ГОНСАЛЕС ПРАДА МАНУЭЛЬ

ГОНСАЛЕС ПРАДА (Gonzalez Prada) Мануэль, перуанский по­эт , публицист, политический деятель.

Родился в аристократической семье, учился в семинарии, университете Лимы (не окончил), работал переводчиком. Дебютировал как поэт в 1871 году. В 1880-е годы жил в Европе. После поражения Перу в Тихоокеанской войне 1879-1884 годы подверг резкой критике общественные порядки в стране. В 1891 году, вернувшись на родину, основал партию Национальный союз, выдвинув программу демократического переустройства Перу. В 1902 году разочаровался в либерализме и перешёл на позиции анархизма. В 1912-1918 годы (с перерывом) директор Национальной библиотеки в Лиме. В многочисленных речах, сатирах и эссе, собранных в книгах «Свободные страницы» («Paginas libres», 1894 годы) и «Часы борьбы» («Horas de lucha», 1908 годы), резко критиковал политику властей, в том числе в отношении индейского населения. Ранняя поэзия - в духе романтизма, однако под влиянием позитивизма Гонсалес Прада увлёкся злободневными социальными темами; большое значение придавал внешней обработке стиха, ввёл в испано-американскую литературу формы французской, английской и итальянской поэзии, использовал изысканные ме­та­фо­ры , во многом предвосхищая достижения модернизма. Автор поэтических сборников «Перуанские баллады» («Baladas peruanas», 1879), «Строчные буквы» («Minûsculas», 1901 год), «Свободные стихи» («Libertarias», 1904-1909 годы), «Пресвитерианцы» («Presbiterianos», 1909 годы) и др.

Сочинения:

Про­грес­сив­ные мыс­ли­те­ли Ла­тин­ской Аме­ри­ки (XIX – на­ча­ло XX в.). М., 1965. С. 263–297;

По­эты Пе­ру. М., 1982. С. 29–41;

Obras. Lima, 1985–1989. Vol. 1–7.