ГОРБУНОВ-ПОСАДОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ГОРБУНО́В-ПОСА́ДОВ ИВА́Н ИВА́НОВИЧ - российский про­све­ти­тель, из­да­тель, по­эт , про­за­ик .

По­том­ст­вен­ный дво­ря­нин ​. Последователь Л. Н. Толстого. Сторонник свободного воспитания. С 1885 года сотрудник, в 1897 - 1925 годах - руководитель издательства «Посредник», выпускавшего главным образом книги для народного чтения. Издавал популярный в деревне «Сельский и деревенский календарь» (1893-1917 годы). Организовал ряд серийных изданий, в том числе «Библиотеку для детей и юношества», «Библиотеку свободного воспитания». Широкое распространение получили его «Азбука-картинка» с подвижными разрезными буквами (в соавторстве с Я. Е. Егоровым, 1889 год; 19-е издание, 1917 год) и первые книги для чтения в школе и дома «Красное солнышко» (1892 год, последнее издание - 1923 год), «Ясная звёздочка» (1894 год, 21-е издание, 1923 год), географическая хрестоматия «Кругом света» (части 1-2, 1901-1908 годы), « Гуманитарно-зоологическая хрестоматия» (части 1-2, 1902-1913 годы) и другие. В 1907-1917 годах неоднократно подвергался судебным и административным преследованиям. В 1909 году был отдан под суд за издание книги Г. Спенсера «Право собственности на землю». С года совместно с К. Н. Вентцелем и другими участвовал в работе отделения по проблемам семейного воспитания Педагогического общества при Московском университете, издавал « Биб­лио­те­ку сво­бод­но­го вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния и за­щи­ты де­тей». В 1907 году ос­но­вал при «По­сред­ни­ке» пе­да­го­гический журнал «Сво­бод­ное вос­пи­та­ние». В 1909-1918 годы из­да­вал жур­нал для де­тей «Ма­як».

В 1880-1890-е годы пе­ча­тал­ся так­же в жур­на­лах «Рус­ское бо­гат­ст­во», «Сво­бод­ное сло­во» (из­да­вал­ся В. Г. Черт­ко­вым в Лон­до­не), «Еди­не­ние» и других. Многие стихи Горбунова-Посадова проникнуты стремлением к новой, освобождённой от оков насилия жизни: сборник «Братская кровь. Враги. Гимн братству. Друзьям добра» (1906 год; уничтожен в том же году цензурой; 2-е издание, 1917 год) и другие. Автор антимилитаристских сборников «Война. Стихотворения (1914-1917)», «Что такое война», «Мы мёртвые говорим вам...» и других. (все 1917 года).