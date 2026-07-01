Гоплиты (греч. ὁπλίτης)

Гопли`ты (греч. ὁπλίτης) — древнегреческие тяжеловооруженные пешие воины. Название происходит от названия круглого щита (ὁπλῖται); кроме щита, имели копье, меч , шлем, панцирь и наколенники. Общий вес гоплитского вооружения составлял около 35 кг, но Г. несли его на себе только в бою; во время похода часть складывали на колесницы, часть несли рабы. Г. сражались тесно сомкнутой фалангой. Г. могли быть только граждане, которые вооружались за свой счет. В Афинах фаланга Г. стала основой военной организации после реформ Солона; она комплектовалась из самого многочисленного имущественного разряда зевгитов — афинян среднего достатка. В Спарте в тяжеловооруженной пехоте служили спартиаты и периэки . Лучшими Г. в Греции считались спартанцы, остававшиеся непобедимыми до 371 до н. э., когда потерпели поражение от фиванцев. В IV в. до н. э. в связи с кризисом полисных институтов и разорением средних слоев населения гражданское войско Г. по-степенно потеряло значение и было заменено войсками наемников. Лит.: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 1. М., 1936; Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. М., 1975; Garland Y. La guerre dans l’antiquité. Paris, 1972.