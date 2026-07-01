ГОНЗАГО ПЬЕТРО ДИ ГОТТАРДО

ГОНЗАГО, Гонзага (Gonzago, Gonzaga) Пьетро ди Готтардо (Пётр Фёдорович) - итальянский сценограф, жи­во­пи­сец и ар­хи­тек­тор .

Учился у отца, сценографа Франческо Гонзаго, затем в Венеции (1769-1771 годы) у А. Визентини и Дж. Моретти, в Милане (1772-1776 годы) у братьев Ф., Дж. А. и Б. Галлиари. Испытал влияние А. Каналетто, Дж. Б. Пиранези, позднее - Дж. Кваренги. С 1779 года работал в театрах Венеции, Милана, Рима, Пармы, Турина. В 1792 году приехал в Россию по приглашению князя Н. Б. Юсупова; был главным декоратором санкт-петербургских императорских театров (1792-1828 годы). Почетный член академий в Риме и Парме, почётный вольный общник петербургской Академии Художеств (1794 год). Крупнейший представитель клас­си­циз­ма в русской сценографии конца XVIII - начала XIX века, Гонзаго в своих архитектурно-перспективных декорациях создал искусство «большого стиля», в котором использованы также барочные эффекты иллюзорной пространственности и приёмы создания «романтического» настроения (освещение, введение пейзажа и тому подобное). Участвовал в оформлении (с А. Каноппи, Д. Корсини и др.) многих спектаклей театров Санкт-Петербурга (Большого Каменного, Эрмитажного), придворных - в Гатчине, Петергофе, Павловске, Царском Селе; Петровского театра в Москве, крепостных театров князя Юсупова в Архангельском и графа Н. П. Шереметева в Останкине, в том числе балетов В. Мартин-и-Солера, К. А. Кавоса, Д. Штейбельта, опер А. Гретри, Кавоса, К. В. Глюка, Дж. Паизиелло, трагедий Я. Б. Княжнина, В. А. Озерова, Ж. Расина и др. Создавал также оформление придворных торжеств и церемоний, театральные занавесы, росписи стен и плафонов (парковых павильонов и Большого дворца в Павловске, 1797-1800 и 1814-1823 годы; дворца князей Юсуповых на Фонтанке и др.), проекты театральных зданий - в Архангельском (1817-1818 годы; в театре сохранились подлинные декорации Гонзаго), в саду Михайловского замка и на Дворцовой площади (1827 год; оба в Санкт-Петербурге); принимал участие в планировке ландшафтного парка в Павловске. Автор трактатов о театральной архитектуре и сценографии. Среди учеников - сценографы Г. С. Мухин, М. Яковлев, сын, Павел Петрович Гонзаго (1794-1877 годы).

Иллюстрации:

П. ди Г. Гон­за­го. Эс­киз де­ко­ра­ции «Мор­ская при­стань». Ак­ва­рель, бистр. Му­зей лич­ных кол­лек­ций(от­дел Му­зея изо­бра­зи­тель­ных ис­кус­ствимени А. С. Пуш­ки­на, Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

Сочинения:

La musique des yeux et l’optique théât­rale. Saint Petersbourg, 1807;

Information à mon chéf ou éclaircissement convenable du déco­rateur théâtral. Saint Petersbourg, 1807;

Remarques sur la construction des théâtres… Saint Petersbourg, 1817.