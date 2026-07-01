ГОПАК

ГОПА́К - украинский народный та­нец.

(Украинский, от гоп – вос­кли­ца­ние во вре­мя ис­пол­не­ния тан­ца). Воз­ник в бы­ту Вой­ска За­по­рож­ского. Хо­рео­гра­фия вклю­ча­ет прыж­ки и другие вир­ту­оз­ные тан­це­валь­ные дви­же­ния. Су­ще­ст­ву­ют различные ва­ри­ан­ты гопака: соль­ный, пар­ный, груп­по­вой. Темп быстрый, музыкальный размер 2/4.

К жан­ру гопака об­ра­ща­лись М. П. Му­сорг­ский ( опе­ра «Со­ро­чин­ская яр­мар­ка »), П. И. Чай­ков­ский (опе­ры «Че­ре­вич­ки», «Ма­зе­па»), Н. А. Рим­ский-Кор­са­ков (опе­ра «Май­ская ночь») и другие.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)