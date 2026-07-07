ГОРБАНЬ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Григорий Яковлевич Горбань родился 1 апреля 1932 года в селе Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области Украинкой ССР. По национальности украинец. Отец Горбаня работал пчеловодом.

В послевоенные годы его семья переехала на Донбасс, в село Володарское (ныне — Никольское Донецкой области Украины). Там Горбань окончил среднюю школу и ремесленное училище № 6. В 1960 году он заочно окончил Ждановский индустриальный техникум, а в 1975 году — заочно Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1949 года и до самого выхода на пенсию (с перерывом на время срочной службы в Военно-морском флоте СССР) Горбань работал на металлургическом заводе «Азовсталь» в городе Жданове (ныне — Мариуполь) в качестве подручного сталевара, сталевара, бригадира мартеновского цеха. Отлично освоил выплавку металла из руд с высоким содержанием фосфора, добывавшихся под Керчью. Больших успехов Горбань добился во время восьмой пятилетки (1966-1970 годы), за что был представлен к званию Героя Социалистического Труда . В ходе дальнейшей работы он продолжал успешно справляться с принятыми социалистическими обязательствами по выплавке стали, при этом неизменно показывая высокое качество продукции. В 1977 году Горбань вторично был представлен к званию Героя Социалистического Труда.

Трудовую деятельность Горбань совмещал с активной общественной работой. В 1971-1986 годах он избирался членом ЦК КПСС, был делегатом с XXIII по XXVI съезды КПСС, членом ЦК КП Украины и делегатом ряда её съездов.

В 1992 году Горбань вышел на пенсию. Проживал в Мариуполе . Умер 18 июня 2000 года.