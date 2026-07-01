Гонсалес Маркес (исп. Gonzalez Marquez), Фелипе

Гонса`лес Ма`ркес (исп. González Márquez), Фелипе (род. 05.03.1942, Севилья) — испанский политический и государственный деятель. Получил юридическое образование в Севильском университете. В 1964 вступил в запрещенную в годы франкизма Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП), сторонник отказа от марксистских постулатов. Генеральный секретарь ИСРП (1974—1997), депутат кортесов (1977—2004), премьер-министр Испании (1982—1996). Под его руководством ИСРП четырежды побеждала на парламентских выборах (1982, 1986, 1989, 1993). Возглавив правительство , продолжил курс на укрепление демократического режима и проводил реформы, направленные на построение «социального государства» (увеличение расходов на медицину и образование , борьба с безработицей). Стремился к смягчению государ-ственного контроля в экономике, способствовал масштабным улучшениям инфраструктуры (строительство скоростных шоссе и железных дорог). Сократил численность вооруженных сил и сроки обязательной военной службы. Активно боролся против террористической организации «Страна Басков и свобода» (ЭТА), сотрудничая с французскими спецслужбами и негласно поддерживая вооруженные антитеррористические группы, что вызывало критику нелегальных методов правительства. Во внешней политике, несмотря на предвыборные антинатовские лозунги, выступил за сохранение членства Испании в НАТО , что подтвердили результаты референдума 12 марта 1986. Способствовал вхождению Испании в Европейское экономическое сообщество 1 января 1986, что вместе с благоприятной экономической конъюнктурой стимулировало рост ВВП и облегчило расширение социальной политики государства. Постепенно терял популярность в связи с коррупционными скандалами в ИСРП и экономическим спадом начала ­1990-х. После победы Народной партии на выборах 1996 оставил пост премьер-министра и отошел от активной политической деятельности. Лит.: История Испании. Т. 2: От войны за испанское наслед­ство до начала XXI века. М., 2014.