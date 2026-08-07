ГОНГОРА-И-АРГОТЕ ЛУИС ДЕ
ГОНГОРА-И-АРГОТЕ (Góngora y Argote) ЛУИС ДЕ - испанский поэт.
Учился в Саламанкском университете (1576-1580).
В 1585 году принял духовный сан; исполнял обязанности архидиакона собора Кордовы, служил в Мадриде королевским капелланом (1617-1626). Печатался с 1580 года.
Творчество Гонгоры-и-Арготе условно делится на два периода: до 1610 года - «ясный» стиль; начиная с оды «На взятие Лараче» («A la toma de Larache», 1610-1611) - «тёмный» стиль (стремление к тотальной метафоризации мира и синтаксическим экспериментам, игра смыслов, культ формы, риторическая изощрённость). Это деление хронологически совпадает со сменой в испанской литературе ренессансных тенденций барочными и соответствует традиции сопоставления «тьмы» и «света» у испанских мистиков и в арабо-андалусской поэзии, влияние которой на творчество Гонгоры-и-Арготе весьма значительно.
«Тёмный» стиль Гонгоры-и-Арготе представлен в трёх больших поэмах: «Предание о Полифеме и Галатее» («La Fábula de Polifemo y Galatea», 1612-1613), сюжет которой восходит к «Одиссее» Гомера и «Метаморфозам» Овидия; «Уединения полей» («Soledades de los campos», 1612-1613) и «Уединения берегов» («Soledades de las riberas», 1614, не закончена), посвящённые теме бегства от хаоса современной жизни на лоно природы и отразившие осмысление испанской культурной элитой открытия Америки. «Панегирик герцогу Лермы» («El Panegírico al duque de Lerma», 1617) наряду с жизнеописанием покровителя Гонгоры-и-Арготе, сыгравшего значительную роль в политической жизни Испании, содержит размышления о смерти короля Филиппа II и судьбе страны.
Поэмы Гонгоры-и-Арготе спровоцировали бурную полемику (1620-1630-е), в ходе которой приверженцы «ясного стиля» (Х. Мартинес де Хуареги, Ф. де Кеведо-и-Вильегас, Тирсо де Молина, Лопе Ф. де Вега Карпьо и др.) выступали против поздней манеры Гонгоры-и-Арготе (получившей название гонгоризма), но затем сами попали под его воздействие.
Среди других сочинений: около 200 стихотворений в традициях народной испанской поэзии; около 200 сонетов в духе петраркизма; комедии «Стойкость Изабеллы» («Las firmesas de Isabela», 1610) и «Доктор Карлино» («El doctor Carlino», 1613, не закончена). Поэтика Гонгоры-и-Арготе оказала влияние на зарождение символизма, а также на различные течения испанского поэтического авангарда. Интерес к поэзии Гонгоры-и-Арготе возрос благодаря поэтам поколения 1927 года, назвавшим себя таким образом в честь 300-летней годовщины со дня смерти Гонгоры-и-Арготе.
В России сочинения Гонгоры-и-Арготе публиковались с 1911 года; среди переводчиков - К.Д. Бальмонт.
Сочинения:
Лирика. М., 1977;
Obras completas. Madrid, 2000. Vol. 1-2.