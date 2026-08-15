Гопкинс (Хопкинс, англ. Hopkins), Гарри Ллойд

Го`пкинс (Хопкинс, англ. Hopkins), Гарри Ллойд (17.08.1890, Су-Сити, шт. Айова — 29.01.1946, Нью-Йорк) — государственный деятель Соединенных Штатов Америки, один из ближайших советников президента США Ф. Д. Рузвельта. Из семьи шорника. В 1912 окончил колледж в Гриннелле (штат Айова), после чего работал в благотворительных организациях, в том числе в Ассоциации помощи неимущим в Нью-Йорке, ориентировавшейся на Демократическую партию США. Придерживался леволиберальных взглядов. В 1931 в условиях экономического кризиса по предложению Ф. Д. Рузвельта, занимавшего в тот момент пост губернатора штата Нью-Йорк, назначен директором программы помощи нуждающимся штата. После избрания Рузвельта президентом в 1933 возглавил Федеральную администрацию чрезвычайной помощи. В 1938—1940 министр торговли США. В годы Второй мировой войны советник и специальный помощник Рузвельта, одновременно глава программы ленд-лиза. 29 июля — 1 августа 1941 в качестве личного представителя Рузвельта вел в Москве переговоры с советским правительством по вопросам координации действий в войне с нацистской Германией. Одним из результатов этого визита стал созыв 29 сентября — 1 октября 1941 конференции представителей СССР, США и Великобритании в Москве. Участвовал в работе Тегеранской конференции (1943) и Ялтинской конференции (1945), в 1943 сопровождал Рузвельта на Квебекскую конференцию и Каирскую конференцию. После смерти Рузвельта в апреле – июне 1945 занимал должность специального помощника нового пре- зидента США Г. Трумэна. В мае —июне 1945 вел в Москве переговоры с правительством СССР о подготовке Потсдамской конференции и по вопросам окончания войны на Дальнем Востоке. В июле 1945 отошел от политической деятельности. До конца жизни был убежденным сторонником сохранения дружеских советско-американских отношений. Лит.: Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца. В 2-х тт. М., 1958 [1948]; Adams Н. Н. Нarry Hopkins: а Biography. New York, 1977; McJimsey G. Нarry Hopkins: Ally of the Poor and Defender of Democracy. Cambridge (Ma.), 1987; Мальков В. Л. Ф. Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 1988.