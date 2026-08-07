ГОНГОРА-И-АРГОТЕ ЛУИС ДЕ

ГОНГОРА-И-АРГОТЕ (Góngora y Argote) ЛУИС ДЕ - испанский поэт.

Учил­ся в Са­ла­манк­ском университете (1576-1580).

В 1585 году при­нял ду­хов­ный сан; ис­пол­нял обя­зан­но­сти ар­хи­диа­ко­на со­бо­ра Кор­до­вы, слу­жил в Мад­ри­де ко­ро­лев­ским ка­пел­ла­ном (1617-1626). Пе­ча­тал­ся с 1580 года.

Твор­че­ст­во Гонгоры-и-Арготе ус­лов­но де­лит­ся на два пе­рио­да: до 1610 года - «яс­ный» стиль; на­чи­ная с оды «На взя­тие Ла­ра­че» («A la toma de Larache», 1610-1611) - «тём­ный» стиль (стрем­ле­ние к то­таль­ной ме­та­фо­ри­за­ции ми­ра и син­так­сическим экс­пе­ри­мен­там, иг­ра смы­слов, культ фор­мы, ри­то­рическая изо­щрён­ность). Это де­ле­ние хро­но­ло­ги­че­ски сов­па­да­ет со сме­ной в испанской литературе ре­нес­санс­ных тен­ден­ций ба­роч­ны­ми и со­от­вет­ст­ву­ет тра­ди­ции со­пос­тав­ле­ния «тьмы» и «све­та» у испанских мис­ти­ков и в ара­бо-ан­да­лус­ской по­эзии, влия­ние ко­то­рой на твор­че­ст­во Гонгоры-и-Арготе весь­ма зна­чи­тель­но.

«Тём­ный» стиль Гонгоры-и-Арготе пред­став­лен в трёх боль­ших по­эмах: «Пре­да­ние о По­ли­фе­ме и Га­ла­тее» («La Fábula de Polifemo y Galatea», 1612-1613), сю­жет ко­то­рой вос­хо­дит к «Одис­сее» Го­ме­ра и «Ме­та­мор­фо­зам» Ови­дия; «Уе­ди­не­ния по­лей» («Soledades de los campos», 1612-1613) и «Уе­ди­не­ния бе­ре­гов» («So­le­dades de las riberas», 1614, не за­кон­чена), по­свя­щён­ные те­ме бег­ст­ва от хао­са современной жиз­ни на ло­но при­ро­ды и от­разив­шие ос­мыс­ле­ние испанской куль­тур­ной эли­той от­кры­тия Аме­ри­ки. «Па­не­ги­рик гер­цо­гу Лер­мы» («El Panegírico al duque de Lerma», 1617) на­ря­ду с жиз­не­опи­са­ни­ем по­кро­ви­те­ля Гонгоры-и-Арготе, сыг­рав­ше­го зна­чительную роль в по­ли­тической жиз­ни Ис­па­нии, со­дер­жит раз­мыш­ле­ния о смер­ти ко­ро­ля Фи­лип­па II и судь­бе стра­ны.

По­эмы Гонгоры-и-Арготе спро­воци­ро­ва­ли бур­ную по­ле­ми­ку (1620-1630-е), в хо­де ко­то­рой при­вер­жен­цы «яс­но­го сти­ля» (Х. Мар­ти­нес де Хуа­ре­ги, Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­гас, Тир­со де Мо­ли­на, Ло­пе Ф. де Ве­га Кар­пьо и др.) вы­сту­па­ли про­тив позд­ней ма­не­ры Гонгоры-и-Арготе (по­лу­чив­шей на­зва­ние гон­го­риз­ма), но за­тем са­ми по­па­ли под его воз­дей­ст­вие.

Сре­ди других со­чи­не­ний: около 200 сти­хо­тво­ре­ний в тра­ди­ци­ях народной испанской по­эзии; около 200 со­не­тов в ду­хе пет­рар­киз­ма; ко­ме­дии «Стой­кость Иза­бел­лы» («Las firmesas de Isabela», 1610) и «Док­тор Кар­ли­но» («El doctor Ca­rlino», 1613, не за­кон­че­на). По­эти­ка Гонгоры-и-Арготе ока­за­ла влия­ние на за­ро­ж­де­ние сим­во­лиз­ма, а так­же на различные те­че­ния испанского по­этического аван­гар­да. Ин­те­рес к по­эзии Гонгоры-и-Арготе воз­рос бла­го­да­ря по­этам по­ко­ле­ния 1927 го­да, на­звав­шим се­бя та­ким об­ра­зом в честь 300-лет­ней го­дов­щи­ны со дня смер­ти Гонгоры-и-Арготе.

В Рос­сии со­чи­не­ния Гонгоры-и-Арготе пуб­ли­ко­ва­лись с 1911 года; сре­ди пе­ре­во­дчи­ков - К.Д. Баль­монт.

Сочинения:

Ли­ри­ка. М., 1977;

Obras completas. Madrid, 2000. Vol. 1-2.