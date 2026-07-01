ГОРА НЕРУКОСЕЧНАЯ

ГОРА НЕРУКОСЕЧНАЯ. Один из иконографических типов Божией Матери .

Название сюжета восходит к толкованию пророком Даниилом сна царя Навуходоносора, повествующего о камне, чудесным образом оторвавшемся от горы: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их» (Дан 2. 34). С первых веков христианства этот текст, в котором Богородица сравнивается с горой, а Иисус Христос - с камнем, воспринимается как пророчество о Боговоплощении.

Иконография «Гора Нерукосечная» включает ряд символических изображений, прославляющих Богоматерь, которые восходят к Ветхому Завету и многократно упоминаются в святоотеческой литературе, в Акафисте Божией Матери и других гимнографических текстах, возникших под его влиянием (в самом Акафисте отсутствуют такие уподобления Богородицы, как «Гора Нерукосечная», «Руно орошенное», «Неопалимая Купина»). Название иконографии («Гора Нерукосечная», а также «Камень Нерукосечныя Горы», «Камень Горы Нерукосечный») предположительно связано с начальными словами текстов, иногда сопровождающих композицию. Один из вариантов надписи полностью сохранился на иконе конца XVI века из ГРМ: «Отвалися камень нерукосечныя руки от горы, тако родися Сын от Матери Своея без семени. Коего лета появится луч на небеси и того лета не будет потопа на земли. Купина неопалимая, руно Гедеоново, виде Даниил пророк лествицу святыя Богородицы вход праведным». Приведенный текст, источник которого в настоящее время не установлен, присутствует на 4 иконах, выполненных по заказу Строгановых в конце XVI - начале XVII века (ГРМ, Березниковский историко-краеведческий музей, СИХМ), а также на образе середины XVII века из ярославской церкви во имя пророка Илии (ЯМЗ). Другой вариант надписи сохранился на иконе XVII века (НГОМЗ): «Камень Нерукосечныя Горы от несекомыя (горы Тебе, Дево,) краеугольный отсечеся Христос, иже совокупив разстоящиеся естества. Тем (веселящеся Тя,) Богородице, величаем» (9-й ирмос канона 4-го гласа).

Древнейший памятник иконографии «Гора Нерукосечная» - икона из Соловецкого монастыря (ГМЗК). Традиционно считалось, что образ написан в 50-60-х годах XVI века, и его создание связывалось с богословскими идеями и художественными поисками макариевского времени. С. В. Маркус полагал, что икона была написана во 2-й половине 60-х годов для нового Преображенского собора (т. е. после 1558-1566 годов и до 1570 года, когда она упоминается в описи). В. М. Сорокатый относил этот образ к 30-40-м годам XVI века. В. Д. Сарабьянов датирует ее концом XV века., Л. И. Лифшиц - 1-м десятилетием XVI века. Аргументы в пользу ранней датировки были представлены А. С. Преображенским, который отметил, что образы с иконографией, аналогичной «Гора Нерукосечная», существовали в Соловецком монастыре еще в 1-й половине XVI века. Так, в описи 1514 года упоминается образ «Одигитрии Облачной» из местного ряда иконостаса Преображенского собора. Икона имела золотой фон, и эпитет «Облачная» был связан с характером орнамента на мафории Богородицы. Если составитель описи верно указал размеры иконы, то до 1549 года она была заменена более крупным образом того же извода, и тогда образ «Одигитрии Облачной» по описи 1549 года можно отождествить с этой иконой (Описи Соловецкого монастыря. С. 29, 40, 56-57).

Соловецкая икона имеет сформировавшуюся композицию, в ее основе - тронный образ Богоматери «Одигитрия» с Младенцем на левой руке.

