ГОНСЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР КОРВИН
ГОНСЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР КОРВИН, Госевский (Gasiewski, Gosiewski) - польский военный деятель и дипломат, писарь польный коронный (1630 год).
Дворянин. Регент канцелярии при канцлере Великого княжества Литовского Л. Сапеге (с 1596 года). В 1599 году и 1600-1601 годы ездил в составе посольства в Москву. В 1602 году участвовал в решении пограничных вопросов между Речью Посполитой и Русским государством. Староста Велижа (с 1600 года). В марте 1606 года в качестве второго великого посла (наряду с Н. Олесницким) сопровождал в Москву М. Мнишек. Вёл переговоры с Лжедмитрием I о заключении «вечного мира» и возможном принятии Русским государством церковной унии. После свержения самозванца оказался вместе с другими членами польской делегации под арестом. 20(30).7.1608 года подписал перемирие с царём Василием Ивановичем Шуйским. По возвращении в Речь Посполиту объявил заключённое перемирие вынужденным и наряду с Сапегой стал одним из главных сторонников развёртывания Речи Посполитой интервенции начала XVII века. В 1609 году как староста велижский организовал поход под Великие Луки. Референдарий Великого княжества Литовского (1610-1625 годы). В 1610 году прибыл в Москву в составе армии коронного гетмана С. Жолкевского для силовой поддержки кандидатуры королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) на русский престол. После отъезда в том же году Жолкевского наместник польского короля в Москве, начальник польско-литовского гарнизона в городе. По его распоряжению был налажен выпуск облегчённых медных денег, что окончательно разрушило русскую финансовую систему. Войска под командованием Гонсевского отразили попытки освобождения Москвы силами Первого ополчения 1611 года. Весной 1611, когда польско-литовский гарнизон оказался в сложном положении, Гонсевский приказал поджечь Москву сразу в нескольких местах, что отвлекло участников Первого ополчения от штурма Кремля. Один из инициаторов заключения под стражу в Чудовом монастыре патриарха Гермогена. Незадолго до изгнания польско-литовского гарнизона из Москвы силами Второго ополчения 1611-1612 годыпередал власть полковнику Н. Струсю и отъехал под Смоленск. Начальник польско-литовского гарнизона в Смоленске (1612-1618 годы), писарь великий литовский (1615-1625 годы). В 1617-1618 годах участник похода королевича Владислава на Русское государство, в 1618 выдержал осаду русских войск в Смоленске, а после подхода сил Я. К. Ходкевича сумел снять осаду. В ходе польско-шведской войны 1617-1629 годы участвовал в сражении под Митавой (1622 год), успешные действия Гонсевского в Лифляндии в 1625 году смогли приостановить активность шведского короля Густава II Адольфа в Курляндии. Гонсевский руководил восстановлением ряда замков в Лифляндии, в январе 1628 года одержал победу под Трейденом. С 1625 года воевода в Смоленске, где в конце 1620-х годов под его руководством построены новые бастионы, в 1631 году контролировал ход работ по укреплению Дорогобужа. В начале 1633 года, в ходе Смоленской войны 1632-1634 годов, прикрывал Витебск, Оршу и Мстиславль, с сентября того же года один из главных руководителей польских войск под Смоленском. Вместе с гетманом польным коронным М. Казановским руководил военными действиями на правом берегу реки Днепр, сумев установить снабжение и постоянную связь с осаждённым польско-литовским гарнизоном. Участвовал в заключении Поляновского мира 1634 года.