1870—1871). Разгром Пруссией Франции позволил Г. в октябре 1870 издать циркуляр об отказе России соблюдать 2-ю статью Парижского договора 1856 о нейтрализации Черного моря и добился признания этого державами на Лондонской конференции (1871). В 1873 заключил Союз трех императоров: России, Германии и Австро-Венгрии. Однако в 1875 во время франко-германской военной тревоги Г. остановил агрессию Германии, предупредив немцев о том, что Россия не допустит вторичного разгрома Франции. В период Балканского кризиса 1875—1878 дипломатические маневры Г. предотвратили создание антирусской коалиции (Рейхштадтское соглашение с Австро-Венгрией 1876, Русско-австрийская конвенция 1877). Возглавлял российскую делегацию на Берлин-ском конгрессе (1878). В 1879 в связи с болезнью фактически отошел от дел. С 1882 в отставке. Лит.: Виноградов В. Н. Балканская эпопея князя А. М. Горчакова. М., 2005; Канцлер А. М. Горчаков: 200 лет со дня рождения. М., 1998; Лопатников В. А. Пьедестал: Время и служение канцлера Горчакова. М., 2003; Семанов С. Н. А. М. Горчаков — русский дипломат XIX в. М., 1962; Чичерин Г. В. Исторический очерк дипломатической деятельности А. М. Горчакова. М., 2009.