На мафории помещены символические изображения горы, радуги и лествицы; Ее одежды покрыты сложным волнообразным орнаментом. Наиболее убедительной представляется традиционная интерпретация этого мотива как «облачного»: Богоматерь уподобляется небу (Богородичен 1-го часа), «легкому облаку», на котором восседает Господь (Ис 19. 1), огненному и облачному столпу, указующему народу Израиля дорогу в пустыне (Исх 13. 21). На челе и плечах Божией Матери представлены в профиль 3 лика с исходящими от их уст золотыми лучами - образы солнца и луны (возможно - олицетворения звезд, сохраняющих символику «звезд девства»). Особенностью иконы является изображение на поземе трав, что соотносится с образом рая, плодоносной нивы. Тему райского цветения продолжает орнаментация трона с обилием растительных элементов. Подлокотники украшены 2 горящими светильниками. Композицию иконы повторяет (за исключением трав) икона середины XVI века из собрания А. С. Уварова (ГТГ).

Уникальность композиции иконы из Соловецкого монастыря, а также ее художественные достоинства свидетельствуют о мастерстве иконописца, имевшего отношение к ведущим книжным центрам в Москве или в Новгороде. Датировка этого памятника конца XV - начала XVI века позволяет рассматривать «Гора Нерукосечная» как один из первых символических Богородичных сюжетов и предположить, что образ Богоматери «Одигитрии» с «облачным» мафорием и символическими изображениями в «Неопалимой Купине» мог возникнуть под воздействием этого сюжета.

Описи XVI века не содержат названия «Гора Нерукосечная»: соловецкая икона этого извода упомянута как «Одигитрия на престоле», а образы сольвычегодского Благовещенского собора - как «Богоматерь на престоле с Младенцем» или «Пречистая Богородица Одигитрия» (Искусство строгановских мастеров. Кат. выст. М., 1991. Примеч. к кат. № 9. С. 40).

Ни один из образов «Гора Нерукосечная» не повторяет другой: допускается введение новых символических элементов и переработка композиции в зависимости от изменения смысловых акцентов.

В середине XVI века появился усложненный вариант сюжета: так, на иконе «Гора Нерукосечная» из московской церкви святителя Николая в Воробине (ГТГ) впервые представлено ставшее почти обязательным для 2-й половины XVI - середины XVII века изображение ангела с орудиями Страстей.

Написанные по заказу семьи Строгановых 4 иконы «Гора Нерукосечная» конца XVI - начала XVII века представляют извод, в котором символические изображения на мафории Богородицы соответствуют уподоблениям, перечисленным в представленном на них тексте. К 3 символам более ранних икон добавлены руно и охваченная пламенем купина, а мафорий не имеет «облачного» рисунка. На строгановских иконах кроме ангела, несущего орудия Крестных Страданий Христа, изображен Господь Ветхий денми (на иконе из Березниковского историко-краеведческого музея назван Иисусом Христом) или Господь Саваоф (на иконе конца XVI века из СИХМ). Образ Господа, из уст Которого на Богородицу нисходит в виде голубя Святой Дух, призван подчеркнуть непорочность Матери Божией, а ангел, держащий орудия Страстей, указывает на цель Боговоплощения - искупительные Страдания Христа. Такая композиция могла возникнуть под воздействием сюжетов «Богоматери Страстной» и «Устюжского Благовещения».

На некоторых иконах «Гора Нерукосечная» конца XVI-XVII века прообразовательные изображения надписаны: на иконе рубежа XVI и XVII веков из Крестовоздвиженской церкви Переславля-Залесского (ПЗИХМЗ) Богоматерь прославляется как Неопалимая Купина, Лествица Иаковля, Дверь Иезекиилева, Древо, Руно Гедеоново, «Клеща» из видения Исаии, процветший Жезл Ааронов, Киот Давидов, Гора, Престол, Палата, Одр, Свеща, Свещница. На свитке в руке Младенца текст: «Внемлите люди Мои, яко Аз есмь Бог… преж(д)е бе рож(д)ен... от Отца и от Девы после без мужа воплощеся, да спасу Адама падшаго прелщением змииным».

