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ГОРБУНОВА Светлана Витальевна

Родилась 23.04.1968. Окончила Актюбинский государственный педагогический институт.

Кандидатская диссертация : Оренбургская пограничная комиссия и политика Российской империи в Младшем казахском жузе (Московский государственный открытый педагогический университет, 1998).

Работает доцентом кафедры документоведения и всеобщей истории Отделения документоведения и истории Гуманитарного факультета Нижевартовского государственного университета.

Область интересов : Российская колониальная политика в Средней Азии и Казахстане.

Сочинения: Судебные функции Оренбургской пограничной комиссии и их осуществление // Проблемы истории России и западноевропейских стран: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Я.Г. Солодкин. Нижневартовск, 1997;

Законодательные основы конфессиональной политики Российской империи в Средней Азии // Россия и страны Запада: Проблемы истории и филологии: Сб. науч. тр. Ч.1. Нижневартовск, 2002;

Урегулирование пограничных конфликтов в Младшем казахском жузе // Проблемы истории России и зарубежных стран: Межвузовский сб. науч. тр. Вып.1 / Отв. ред. Я.Г. Солодкин. Нижневартовск, 2000.

Новая и новейшая история стран Востока: Учебно-методический комплекс. Часть I. Нижневартовск: НГГУ, 2009 – 28 с.

Культура стран Востока: Учебно-методические материалы к курсу по выбору. Нижневартовск: НГГУ, 2009 – 21 с.

Новая и новейшая история стран Востока: Учебно-методический комплекс. Часть II. Нижневартовск, НГГУ, 2009 – 32 с.