ГОРБУНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ

ГОРБУНО́В ИВА́Н ФЁ́ДОРОВИЧ - русский пи­са­тель , ак­тёр.

Сын воль­но­от­пу­щен­но­го кресть­я­ни­на . Учил­ся в МУЖВЗ. Был пе­ре­пис­чи­ком пьес А. Н. Ост­ров­ско­го (в до­ме ко­то­ро­го не­ко­то­рое вре­мя жил). В начале 1850-х годов был близок к «молодой редакции» журнала «Москвитянин». В 1854 году дебютировал как актёр в Малом театре (Москва); в 1856 году определён в труппу Александринского театра в Санкт-Петербурге. Зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа (выступал в частных домах, на концертах, в театрах). Мастер стилизации живой народной речи, Горбунов в комедийных рассказах (имели преимущественно диалогическую форму, часто объединялись в циклы фигурой центрального персонажа) изображал типичные характеры представителей различных слоёв общества (крестьян, мещан, мастеровых и других). Рассказы Горбунова составили сборник «Сцены из народного быта» (1861 год; Горбунов многократно переиздавал его с дополнениями).

Среди других произведений - шуточные «подражания старинной письменности»: «Письмо из Эмса языком XII века» (1874 год), челобитные (1881 год); «Нигде не напечатанное письмо из "Писем русского путешественника"» (опубликовано посмертно в 1904 году) - в манере Н. М. Карамзина. Автор работ по истории русского театра XVIII - начала XIX века («Первые русские придворные комедианты», 1892 год, и другие).

Сочинения:

Со­чи­не­ния. СПб., 1904–1910. Т. 1–3; Из­бран­ное. М.; Л., 1965.