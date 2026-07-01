ГОНСАЛВИШ НУНУ
ГОНСАЛВИШ НУНУ (Gonçalves) - португальский живописец 2-й половины XV века.
Возможно, учился в Португалии, затем во Фландрии, где в Турне (центре фламандского ковроделия) мог работать над картонами для шпалер. Согласно документам, в 1450 году назначен придворным художником португальского короля Афонсу V; с 1471 года официальный городской художник Лиссабона. Гонсалвиш открывает своим творчеством эпоху Возрождения в португальской живописи и является её главным представителем. Его единственное достоверное произведение - 6-частный «Алтарь Святого Винцента», созданный для собора в Лиссабоне (1465-1467 годы, по другим данным, 1472 год; ныне - в Национальном музее старого искусства, Лиссабон). На алтаре изображён святой Винцент, покровитель Лиссабона и Португалии, которому поклоняются король и представители королевского дома, рыцарства, духовенства, моряков, рыбаков. Фигуры, почти в натуральный рост, размещены одна над другой в трёх условных зонах и представляют галерею остроиндивидуализированных портретов. По самому типу алтаря с его драгоценными сияющими красками, по конкретности мировосприятия полиптих обнаруживает близость к произведениям нидерландских мастеров (заметно влияние традиций Я. ван Эйка, который в 1428 году посетил Португалию); однако степень художественного обобщения, исполненные значительности человеческие образы, умение организовать крупные живописные и пластические массы сближают Гонсалвиша с искусством итальянского кватроченто. Из источников известно, что Гонсалвиш создал в Португалии алтарь для капеллы королевского дворца в Синтре (1470 год) и «Бичевание Христа» для монастыря Святой Троицы в Лиссабоне (оба не сохранились).
Иллюстрации:
Н. Гонсалвиш. Фрагмент (портреты членов семьи герцогов Браганса) одной из правых створок «Алтаря Св. Винцента». 1465–67. Национальный музей старого искусства (Лиссабон). Архив БРЭ
Дополнительная литература:
Егорова М. Алтарь Св. Винцента работы Нуну Гонсалвиша // Искусство. 1968. № 2;
Markl D. O retábulo de São Vicente de Sé de Lisboa e os documentos. Lisboa, 1988;
Каптерева Т. П. Искусство Португалии. М., 1990.