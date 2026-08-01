ГОРБАШОВА Галина Федоровна

Родилась 10.05.1951. Окончила Марийский государственный университет им. Н.К. Крупской, г. Йошкар-Ола в 1974 г.

Канидатская диссертация : Экономическая политика правительства Р.Пиля и раскол консервативной партии Великобритании (1841–1846) (МГУ, 1991).

Кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой всеобщей истории историко-филологического факультета Марийского государственного университета

Область интересов : Викторианская Англия

Сочинения: Борьба за отмену хлебных законов и раскол консервативной партии Великобритании (1844-1846) // Политика и культура. Межвуз. сб. Ч.1. Йошкар-Ола. 1994.

Проблемы культуры повседневности в курсе истории Востока (средние века) // Россия на рубеже веков: Материалы всероссийской шк.-семинара. Йошкар-Ола, 1998.

Викторианская Англия в отечественной историографии // Европейские исследования: проблемы и перспективы развития. Йошкар-Ола. 1998.

Британский консерватизм викторианской эпохи: границы консерватизма // Современные исторические процессы. Истоки, перспективы: Межвуз. сб. Йошкар-Ола. 2001.

Женщина в викторианском обществе // Гендер в экономике, политике, истории и культуре: Межвузовский сб. Йошкар-Ола,2003;

Берковская традиция консерватизма ранневикторианской эпохи // Историк и его дело. Ижевск, 2003.

Английская семья поздневикторианской эпохи: Межвузовский сб. // Гендерные исследования в гуманитарных науках: Межвузовский сб. Йошкар-Ола: Изд-во МГПИ, 2004.

История повседневности: «мир» человека викторианской эпохи .// Научно-практический ежегодник Запад-Восток. Йошкар-Ола: МарГУ, №2, 2009. С. 120-63-70.

Королева Великобритании царствует или правит? \\ Научный журнал « Инновационные технологии управления и права». 1-2 (5-6). 2013, С.115-119

Новая история стран Азии и Африки. Йошкар-Ола, 2011.