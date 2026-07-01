Гонингуми (букв. ‒ «пятидворки»)

Гонингу`ми (букв. — «пятидворки») — в Японии периода Токугава (1603—1867) система организации крестьян и горожан из 5 (иногда 10) соседних дворов на принципах круговой ответственности, взаимного контроля и взаимопомощи. Возникновение института пятидворок относится еще к VII в., что нашло отражение в древнейшем из сохранившихся законодательных кодексов Японии «Тайхорё» (701). В правление Тоётоми Хидэёси в 1597 для обеспечения общественной безопасности низшее военное сословие было объединено в пятидворки, простолюдины — в десятидворки. В период Токугава объединение соседних крестьян в Г. получило широкое распространение с 1620-х и поначалу являлось следствием политики правительства по усилению контроля над населением для искоренения христиан- ства и поиска беглых преступников и бродячих воинов-ронинов. Позднее Г. стали средством для предотвращения крестьянских восстаний путем доносов на неблагонадежных лиц, а также инструментом групповой ответственности за уплату налогов и выполнение повинностей. Во главе Г. стояли главы групп (кумигасира), которые подчинялись старосте деревни. Центральная власть через Г. обеспечивала поддержание общественного порядка, доводила до крестьян важнейшие законы, разрешала местные конфликты, поддерживала стабильные налоговые поступления. Со второй половины XIX в. с развитием современной системы местного самоуправления институт Г. практически исчез, однако попытки восстановить его в виде объединений соседей (тонаригуми) для борьбы с пожарами, граждан-ской обороны и внутренней безопасности предпринимались еще в годы Второй мировой войны. Лит.: Подпалова Г. И. Крестьянское петиционное движение в Япо- нии во второй половине XVII — начале XVIII в. М., 1960; Николаева О. С. Документы по истории японской деревни. Часть 1. Конец XVII — первая половина XVIII в. М., 1966; Иримото Масуо. Гонингуми то кинсэй сонраку: рэнтай сэкининсэй но рэкиси (Пятидворки и деревня в период токугава: история системы круговой ответственности). Токио, 2009 (на японском языке)