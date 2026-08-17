Горбачевский, Иван Иванович

Горбаче`вский, Иван Иванович (22.09 [04.10].1800, Нежинский уезд Малороссийской губ. — 09[21].01.1869, Петровский Завод) — декабрист. Окончил Дворянский полк (1820). После смерти матери (1821) отказался от владения поместьем и предоставил землю в пользование крестьянам. Служил в 8-й артиллерийской бригаде; подпоручик (1825). В 1823 был принят в Общество соединенных славян. В августе — сентябре 1825 участвовал в переговорах с представителями Южного общества декабристов — С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым об объединении обоих обществ. Был согласен с идеей об уничтожении императорской фамилии и готов к личному совершению покушения на императора Александра I. Во время восстания Черниговского полка пытался поднять соседние воинские части. Арестован (20 января 1826), осужден по первому разряду и приговорен к пожизненной ссылке на каторжные работы (с лишением чинов и дворянства), которую отбывал в Чите и Петровском Заводе. В 1832 срок ссылки определен в 15 лет, в 1835 сокращен до 13. В 1839 оставлен на поселении при Петровском Заводе. Амнистирован по случаю коронации императора Александра II (1856), но остался жить в Петровском Заводе. Помогал выходившим на поселение декабристам, организовал общественную библиотеку (1864). По ходатайству племянников (сыновей сестры) получил разрешение жить в Санкт-Петербурге под секретным надзором (март 1863), чем не воспользовался. Во время проведения Крестьянской реформы 1861 служил мировым посредником Петровского горного округа (1864). Ист.: Горбачевский И. И. Записки и письма. М., 1963; Материалы след-ственного дела И. И. Горбачевского // Восстание декабристов. Документы. Т. V. М.—Л., 1926. C. 182—259. Лит.: Декабристы. Биографический справочник. М., 1988; Шатрова Г. П. Декабрист Н. И. Горбачевский. Красноярск, 1973.