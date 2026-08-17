ГОНСАЛЕС ФИЛИППЕ МАРКЕС

ГОНСАЛЕС (Gonzalez) Филиппе Маркес, испанский государственный и политический деятель.

По окончании в 1966 году Севильского университета по специальности юрис­пру­ден­ция занимался адвокатской практикой. В условиях диктаторского режима Ф. Франко с 1964 года член нелегальной Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). В 1965-1969 годы входил в севильский комитет ИСРП. С 1969 года года член Национального комитета, с 1970 года член Исполнительной комиссии ИСРП. В 1971 году был арестован за антиправительственную деятельность. В 1974 году избран генеральным секретарём ИСРП, после смерти Франко (1975) один из лидеров оппозиции, в 1976 году входил в состав переходного правительства. После легализации ИСРП и её вхождения в пар­ла­мент (1977 год) лидер фракции. С ноября 1978 года вице-президент Социалистического интернационала. После победы ИСРП на парламентских выборах 1982 года занял должность премьер-министра. Под руководством Гонсалеса была проведена перестройка и либерализация испанской экономики, приватизировано свыше 200 государственных компаний, Испания вступила в НАТО (1982 год) и ЕС (1986 год). В 1993 года удостоен Международной премии Карла (Великого) за вклад в европейское объединительное движение. После поражения ИСРП на выборах 1996 года оставил пост генерального секретаря (1997 год), до 2004 года оставался депутатом парламента. С сентября 1996 года возглавляет Фонд глобального прогресса.