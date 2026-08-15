ГОНГОРИЗМ

ГОНГОРИЗМ. Сти­ле­вое те­че­ние в испанской литературе 17 века в рам­ках куль­те­ра­низ­ма.

По­лу­чил своё на­зва­ние по име­ни по­эта Луиса де Гон­го­ры-и-Ар­го­те, од­но­го из за­чи­на­те­лей сти­ля (по­сле 1610 года). Гонгоризм со­пос­та­вим с ма­ри­низ­мом в Ита­лии, прециозноcтью во Фран­ции, эв­фу­из­мом в Анг­лии. Гонгоризм уко­ре­нён в фи­лосовско-тео­ло­гической тра­ди­ции испанской «учё­ной» по­эзии ; в нём ощу­ти­мо влия­ние арабской ли­ри­ки и фи­ло­со­фии. Для гонгоризма ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние ла­ти­низ­мов, за­пу­тан­ный син­так­сис, мно­го­об­ра­зие тро­пов, оби­лие при­чуд­ли­вых ме­та­фор, ги­пер­бол, ми­фо­ло­гем. У ве­ду­щих испанских по­этов гонгоризм во­пло­ща­ет стрем­ле­ние пре­одо­леть ду­шев­ный дис­ком­форт, раз­оча­ро­ва­ние дей­ст­ви­тель­но­стью (Х. де Та­сис-и-Пе­раль­та, граф Виль­я­ме­диа­на; О. Ф. Па­ра­ви­си­но-и-Ар­те­га, Ф. де Ро­хас, Х. де ла Крус), у ме­нее зна­чительных ав­то­ров вы­ро­дил­ся в литературную мо­ду; стал пред­ме­том ожес­то­чён­ной по­ле­ми­ки. В XVIII веке - си­но­ним ма­нер­ной, фор­мо­творческой по­эзии.

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