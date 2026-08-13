Гонт (англ. Gaunt), Джон

Гонт (англ. Gaunt), Джон (06.03.1340, Гент — 03.02.1399, Лестер) — герцог Ланкастерский, четвертый сын короля Англии Эдуарда III и Филиппы Геннегау. В 1342 отец пожаловал Г. титул графа Ричмонда. В 1359 Г. женился на своей кузине Бланке, наследнице герцога Ланкастерского. В 1362 после смерти тестя и его старшей дочери Мод Г. получил титул герцога и стал одним из богатейших магнатов Англии. В этом браке у Г. родились семеро детей, в том числе Генрих Болингброк, ставший королем Генрихом IV. В 1365 союзник Англии Педро I, король Леона и Кастилии, был изгнан из королевства братом-бастардом Энрике Трастамарским. В 1367 для защиты прав Педро I в Кастилию прибыли английские войска под командованием Черного принца и Г. В битве при Нахере англичане одержали блистательную победу, после которой Педро был временно восстановлен на троне. В 1369 умерла жена Г. Бланка. Два года спустя Г. женился на дочери убитого короля Педро Констанции. Этот брак позднее позволил герцогу претендовать на корону Леона и Кастилии. После очередной удачной военной кампании на юге Франции в начале 1370-х Г. возвратился в 1375 в Англию, чтобы помочь своему престарелому отцу вести государственные дела. При дворе ему была оказана активная поддержка фавориткой Эдуарда III, Алисой Перрерс, имевшей на короля колоссальное влияние. На многие годы Г. встал во главе королевской администрации. После смерти в 1377 Эдуарда III, когда на английский престол взошел малолетний Ричард II, Г. продолжал управлять страной от имени племянника. Возглавляя при дворе баронскую партию, оппозиционную партии клириков, Г. покровительствовал обвиненному в ереси Джону Уиклифу. Будучи сторонником активной внешней политики, Г. поддержал в 1383 крестовый поход епископа Нориджского во Фландрию и Францию против схизматиков (сторонников антипапы Климента VII). В 1385 по его инициативе был предпринят масштабный поход для отражения совместного нападения шотландцев и французов на северную границу Англии. После ряда побед англичанам удалось взять Эдинбург. Хотя герцог принял титул короля Леона и Кастилии еще в 1372 и уже в правление Эдуарда III был известен в народе как monseineur d’Espaigne, он лишь в 1386 испросил у короля разрешение отправиться на Пиренеи для ведения войны за наслед- ство своей жены. Кампания началась весьма удачно, однако вскоре английская армия начала нести большие потери, вызванные эпидемиями. В этой ситуации наследнику Энрике Трастамарского, Хуану I, при дипломатической и потенциальной военной поддержке Франции, удалось избежать поражения и заключить компромиссный договор с Г. По этому договору сын Хуана I Энрике (будущий Энрике III) должен был взять в жены дочь герцога Екатерину. Г. выплачивалась огромная контрибуция . В 1389 Г. вернулся в Англию, где ему пришлось мирить своего племянника с возмущенными его тиранией лордами. В 1390 король пожаловал ему титул герцога Аквитании (см. Гиень). В 1394 Г. возглавил английское посольство , отправленное во Францию для переговоров о перемирии. Перемирие на 28 лет было заключено в 1396. Оно было оформлено как личная уния двух королей (Ричард II женился на семилетней дочери Карла VI Изабелле). В 1395 Г. овдовел во второй раз. Через два года он снова женился на своей давней возлюбленной Екатерине Суинфорд. Их рожденные до брака дети (Бофоры) были признаны законными в 1397. В последние годы жизни Г. его отношения с королем становились все более и более напряженными. В 1398 Ричард II отправил в изгнание старшего из выживших сыновей Г. Генриха Болингброка, находившегося в открытой оппозиции королю. Г. умер в 1399 и был похоронен в соборе Св. Павла. Лит.: Калмыкова Е. В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. М., 2010; Перруа Э. Столетняя война. СПб., 2002; Фавье Ж. Столетняя война. М., 2015; Goodman A. John of Gaunt: the Exercise of Princely Power in Fourteenth-Century Europe. Harlow, 1992.