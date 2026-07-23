ГОНДУРАС (Honduras), Республика Гондурас (Republica de Honduras)
Государство в Центральной Америке.
Граничит на северо-западе с Гватемалой, на юго-западе – с Сальвадором, на юго-востоке – с Никарагуа. На севере омывается Карибским м. Атлантического ок., на юге – зал. Фонсека Тихого ок. Занимает ряд прибрежных островов, в т. ч. о-ва Ислас-де-ла-Баия (крупнейшие – Роатан, Утила и Гуанаха) в Карибском море. Пл. 112,09 тыс. км2 (по др. данным, 112,49 тыс. км2). Нас. 7,2 млн. чел. (2006). Столица – г. Тегусигальпа. Офиц. язык – испанский. Денежная единица – лемпира. Адм.-терр. деление: 18 департаментов (табл.).
Г. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), Орг-ции центр.-амер. государств (1951), ВТО (1995).
Государственный строй
Г. – унитарное гос-во. Конституция принята 11.1.1982. Форма правления – президентская республика. Глава гос-ва и правительства – президент, избираемый на 4 года.
Высший законодат. орган – однопалатный Нац. конгресс, состоит из 128 депутатов, избираемых на 4 года.
Исполнит. власть осуществляет правительство – Кабинет министров во главе с президентом.
Осн. партии: Либеральная партия, Национальная партия, Христианско-демократич. партия, Демократич. объединённая партия.
Природа
Рельеф. Б. ч. территории занимает складчато-глыбовое нагорье выс. до 2849 м (гора Лас-Минас, высшая точка страны), расчленённое на отд. низкогорные и среднегорные массивы широкими тектонич. впадинами с долинами рек Улуа, Агуан, Патука и др. В юго-зап. части Г. – вулканич. плато (район г. Тегусигальпа); в районе оз. Йохоа – группы невысоких конусов потухших вулканов. На северо-востоке Г. вдоль побережья Карибского м. расположена обширная заболоченная аккумулятивная морская низменная равнина Москитовый берег с многочисл. лагунами, в т. ч. лагуной Каратаска. Узкие абразионно-аккумулятивные низменности окаймляют побережье Гондурасского зал. на севере страны и зал. Фонсека Тихого ок. на юге. Аллювиальные низменности сформировались в долинах нижнего течения рек Улуа и Агуан.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Г. расположен в пределах Центральноамериканского перешейка тектонич. Антильско-Карибской области. Б. ч. территории страны занимает палеозойский блок Чортис, сложенный метаморфич. и интрузивными породами, перекрытыми юрско-меловыми континентальными обломочными (песчаниками, конгломератами) и карбонатными (известняками, мергелями) отложениями. На юго-западе распространены кайнозойские вулканиты (туфы, игнимбриты, базальты). Тектонич. впадины заполнены аллювиальными отложениями. Г. расположен в зоне повышенной сейсмичности. Последнее землетрясение, вызвавшее значит. разрушения, произошло в 1999. На западе Г. находится серебряно-полиметаллич. месторождение Эль-Мочито со значит. запасами руды. Также известны месторождения золота, меди, свинца, цинка, железа, сурьмы, углей, природных строит. материалов (песка, гравия, известняков и др.).
Климат. Для территории Г. характерен тропич. пассатный климат. Ср. темп-ра января на низменностях и в долинах 23–24 °С, мая (самого тёплого месяца) 27–28 °С; в пределах нагорья – соответственно 12–19,5 °С и 16–24 °С. Осадков в год на наветренных сев. и сев.-вост. склонах и на низменности Москитовый берег 3000–3200 мм, дожди выпадают в осн. с июня по декабрь. В центр. и юж. частях Г. и на склонах, обращённых к Тихому ок., осадков 800–2000 мм в год, чётко выражены влажный (с мая по октябрь) и засушливый сезоны.
Карибское побережье Г. часто подвергается воздействию тропич. ураганов. Катастрофич. последствия для страны имел прошедший в окт. 1998 ураган «Митч» (один из сильнейших ураганов в Центр. Америке за период историч. наблюдений), в результате которого в Г. погибло, по разным оценкам, от 8 до 15 тыс. чел. и ок. 20% жителей страны остались без крова; вызванные ураганом наводнения, сели и оползни уничтожили до 3/4 посевов с.-х. культур, разрушили б. ч. транспортных и инж. коммуникаций страны.
