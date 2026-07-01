ГОНСАЛВИШ НУНУ

ГОНСАЛВИШ НУНУ (Gonçalves) - португальский жи­во­пи­сец 2-й половины XV века.

Возможно, учился в Португалии, затем во Фландрии, где в Турне (центре фламандского ковроделия) мог работать над картонами для шпалер. Согласно документам, в 1450 году назначен придворным художником португальского короля Афонсу V; с 1471 года официальный городской художник Лиссабона. Гонсалвиш открывает своим творчеством эпоху Возрождения в португальской живописи и является её главным представителем. Его единственное достоверное произведение - 6-частный «Алтарь Святого Винцента», созданный для собора в Лиссабоне (1465-1467 годы, по другим данным, 1472 год; ныне - в Национальном музее старого искусства, Лиссабон). На алтаре изображён святой Винцент, покровитель Лиссабона и Португалии, которому поклоняются король и представители королевского дома, ры­цар­ст­ва , духовенства, моряков, рыбаков. Фигуры, почти в натуральный рост, размещены одна над другой в трёх условных зонах и представляют галерею остроиндивидуализированных портретов. По самому типу алтаря с его драгоценными сияющими красками, по конкретности мировосприятия полиптих обнаруживает близость к произведениям нидерландских мастеров (заметно влияние традиций Я. ван Эйка, который в 1428 году посетил Португалию); однако степень художественного обобщения, исполненные значительности человеческие образы, умение организовать крупные живописные и пластические массы сближают Гонсалвиша с искусством итальянского кватроченто. Из источников известно, что Гонсалвиш создал в Португалии алтарь для капеллы королевского дворца в Синтре (1470 год) и «Бичевание Христа» для монастыря Святой Троицы в Лиссабоне (оба не сохранились).

Иллюстрации:

Н. Гон­сал­виш. Фраг­мент (порт­ре­ты чле­нов се­мьи гер­цо­гов Бра­ган­са) од­ной из пра­вых ство­рок «Ал­та­ря Св. Вин­цен­та». 1465–67. На­цио­наль­ный му­зей ста­ро­го ис­кус­ст­ва (Лис­са­бон). Архив БРЭ

Дополнительная литература:

Его­ро­ва М. Ал­тарь Св. Вин­цен­та ра­бо­ты Ну­ну Гон­сал­ви­ша // Ис­кус­ст­во. 1968. № 2;

Markl D. O retábulo de São Vicente de Sé de Lisboa e os documentos. Lis­boa, 1988;

Кап­те­ре­ва Т. П. Ис­кус­ст­во Пор­ту­га­лии. М., 1990.

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