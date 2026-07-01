ГОНСЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР КОРВИН

ГОНСЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР КОРВИН, Госевский (Gasiewski, Gosiewski) - польский военный деятель и ди­пло­мат , писарь польный коронный (1630 год).

Дворянин. Регент кан­це­ля­рии при канцлере Великого княжества Литовского Л. Сапеге (с 1596 года). В 1599 году и 1600-1601 годы ездил в составе посольства в Москву. В 1602 году участвовал в решении пограничных вопросов между Речью Посполитой и Русским государством. Староста Велижа (с 1600 года). В марте 1606 года в качестве второго великого посла (наряду с Н. Олесницким) сопровождал в Москву М. Мнишек. Вёл переговоры с Лжедмитрием I о заключении «вечного мира» и возможном принятии Русским государством церковной унии. После свержения самозванца оказался вместе с другими членами польской делегации под арестом. 20(30).7.1608 года подписал перемирие с царём Василием Ивановичем Шуйским. По возвращении в Речь Посполиту объявил заключённое перемирие вынужденным и наряду с Сапегой стал одним из главных сторонников развёртывания Речи Посполитой интервенции начала XVII века. В 1609 году как староста велижский организовал поход под Великие Луки. Референдарий Великого княжества Литовского (1610-1625 годы). В 1610 году прибыл в Москву в составе армии коронного гетмана С. Жолкевского для силовой поддержки кандидатуры королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) на русский престол. После отъезда в том же году Жолкевского наместник польского короля в Москве, начальник польско-литовского гарнизона в городе. По его распоряжению был налажен выпуск облегчённых медных денег, что окончательно разрушило русскую финансовую систему. Войска под командованием Гонсевского отразили попытки освобождения Москвы силами Первого опол­че­ния 1611 года. Весной 1611, когда польско-литовский гарнизон оказался в сложном положении, Гонсевский приказал поджечь Москву сразу в нескольких местах, что отвлекло участников Первого ополчения от штурма Кремля. Один из инициаторов заключения под стражу в Чудовом монастыре патриарха Гермогена. Незадолго до изгнания польско-литовского гарнизона из Москвы силами Второго ополчения 1611-1612 годыпередал власть полковнику Н. Струсю и отъехал под Смоленск. Начальник польско-литовского гарнизона в Смоленске (1612-1618 годы), писарь великий литовский (1615-1625 годы). В 1617-1618 годах участник похода королевича Владислава на Русское государство, в 1618 выдержал осаду русских войск в Смоленске, а после подхода сил Я. К. Ходкевича сумел снять осаду. В ходе польско-шведской войны 1617-1629 годы участвовал в сражении под Митавой (1622 год), успешные действия Гонсевского в Лифляндии в 1625 году смогли приостановить активность шведского короля Густава II Адольфа в Курляндии. Гонсевский руководил восстановлением ряда замков в Лифляндии, в январе 1628 года одержал победу под Трейденом. С 1625 года воевода в Смоленске, где в конце 1620-х годов под его руководством построены новые бастионы, в 1631 году контролировал ход работ по укреплению Дорогобужа. В начале 1633 года, в ходе Смоленской войны 1632-1634 годов, прикрывал Витебск, Оршу и Мстиславль, с сентября того же года один из главных руководителей польских войск под Смоленском. Вместе с гетманом польным коронным М. Казановским руководил военными действиями на правом берегу реки Днепр, сумев установить снабжение и постоянную связь с осаждённым польско-литовским гарнизоном. Участвовал в заключении Поляновского мира 1634 года.