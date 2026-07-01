Гонта, Иван

Го`нта, Иван (1739, с. Россошки под Уманью — 1768, с. Сербы близ Могилева, ныне Могилев-Подольский) — украинский казак , участ­ник движения гайдамаков, один из руководителей «Колиивщины». Из крестьян, с 18 лет в надворной казачьей милиции, подчинялся губернатору Умани П. Младановичу, который передал ему в пожизненное владение села Россошки и Орадовку. Во главе отряда надворных казаков был направлен для борьбы с гайдамаками, но перешел на их сторону, став вместе с М. Железняком во главе «Колиивщины». 18 июня 1768 гайдамаки взяли Умань, вырезав почти все население — не только евреев, но и поляков и православных («Уманская резня»), Г. пытался не допустить репрессий. Был избран уманским полковником. Сторонник ввода казацкого строя, ликвидации барщины. Во время переговоров арестован российскими войсками, выдан польским властям, которые подвергли его мучительной казни через четвертование. Жена и 4 дочери Г. были арестованы, высечены розгами и отправлены в ссылку. Движимое имущество Г. было конфисковано. Образ Г. выведен Т. Г. Шевченко в поэме «Гайдамаки». Лит.: Антонович В. Б. Уманский сот-ник И. Гонта // Киевская старина. 1882. № 11; Гуслистий К. Колiевщiна. Киев, 1947; Зінчук С. Іван Гонта: Кайдани стереотипів: до 500-ліття казацької слави. Київ, 1991; Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. Нью-Йорк, 1973.