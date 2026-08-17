ГОНГ
ГО́НГ. От индонезийского и малайского "gong", звукоподражательное, муз. инструмент, ударный идиофон.
Типичный инструмент традиционной музыки Юго-Восточной и Восточной Азии, распространён также в Южной и Центральной Азии. Корпус литой или кованый (в основном из бронзы, латуни), диаметром 15-100 см, дисковидный (плоский; сложнопрофилированный: с отогнутыми краями, шишкообразным выступом в центре) или котловидный (последний близок так называемым бронзовым барабанам культуры Донгшон). Предположительно происходит из Передней Азии. Наиболее ранние образцы (II век до н. э.) найдены при археологических раскопках в юго-восточном Китае. Главные центры производства гонга в Азии: Мьянма, Таиланд, Китай, Вьетнам, Индонезия (о. Ява).
Гонг разными способами подвешивают (в раме, на шесте, на плече, один под другим, лицевой частью друг к другу и др.), закрепляют горизонтально (в раме, коробке, на шесте) или держат в руке на шнуре. Различаются одиночные гонги (например, яванские кемпул, агенг) и наборы (яванский бонанг - набор из 4-19 котловидных гонгов). Играют одной или двумя колотушками. Звук густой, глубокий, насыщенный обертонами, медленно затухающий, в зависимости от состава сплава и размера более звонкий или глухой, тяжёлый или лёгкий, низкий или высокий. Существуют гонги как с неопределённой, так и с определённой высотой звука. В гамелане строй гонгов соответствует основным ладовым системам индонезийского гамеланного музицирования – слендро и пелог.
Иллюстрации:
Китайский юньло – набор гонгов.