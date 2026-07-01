ГОНСАЛВИС СИЛВА

ГОНСАЛВИС СИЛВА, Гонсалвис да Силва (Gonçalves da Silva) Бенту - бразильский политический и военный деятель.

Крупный землевладелец-скотовод. Проявил себя во время так называемой 2-й сисплатинской кампании (1816-1821 годы), сражаясь в рядах португальско-бразильской армии, завоевавшей Восточную провинцию (ныне Уругвай). За успешные действия во время аргентино-бразильской войны 1825-1828 годов произведён в полковники и в 1828 году направлен в провинцию Риу-Гранди-ду-Сул, где командовал силами Национальной гвар­дии . В провинции пользовался огромным авторитетом и фактически превратился в каудильо. В сентябре 1835 года возглавил восстание местных республиканцев (смотри «Фаррапус») против центральной власти. Привлёк на свою сторону пастухов-гаушу, составивших конницу его армии, и организовал флот, во главе которого поставил Дж. Гарибальди. В октябре 1836 года попал в плен. Спустя месяц восставшие провозгласили независимость Риу-Гранди-ду-Сул и заочно выбрали Гонсалвиса своим президентом. В сентябре 1837 года Гонсалвис бежал из заключения и вновь возглавил движение. Предоставил свободу рабам, вступившим в армию повстанцев. В августе 1843 года Гонсалвис отказался от президентского поста из-за разногласий с другими руководителями восстания, склонявшимися к компромиссу с мо­нар­хическим ре­жи­мом . Последние годы жизни провёл в своём имении. Имя Гонсалвиса в течение многих лет оставалось символом республиканизма в Бразилии.