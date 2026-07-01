Гонзага (ит. Gonzaga)

Гонза`га (ит. Gonzaga) — знатный род, управлявший Мантуей с 1328 по 1708. Семья была известна с XII в. под именем Корради ди Гонзага. С XIV в. представители семьи Г., начиная от Луиджи, носили титул капитанов народа Мантуи и передавали его по наследству. В 1433 император Сигизмунд за 120 тыс. золотых флоринов возвел Джанфранческо Г. в статус маркиза. В эпоху Возрождения двор Г. был одним из центров его культуры: здесь действовала школа гуманиста Витторино да Фельтре, работали Мантенья и Джулио Романо, герцогиня Изабелла Г. (урожд. д’Эсте) покровительствовала художникам (Рафаэль, Леонардо, Тициан) и литераторам (Ариосто, Кастильоне). Сын Изабеллы и ее мужа маркиза Франческо II (1484—1519) Федерико II (1500—1540) получил герцогский титул от Карла V в 1530. Его брат Ферранте (1507—1557) стал основателем ветви герцогов Гвасталлы, а другой брат кардинал Эрколе (1505—1563) был одним из руководителей Тридентского собора и регентом при малолетних племянниках Франческо III и Гульельмо. Его внук Винченцо II был последним прямым представителем линии герцогов Мантуанских. Из-за финансовых трудностей ему пришлось продать значительную часть художественной коллекции предков, получившей название «Небесная галерея», английскому королю Карлу I. Вскоре после смерти Винченцо II в 1627 началась Война за Мантуанское наследство, на которое при поддержке соседних держав претендовали герцоги Гвасталлы, герцоги Неверские и герцоги Савойские. Во время войны в июле 1630 армия империи подвергла Мантую жесточайшему разграблению. В конечном счете, на троне утвердился французский претендент Карл I Г.-Невер (1580—1637), унаследова-вший также титул герцога Монферратского. Его внук Фердинанд Карл (1652—1708) в ходе войны за Испанское наследство принял сторону Франции и был лишен владе- ний австрийским императором Иосифом I; с ним закончилось правление семьи Г. в Мантуе. Линия Гвасталлы угасла в 1746. Большинство многочисленных побочных ответвлений рода пресеклось в XVII—XVIII вв., до наших дней дошли потомки по линии маркизов Весковадо. Фамилия Г. стала распространенной благодаря ее передаче через заключение браков и пожалования. Лит.: Brunelli R. I Gonzaga. Quattro secoli per una dinastia. Mantova, 2010; Tamalio R. La memoria dei Gonzaga: repertorio bibliografico gonzaghesco, 1473—1999. Firenze, 1999; Torelli P., Luzio A. L’archivio Gonzaga in Mantova. 2 vols. Verona; Ostiglia, 1920—22; Vaini M. Ricerche gonzaghesche: 1189 — inizi sec. XV. Firenze, 1994.