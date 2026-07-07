ГОНТАРЬ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Дмитрий Иванович Гонтарь родился 15 (по новому стилю — 28) января 1911 года в станице Уманской (ныне — Ленинградская Краснодарского края) в крестьянской семье. По национальности русский.

В 1924 году Гонтарь окончил четыре класса школы, во время учёбы был вынужден работать батраком по найму. В последующие два года он работал проводником местного отделения объединения «Союзмясозаготовка». В 1926 году Гонтарь окончил курсы трактористов, после чего работал сначала трактористом в совхозе в станице Павловской Краснодарского края, затем мотористом подсобного хозяйства Северо-Кавказского военного округа в станице Уманской.

В 1933-1936 годах Гонтарь проходил службу в войсках НКВД СССР. После демобилизации он окончил школу комбайнёров и устроился работать на Ленинградскую машинно-тракторную станцию.

В августе 1941 года Гонтарь был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Вязовским районным военным комиссариатом Саратовской области. Первые месяцы он проходил службу в формирующейся 53-й стрелковой бригаде, в составе которой в декабре 1941 года был направлен на фронт Великой Отечественной войны . Будучи наводчиком артиллерийского орудия, он участвовал в боях под Ленинградом , в том числе Любанской и Синявинской операциях, и прорыве блокады. В тех сражениях он два раза был ранен. В августе 1943 года Гонтарь прошёл обучение в 19-м учебном танковом полку и вернулся на фронт в качестве механика-регулировщика 182-го танкового батальона 202-й танковой бригады, затем стал слесарем-монтажником 2-го танкового батальона той же бригады. Мастерски освоил дело ремонта боевой техники, за отличную работу не раз удостаивался благодарностей от командования.

В декабре 1945 года Гонтарь в звании старшины был демобилизован. Вернувшись на родину, он вновь пошёл работать комбайнёром на Ленинградскую машинно-тракторную станцию.

С февраля 1948 года Гонтарь работал комбайнёром Восточной машинно-тракторной станции Ленинградского района Краснодарского края. С этим местом работы связаны его самые значительные трудовые достижения. В 1950 году во время уборки и обмолота зерновых Гонтарь намолотил на своём комбайне «Сталинец-6» 8098 центнеров зерновых за 25 рабочих дней, что на тот момент давало право на представление к званию Героя Социалистичсекого Труда . В последующие годы он постоянно увеличивал показатели своего труда: в 1951 году он намолотил на своём комбайне 10540 центнеров зерновых за 23 рабочих дня, в 1952 году — 10002 центнера за 20 дней, в 1953 году — 11173 центнера за 20 дней. Кроме того, Гонтарь внёс ряд рационализаторских предложений по усовершенствованию механизма комбайна «Сталинец-6», позволивших отправлять зёрна на элеватор без их токовой очистки, а также убирать полёгшие хлеба, благодаря чему потери зерна были значительно сокращены, а производительность сельхозтехники выросла. За эти заслуги он был вторично представлен к званию Героя Социалистического Труда.

С 1958 года Гонтарь работал разъездным механиком, заместителем председателя, колхозником колхоза имени Кирова. В 1955-1959 годах избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го созыва. Выйдя на пенсию, продолжал проживать в станице Ленинградской. Умер 6 января 1992 года, похоронен на старом Центральном кладбище в Ленинградской.