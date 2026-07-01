В закладки
ГОПАК
ГОПА́К - украинский народный танец.
(Украинский, от гоп – восклицание во время исполнения танца). Возник в быту Войска Запорожского. Хореография включает прыжки и другие виртуозные танцевальные движения. Существуют различные варианты гопака: сольный, парный, групповой. Темп быстрый, музыкальный размер 2/4.
К жанру гопака обращались М. П. Мусоргский (опера «Сорочинская ярмарка»), П. И. Чайковский (оперы «Черевички», «Мазепа»), Н. А. Римский-Корсаков (опера «Майская ночь») и другие.
109