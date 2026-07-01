Гондурас, Республика Гондурас

Гондура`с, Республика Гондурас — государство в Центральной Америке. Площадь — 112,5 тыс. кв. км. Население — 8,725 млн человек (2014). Cтолица — Тегусигальпа. Колониальный период. На территории Г. находится один из самых крупных памятников майяской культуры — город-государство Копан (расцвет — V—VIII вв., упадок — IX в., см. Древней Америки цивилизации ). Ко времени испанского завоевания на территории Г. сильных политических объединений не было. В марте 1524 Хиль Гонсалес Давила основал первое испанское поселение . Э. Кортес после покорения Мексики отправил в регион несколько экспедиций, а в 1526 сам возглавил поход для завоевания этой территории. Он же назначил первого испанского губернатора. В 1536 Педро де Альварадо установил прочную власть короны и присоединил территорию к генерал-капитанству Гватемала. Основой колониального хозяйства была добыча золота (до 1560-х) и ­серебра ( пик добычи — 1584). На земли Г. претендовали британцы, в частности, во время Англо-испанской войны 1585—1604 (см. Англо-испанские войны XVI—XVIII вв.). Только англо-испанский договор 1786 окончательно утвердил права испанской короны на побережье Г. (см. Белиз). С началом Войны за независимость испанских владений в Америке в Г. в 1811—1813 произошли восстания, однако территория оставалась под контролем Испании. После завоевания независимости Мексикой в 1821 была провозглашена и независимость Центральной Америки, но в 1822 регион был присоединен к Мексиканской империи А. Итурбиде. С падением монархии в Мексике Центральная Америка в марте 1824 обрела независимость; была образована Федеративная республика , в которую входил Г. Лидером Федеративной республики выступал гондурасский политик, либерал Франсиско де Морасан. Начатые им антиклерикальные реформы вызвали острую реакцию консерваторов во главе с гватемальцем Рафаэлем Каррерой. Свержение Морасана положило конец Федерации, что приветствовали элиты Г., Никарагуа и Коста-Рики. Г. стал независимой республикой, а Морасан возглавил Сальвадор . Независимый Г. В Г. наступила длительная эпоха правления консерваторов. Только в 1852—1855 у власти находился президент-либерал Хосе Тринидад Кабаньяс, свергнутый в результате гватемальской интервенции во главе с Р. Каррерой. Консерваторы правили до конца века при фактическом контроле Гватемалы. В 1855 американский авантюрист Уильям Уолкер организовал воору-женное вторжение в регион, провозгласив себя в 1856 президентом Никарагуа , что заставило все пограничные страны объединить усилия и разбить отряды Уолкера в 1857. В 1859 Великобритания признала суверенитет Г., однако местные англоговорящие поселенцы призвали Уолкера, который в 1860 высадился в Г. Уолкер был арестован англичанами и выдан Г., власти которого его расстреляли. В 1880 столица окончательно переносится в Тегусигальпу (консерваторы ранее предпочитали столицу в Комаягуа). В 1893 глава Либе-ральной партии Поликарпо Бони- лья поднял восстание при поддержке нигарагуанского правительства. С помощью никарагуанских войск в феврале 1894 была взята столица страны и провозглашена «либеральная революция». Бонилья стал президентом республики и правил до 1899. Ему удалось объединить в 1895 Сальвадор , Г. и Никарагуа в Соединенные Штаты Центральной Америки, просуществовавшие до 1898. В начале XX в. с появлением судов-рефрижераторов основой экономики Г. стал экспорт бананов — возникли мощные вертикально интегрированные банановые корпорации , принадлежавшие североамериканцам (основные — Cuyamel Fruit Company, Standard Fruit, United Fruit Company). Так, в 1930 на долю Г. приходилась треть мирового производства бананов. Корпорации выкупали землю, строили железные дороги и владели торговым флотом. Помогая им, правительство США готово было вводить войска в Г. (1903, 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 и 1925). В 1904 писатель О’Генри ввел оборот «банановая республика», основываясь на своих впечатлениях от 6-месячного пребывания в Г. В 1906 либералы выступили против президента-консерватора Мануэля Бонильи (не родственник Поликарпо Бонильи) и с помощью Никарагуа вторглись на территорию Г. Учрежденная в 1907 с помощью никарагуанских войск хунта либералов в том же году была свергнута военными, а войска Никарагуа были разбиты. К войне против Никарагуа присоединился Сальвадор . В марте в войну вмешались США, оккупировав побережье Г., чтобы гарантировать вывоз бананов. 23 марта 1907 в решительной битве при Намасигуе никарагуанцы одержали окончательную победу и заняли Тегусигальпу. 