С конца XVI века к традиционным для «Гора Нерукосечная» символическим атрибутам добавились впервые появившиеся в «Неопалимой Купине» изображения Христа Царя в стенах града (Пс 86. 3), древа (7-й икос Акафиста) и запечатанного источника (Песн 4. 12). В XVII-XVIII веках в композицию «Гора Нерукосечная», как и в некоторые другие Богородичные сюжеты, часто включают изображения облаков, солнца и луны. Облака образуют над Богоматерью и Младенцем подобие арочного завершения. Иногда Богородице предстоят архангелы Михаил и Гавриил (икона мастера Александра Иванова Казанцева, 1691 год, ГРМ).

На иконе из ярославской церкви во имя пророка Илии (середина XVII века) известная по строгановским иконам композиция получила развернутое решение «небесной части». Господь Саваоф представлен в окружении 9 ангельских чинов.

Избыточной декоративностью отличается икона «Гора Нерукосечная» XVII века из церкви в честь Воскресения Христова в Кадашах (ныне в ГИМ). Хитон Богоматери обильно покрыт золотым орнаментом, а мафорий - крупными белыми и красными цветами. Среди прообразовательных символов представлены гора и камень, лествица, город, в стенах которого помещено поясное изображение Христа Царя, а также цветущий зеленый луг на лоне Божией Матери. Такое решение темы «Гора Нерукосечная» могло быть связано с характерной для 2-й половины XVII века «вертоградной» символикой, с темой сада-рая.

С XVII века предпочтение все чаще отдавалось поясному варианту изображения Богоматери, при этом количество символических атрибутов может изменяться. Среди поясных икон выделяется композиция, в которой из символических изображений сохранены главные: гора, радуга и лествица. На мафории, чаще всего «облачном», помещены изображения солнца (на челе Богоматери) и луны (на Ее правом плече). Популярность такого иконографического варианта могла быть связана с прославленной в 1635 году чудотворной Молченской иконой Божией Матери (см. Иверская икона Божией Матери) из Молченской Софрониевой пустыни близ Путивля. Среди образов подобного извода - иконы из ГИМ, 80-е годы XVII века, из коллекции И. В. Арсеньева, середины XVII века (Иконы из частных собраний: Русская иконопись XIV - начала XX века: Кат. выст. М., 2004. Кат. № 91), икона из собрания И. С. Остроухова (ГТГ) (опубл.: Муратов П. П. Древнерусская иконопись в собрании И. С. Остроухова. М., 1914. Рис. на с. 23), XV век (датировка приведена по: Антонова, Мнева. Каталог. Т. 1. Кат. № 312 и нуждается в пересмотре). Более поздние памятники, как правило, повторяли найденные в XVII веке решения.

Иллюстрации:

Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». До 1549 года (ГМЗК);

Икона Божией матери «Гора Нерукосечная». Середина XVI века (ГТГ);

Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная» с припадающими святыми Никитой и Евпраксией. Конец XVI века (Березниковский историко-краеведческуий музей);

Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». Рубеж XVI и XVII веков (ПЗИХМЗ);

Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная». 1691 год (ГРМ).

Дополнительная литература:

Поселянин. Богоматерь. С. 598-600;

Антонова, Мнева. Каталог. Т. 2. Кат. № 439, 522;

Искусство строгановских мастеров: Кат. выст. М., 1991. Кат. № 9, 10, 17;

Маркус С. В. Икона «Богоматерь Гора Нерукосечная» XVI века // Коломенское: Мат-лы и исслед. М., 1991. Вып. 2. С. 67-73;

Полякова О. А. Государственный музей-заповедник «Коломенское»: Шедевры русской иконописи XVI-XIX веков. М., 1999. Кат. № 1;

Сарабьянов В. Д. Символико-аллегорические иконы Благовещенского собора и их влияние на искусство XVI века // Благовещенский собор Московского Кремля: Материалы и исследования. М., 1999. С. 188;

София Премудрость Божия: Выставка русской иконописи XIII-XIX веков из собрания музеев России. М., 2000. Кат. № 44, 137;

Сохраненные святыни Соловецкого монастыря: Кат. выст. М., 2001. Кат. № 24.

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