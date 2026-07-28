ГОРБАТОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Лифляндской губернии. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию. 8.8.1868 поступил в 1-е Павловское военное училище. 21.7.1870 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 5-й гренадерский Киевский полк. 30.6.1872 произведен в поручики. 1.7.1875 назначен и. д. адъютанта 1-й бригады 2-й гренадерской дивизии. 5.5.1876 утвержден в должности. 27.5.1876 произведен в штабс-капитаны. Участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 7.7.1877 назначен старшим адъютантом штаба 5-го армейского корпуса с переводом в 28-й пехотный Полоцкий полк. 1.10.1877 командирован в Действующую армию. 9.10.1877 переведен в 5-й гренадерский Киевский полк. 14.10.1877 назначен командующим 1-й ротой. 13.12.1877 утвержден командиром роты. 17.01.1878 произведен в капитаны. 2.1.1880 произведен в майоры с переводом в 8-й гренадерский Московский полк. 28.1.1880 назначен командующим батальоном. 13.10.1880 утвержден командиром батальона. 6.5.1884 переименован в подполковники. 27.4.1885 переведен в 5-й гренадерский Киевский полк. 5.5.1885 назначен командующим 1-м батальоном. 6.6.1885 утвержден командиром батальона. 25.12.1892 произведен в полковники за отличие по службе. 5.7.1893 назначен командиром Красноярского резервного батальона, 16.3.1899 назначен командиром 44-го пехотного Камчатского полка, 8.10.1901 назначен командиром 4-го гренадерского Несвижского полка. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. и обороны крепости Порт-Артур. 22.2.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 1-й бригады 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 9.6.1904 на разведке упал с лошади и получил тяжелое повреждение левого голеностопного сустава с разрывом связок. 17.7.1904 назначен начальником 1-го отдела сухопутной обороны крепости Порт-Артур. 3.10.1904 назначен начальником отряда Восточного фронта сухопутно обороны крепости Порт-Артур. 20.12.1904 назначен председателем комиссии по передаче военнопленных японским войскам при капитуляции крепости Порт-Артур. Дал подписку о неучастии в войне. 7.2.1905 прибыл в Россиию. 22.3.1905 назначен командиром 2-й бригады 1-й гренадерской дивизии. 30.4.1905 назначен начальником Московского военного училища (с 19.2.1906 – Алексеевское военное училище). 6.12.1908 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 22.2.1908, установлено 11.2.1914). 8.5.1909 назначен начальником 3-й гренадерской дивизии. 9.5.1914 назначен командиром 19-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 12.06.1915 назначен командующим 13-й армией. 5.10.1915 назначен командующим 12-й армией. 20.3.1916 назначен командующим 6-й армией. 12.12.1916 назначен командующим 10-й армией. 2.4.1917 отчислен от должности и назначен в распоряжение военного министра. 1.10.1917 назначен членом Александровского комитета о раненых. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Северо-Западе России. 16.2.1919 назначен начальником штаба военного отдела Национального (Особого) комитета, образованного на съезде руских промышленников в Финляндии. 22.1.1920 назначен председателем комиссии для устройства раненых и больных чинов Северо-Западной армии. В эмиграции в Эстонии. Погребен на Александро-Невском кладбище в Ревеле (ныне Таллин).

Жена: дочь помещика дворянка Мария Алексеевна (урожденная Батурина). Дети: Ольга (род. 05.09.1882), Борис (род. 22.12.1887).