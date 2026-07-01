ГОРБОВСКИЙ ГЛЕБ ЯКОВЛЕВИЧ

ГОРБО́ВСКИЙ ГЛЕБ Я́КОВЛЕВИЧ - русский по­эт , про­за­ик.

По­сле Великой Отечественной вой­ны учил­ся в ре­мес­лен­ном училище, про­шёл че­рез ко­ло­нию для ма­ло­лет­них пре­ступ­ни­ков. Учился в Ленинградском полиграфическом техникуме (не окончил), много странствовал по стране с геологоразведочными партиями. Стихи писал с конца 1940-х годов. Во время службы в армии сочинил стихотворение «Фонарики ночные» (1953 год), ставшее впоследствии известной песней. Начал печататься с 1955 года; 1-й сборник стихов - «Поиски тепла» (1960 год).

В ранней поэзии Горбовского встречаются абсурдистские эксперименты в духе поэтики «обэриутов» (стихотворение «В коммуналке», 1959 год); поздние стихи реалистичны и традиционны, отмечены тяготением к безыскусности, без которой, по мнению Горбовского, невозможно воссоздать правду бытия (программное стихотворение «Художнику-модернисту», 1987 год). Основные темы поэзии Горбовского - природа и человеческое одиночество. Автор около 20 поэтических сборников, в том числе «Косые сучья» (1966 год), «Монолог» (1977 год), «Крепость» (1979 год), «Черты лица» (1982 год), «Падший ангел» (2001 год). Среди прозаических произведений выделяется автобиографическая повесть «Первые проталины» (1983 год). Государственная премия РСФСР (1984 год).

Сочинения:

Собр. соч. СПб., 2003–. Т. 1–.