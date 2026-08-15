ГОНГОРИЗМ
ГОНГОРИЗМ. Стилевое течение в испанской литературе 17 века в рамках культеранизма.
Получил своё название по имени поэта Луиса де Гонгоры-и-Арготе, одного из зачинателей стиля (после 1610 года). Гонгоризм сопоставим с маринизмом в Италии, прециозноcтью во Франции, эвфуизмом в Англии. Гонгоризм укоренён в филосовско-теологической традиции испанской «учёной» поэзии; в нём ощутимо влияние арабской лирики и философии. Для гонгоризма характерно использование латинизмов, запутанный синтаксис, многообразие тропов, обилие причудливых метафор, гипербол, мифологем. У ведущих испанских поэтов гонгоризм воплощает стремление преодолеть душевный дискомфорт, разочарование действительностью (Х. де Тасис-и-Перальта, граф Вильямедиана; О. Ф. Парависино-и-Артега, Ф. де Рохас, Х. де ла Крус), у менее значительных авторов выродился в литературную моду; стал предметом ожесточённой полемики. В XVIII веке - синоним манерной, формотворческой поэзии.