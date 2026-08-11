ГОНКА РАКЕТНО-ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ

Наращивание ракетно-ядерного оружия двумя блоками в ходе «Холодной войны».

Соперничество СССР и США неизбежно вело к усилению вооружений блоков НАТО и Варшавского договора. Целью противников было достичь превосходства именно в области атомного, а затем ядерного оружия, а также в средствах его доставки. С 50-х гг. таким средствами помимо бомбардировщиков стали ракеты. Первоначально лидером в гонке были США. Они располагали атомным оружием. Американские планы предусматривали применение атомного оружия против СССР и его союзников в случае военного конфликта. 29 августа 1949 г. СССР испытал собственную атомную бомбу. В 1953 г. у сверхдержав уже было термоядерное оружие. С этого времени США до 60-х гг. обгоняли СССР лишь в количестве бомб и бомбардировщиков, то есть количественно, но не качественно — у СССР было любое оружие, которым располагали США. После запуска искусственного спутника земли 4 октября 1957 г. стало ясно, что советская ракета могла доставить ядерное устройство в любую точку планеты. Достижение и сохранение ракетно-ядерного паритета в 60-е гг. требовало напряжения всех сил страны. Ракеты строили второпях, часто пренебрегая техникой безопасности. 24 октября 1960 г. во время подготовки советской ракеты к старту произошел взрыв. Погибли 80 человек, в том числе и главнокомандующий ракетными войсками СССР маршал М. Неделин . 31 октября 1961 г. в СССР была испытана крупнейшая в мире бомба мощностью около 80 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Любой конфликт между СССР и США теперь мог привести к ракетно-ядерной войне между блоками. После Берлинского кризиса 1961 г. и Карибского кризиса 1962 г. руководители СССР и США осознали непосредственную угрозу ракетно-ядерной войны и необходимость ограничения гонки вооружений. В 1963 г. был заключен Договор о запрещении атомных испытаний в трех средах. В 1968 г. был подписан Договор о нераспространении атомного оружия. В 70-е гг. был достигнут примерный паритет в ракетно-ядерных вооружениях СССР и США. В период «Разрядки международной напряженности» в 1972 г. были заключены договоренности об Ограничении стратегических вооружений и Противоракетной обороны. Однако в 1979 г. начался ракетный кризис, с новой силой возобновилась «Холодная война». К началу 80-х гг. каждая из сторон могло уничтожить все живое более 30 раз. В 1980 г. СССР имел 8000 стратегических зарядов, а США 9700. Только с 1985 г. в связи с началом политики «нового мышления» М. Горбачева начались переговоры между СССР и США, которые привели к процессу ракетно-ядерного разоружения.

Исторические источники:

Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996;

Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 1994;

Хрущев Н.С. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи Шубин А.В.