МАНУЭЛ

МАНУЭЛ - армянский зод­чий, скульп­тор, ху­дож­ник, мо­нах 1-й половины X века.

При­двор­ный ар­хи­тек­тор ца­ря Га­ги­ка I Арц­ру­ни. Соз­да­тель ком­плек­са цар­ской ре­зи­ден­ции Ах­та­мар на од­но­именном ост­ро­ве (озеро Ван, ны­не - Тур­ция), воз­ве­дён­но­го, по сви­де­тель­ст­ву ис­то­ри­ка X века Тов­мы Арц­ру­ни, за 5 лет. Он вклю­чал в се­бя дво­рец (квад­рат­ное в пла­не зда­ние, пе­ре­кры­тое сис­те­мой взаи­мо­пе­ре­се­каю­щих­ся арок), кре­по­ст­ную сте­ну с контр­фор­са­ми, га­вань с при­ста­нью.

Из по­стро­ек Мануэла на Ах­та­ма­ре со­хра­ни­лась толь­ко кре­сто­во-ку­поль­ная церковь Святого Кре­ста (Сурб-Хач; 915-921 годы; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 2007 году): в пла­не - тет­ра­конх с уг­ло­вы­ми ни­ша­ми; фа­са­ды ук­ра­ше­ны рель­е­фа­ми в 4 яру­са, в де­ко­ре ис­поль­зо­ва­на ор­на­мен­таль­ная резь­ба; в ин­терь­е­ре - рос­пи­си (пред­по­ло­жи­тель­но соз­да­ны Мануэлом).

Смотри так­же литературу при статье Ах­та­мар.