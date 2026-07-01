Гонгора дель Кампо (исп. Gongora del Campo), Марио

Го`нгора дель Ка`мпо (исп. Góngora del Campo), Марио (22.06.1915, Сантьяго-де-Чили — 18.11.1985, Сантьяго-де-Чили) — выдающийся чилийский историк, представитель консервативного направления. В молодости увлекался левыми идеями, некоторое время был членом компартии, затем примкнул к консервативной молодежи, из которой затем была сформирована Демо-христианская партия. Испытал влияние Л. Ранке, О. Шпенглера, К. Мангейма. В 60-е посещал в Европе лекции Ф. Броделя и входил в группу, близкую школе «Анналов», публиковал свои работы в их изданиях. В 1960-е является одним из пропагандистов консервативного корпоративизма и национализма в чилийской политике, представлял консервативную историческую школу в Католическом университете. Поддержал переворот А. Пиночета в 1973. Вскоре перешел в оппозицию военному режиму из-за несогласия с его неолиберальной политикой и разрушением системы высшего образования. В 1976 его работа «Исторический очерк о понятии государства в Чили в XIX — XX вв.» получила Национальную премию. Г. трагически погиб в 1985, его сбил мотоцикл при выходе из университета после лекции. Лит.: Góngora M. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago de Chile, 1970.