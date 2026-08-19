ГОНЗАГА

ГОНЗАГА (Gonzaga) - итальянский аристократической род, правивший в Мантуе в XIV-XVIII веках.

Под именем Корради ди Гонзага (Corradi di Gonzaga) упоминается в источниках с XII века; как собственно Гонзага известен с XIV века. Основатель династии - Луиджи Гонзага (умер в 1360 году) захватил власть в Мантуе в 1328 году в результате народного мятежа и был провозглашён капитаном (саpitano generale del comune е del popolo di Mantova). В 1335 году он присоединил к своим владениям город Реджо-нель-Эмилия. В 1354 году его полномочия капитана были подтверждены императором Карлом IV Люксембургом. В 1433 году император Сигизмунд I Люксембург пожаловал Джанфранческо Гонзаге (1407-1444 годы) титул маркиза. В XV-XVI веках Гонзага покровительствовали гуманистам и деятелям ре­нес­санс­но­го искусства , служили в качестве кондотьеров различным итальянским государям и республикам. Император Карл V пожаловал Федерико Гонзаге (1500-1540 годы) титул герцога (1530 год). В 1533 году в результате династического брака (1531 год) Гонзага присоединили к своим владениям маркизат Монферрат (с 1536 года герцогство). Пресечение в 1627 году старшей линии Гонзага стало причиной войны за Мантуанское наследство, в которой победил Карло Гонзага (1580-1637 годы), опиравшийся в борьбе с Габсбургами на Францию и Венецию. Во время войны за Испанское наследство, при герцоге Фердинандо-Карло Гонзага-Невере (1652-1708 годы), принявшем сторону Франции, Мантуя была захвачена Австрией (1708 год), Монферрат отошёл к Савойскому королевству (1708-1713 годы).

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