20 декабря 1907 в Вашингтоне был подписан мирный договор . В 1912 после вторжения частной армии под командованием североамериканского авантюриста Ли Кристмаса, финансирование которой взял на себя банановый магнат, уроженец Кишинева Cэмюель Земуррай (Змура), М. Бонилья вновь пришел к власти. В 1920—1923 в Г. вновь обострилась политическая обстановка — за это время произошло 17 переворотов. В 1928 на выборах победил кандидат-реформист от Либеральной партии Висенте Мехия Колиндарес, которому предстояло столкнуться с мировым экономическим кризисом 1929—1933. Его правительство было свергнуто в 1933, а пост президента занял лидер Национальной партии генерал Тибурсио Кариас Андино, установивший жестокую диктатуру, просуществовавшую до 1 января 1949. В 1941 Г. вслед за США вошел в антигитлеровскую коалицию. В 1948 под давлением США Кариас пообещал провести свободные выборы, а в 1949 передал власть своему военному министру и кандидату от Национальной партии Х. М. Гальвесу, начавшему политику либерализации. В 1954 Кариас выставил свою кандидатуру на выборах, но проиграл их кандидату от Либеральной партии Рамону Вильеде Моралесу. Однако вице-президент Хулио Лосано Диас совершил «конституционный переворот» и не допустил либералов к власти. В 1956 последнего свергла военная хунта. На новых выборах вновь победил Вильеда Моралес, приступивший к социальным реформам, в частности, аграрной. 3 октября 1963 его свергли военные во главе с полковником Освальдо Лопесом Арельяно, отменившим реформы и начавшим жестокие репрессии против левых сил, в том числе профсоюзов. В ответ на переворот США разорвали отношения с Г. В 1964 США возобновили отношения с Г. и предоставили военную помощь для борьбы с возможной левой герильей. В период военного режима постепенно ухудшались отношения с Сальвадором, в частности из-за колонизации гондурасских приграничных территорий сальвадорскими нелегальными иммигрантами (ок. 300 тыс. человек). Вражда к сальвадорцам подогревалась пропагандой. В июне 1969 напряжение между странами достигло высшей точки в связи с проведением отборочных матчей по футболу на чемпионат мира 1970. Насилие в отношении гондурасских болельщиков во время матча между сборными двух стран в Сан-Сальвадоре было использовано гондурасскими властями для репрессий против проживавших в Г. сальвадорцев, были разорваны дипломатические отношения. 14 июля 1969 началась «футбольная война». Сальвадорцы продвинулись в глубь территории Г. на 80 км. 20 июля война была закончена, обе стороны понесли огромные материальные потери, Г. покинули 130 тыс. сальвадорцев. Военные неудачи и давление оппозиции заставили военных провести выборы в 1971, на которых победил представитель Национальной партии Рамон Эрнесто Крус, который создал коалиционный кабинет, оставив командующим армии Лопеса Арельяно. Крус предложил увеличить экспортные пошлины , что вызвало недовольство в обществе, и в декабре 1972 Лопес Арельяно совершил бескровный переворот. На этот раз генерал проводил умеренную политику, в том числе продолжил аграрную реформу, но в 1975 был смещен военными после «бананагейта»: правительство получало взятки от североамериканской United Brands Co. в обмен на обещание снизить экспортные пошлины на бананы. После победы Cандинистской революции в Никарагуа (1979) и начала гражданской войны в Сальвадоре, администрация Дж. Картера настояла на восстановлении демократии. На выборах в конгресс в 1980 и президентских в 1981 вновь соперничали Национальная и Либеральная партии, последняя вышла победителем. Президентом стал Роберто Суасо Кордоба, который, несмотря на реформистские начинания, все сильнее попадал под влияние военных, чья роль резко возросла ввиду поддержки сандинистами местных левых. В 1-й половине 1980-х резко выросла экономическая поддержка Г. Соединенными Штатами, которым нужен был плацдарм для борьбы с сандинистами. Г. стал базой формирования никарагуанских «контрас», что привело к фактической войне на никарагуанской границе. В марте 1988 в ответ на атаки сандинистами на базы «контрас» в Г. США направили в страну войска (операция «Золотой фазан»). С выборов 1990, на которых к власти пришел Рафаэль Кальехас Ромеро (Национальная партия), начались демократизация и демилитаризация политической жизни в Г. В 2006 президентом был избран либерал Мануэль Селайя, который сделал поворот влево в политике страны. Г. вступил в союзнические отношения с Венесуэлой и присоединился к левому Боливарианскому альянсу (АЛБА). В 2009 военные с согласия конгресса сместили Селайя с поста президента, за что Г. был исключен из Организации американских государств (ОАГ). На новых выборах в 2009 был избран новый президент от Национальной партии — Порфирио Лобо. Только в 2011 с Г. были сняты санкции и страна вернулась в ОАГ. Лит.: Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. М., 1975; Vera R. Apuntes para la historia de Honduras. Santiago de Chile, 1899; Durón R. Bosquejo histórico de Honduras. México, 1956; Leonard Th. M. The History of Honduras. Santa Barbara (Ca.), 2011.