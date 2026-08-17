ГОНГ

ГО́НГ. От ин­до­не­зий­ско­го и ма­лай­ско­го "gong", зву­ко­под­ра­жа­тель­ное, муз. ин­ст­ру­мент , удар­ный идио­фон.

Ти­пич­ный ин­ст­ру­мент тра­диционной му­зы­ки Юго-Восточной и Восточной Азии, рас­про­стра­нён так­же в Южной и Центральной Азии. Кор­пус ли­той или ко­ва­ный (в основном из брон­зы, ла­ту­ни), диа­мет­ром 15-100 см, дис­ко­вид­ный (пло­ский; слож­но­про­фи­ли­ро­ван­ный: с ото­гну­ты­ми края­ми, шиш­ко­об­раз­ным вы­сту­пом в цен­тре) или кот­ло­вид­ный (по­след­ний бли­зок так называемым брон­зо­вым ба­ра­ба­нам куль­ту­ры Донг­шон ). Пред­по­ло­жи­тель­но про­ис­хо­дит из Пе­ред­ней Азии. Наи­бо­лее ран­ние об­раз­цы (II век до н. э.) най­де­ны при ар­хео­ло­гических рас­коп­ках в юго-восточном Ки­тае. Главные цен­тры про­изводства гонга в Азии: Мьян­ма, Таи­ланд, Ки­тай, Вьет­нам, Ин­до­не­зия (о. Ява).

Гонг раз­ны­ми спо­со­ба­ми под­ве­ши­ва­ют (в ра­ме, на шес­те, на пле­че, один под дру­гим, ли­це­вой ча­стью друг к дру­гу и др.), за­кре­п­ля­ют го­ри­зон­таль­но (в ра­ме, ко­роб­ке, на шес­те) или дер­жат в ру­ке на шну­ре. Раз­ли­ча­ют­ся оди­ноч­ные гонги (например, яван­ские кем­пул, агенг) и на­бо­ры (яван­ский бо­нанг - на­бор из 4-19 кот­ло­вид­ных гонгов). Иг­ра­ют одной или двумя ко­ло­туш­ка­ми. Звук гус­той, глу­бо­кий, на­сы­щен­ный обер­то­на­ми, мед­лен­но за­ту­хаю­щий, в за­ви­си­мо­сти от со­ста­ва спла­ва и раз­ме­ра бо­лее звон­кий или глу­хой, тя­жё­лый или лёг­кий, низ­кий или вы­со­кий. Су­ще­ст­ву­ют гонги как с не­оп­ре­де­лён­ной, так и с оп­ре­де­лён­ной вы­со­той зву­ка. В га­ме­ла­не строй гон­гов со­от­вет­ст­ву­ет основным ла­до­вым сис­те­мам ин­до­незийского га­ме­лан­но­го му­зи­ци­ро­ва­ния – слен­д­ро и пе­лог.

Иллюстрации:

Ки­тай­ский юнь­ло – на­бор гон­гов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)