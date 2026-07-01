ГОНСАЛВИШ ВАШКУ САНТУШ

ГОНСАЛВИШ (Gonçalves) Вашку душ Сантуш - португальский государственный и военный деятель.

В 1942 году окончил Португальскую военную академию. В 1955-1956 годы служил в Гоа, в 1966-1967 годы в Мозамбике, в 1970-1971 годы в Анголе. В 1975 году присвоено звание генерала. В конце 1950-х годов установил контакты с оп­по­зиционными диктаторскому режиму А. Салазара кругами, в том числе с Португальской КП, с которой сохранял тесные связи на протяжении всей политической карьеры. Один из ведущих деятелей антисалазаровского Движения вооружённых сил (ДВС), сыграл важную роль в осуществлении Апрельской революции 1974 года. После неё выступал за углубление революционных преобразований. В 18.7.1974 - 19.9.1975 годы занимал пост премьер-министра во временных пра­ви­тель­ст­вах Португалии. При Гонсалвише была предоставлена независимость португальским колониям, национализированы железные дороги, крупные промышленные предприятия, банки, страховые компании, экспроприирована крупная земельная собственность. Радикальный курс Гонсалвиша вызвал раскол в ДВС и не получил поддержки со стороны избирателей, в результате чего Гонсалвиш был вынужден оставить пост главы правительства. До февраля 1976 года занимал должность начальника военной академии, затем был уволен на пенсию.