Внутренние воды. Б. ч. территории Г. принадлежит бассейну Карибского моря. Осн. реки – Улуа, Агуан и Патука. В Тихий ок. гл. обр. впадают короткие горные реки, в т. ч. Чолутека. В зап. части страны расположено крупнейшее оз. Йохоа – гл. источник пресной воды в стране. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы Г. составляют 96 км3, водообеспеченность – 14,2 тыс. м3 на человека в год. Для хозяйственных целей используется не более 2,1% имеющихся водных ресурсов (из них 91% расходуется на нужды с. х-ва, 5% потребляют промышленные предприятия, 4% идёт на коммунально-бытовое водоснабжение).
Почвы, растительный и животный мир. Леса занимают ок. 48% территории страны, темпы обезлесения составляют 3% в год. На побережье Гондурасского зал., низменности Москитовый берег и в нижних частях прилегающих горных склонов на красно-жёлтых ферраллитных почвах в коренном растительном покрове преобладали влажные вечнозелёные тропич. леса, отличающиеся высоким флористическим разнообразием. Леса частично сведены и замещены саваннами; крупные лесные массивы сохранились преим. в пределах охраняемых территорий. Типичные для юж. части страны коренные переменно-влажные листопадные леса на красных ферраллитных почвах также преим. замещены саваннами и ксерофитными редколесьями. В горах с выс. 600–700 м распространены влажные широколиственные и дубово-сосновые леса. Берега заливов и лагун частично окаймлены мангровыми зарослями.
На территории страны встречаются разл. виды оленей, пекари, тапир, муравьеды, броненосцы, из хищников – оцелот, ягуар, пума и другие, более мелкие кошачьи (всего 200 видов млекопитающих). Богата орнитофауна (ок. 700 видов птиц, в т. ч. желтоголовый амазон – нац. символ Г.); разнообразны рептилии (св. 200 видов).
В Г. 73 охраняемые природные территории, занимающие 20,8% площади страны, в т. ч. биосферный резерват Рио-Платано (включён в список Всемирного наследия), нац. парки Сьерра-де-Агальта, Пико-Бонито, Ла-Тигра.
Население
Б. ч. населения Г. составляют испаноязычные гондурасцы (86,1%), из них метисы-ладино – 82,1%, белые – 2,0%, негры-морено – 2,0%. Среди чернокожего населения Г. выделяются также гарифона (1,7%) и говорящие по-английски и на креольском яз. вест-индские негры (1,1%). Негритянское население сосредоточено в осн. на севере страны. Индейцы составляют 5,9% населения Г., из них большинство (4,1%) – детрибализованные испаноязычные индейцы. Крупнейший индейский народ – ленка (1,2%), говорящий на изолированном яз., живёт в осн. на юго-западе, мискито (0,4%) – на северо-востоке; на севере живёт немногочисл. чибчанский народ пайя, в центр. части – хикаке, говорящий на изолированном яз., на крайнем западе – небольшая группа майянского народа чорти. Из иммигрантских групп Г. наиболее значительные – никарагуанцы (2,9%) и арабы (1,4%).
Естеств. прирост населения высокий (2,5% в 2003; 2,4% в 2005), но имеет тенденцию к снижению за счёт уменьшения рождаемости (28,2 на 1000 жит. в 2006); смертность (5,3 на 1000 жит.) также имеет тенденцию к снижению; младенч. смертность 25,8 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности 3,59 ребёнка на 1 женщину. В возрастной структуре населения высока доля детей (до 15 лет) – 39,9%, лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) – 56,7%, пожилых людей (старше 65 лет) – 3,4%. Ср. возраст жителей 19,5 года (Г. – одно из самых «молодых» государств Лат. Америки). Ср. ожидаемая продолжительность жизни 69,3 года (мужчины – 67,75, женщины – 70,98 года). На 100 женщин приходится 101 мужчина. Ср. плотность нас. 64 чел./км2. Население размещено по территории страны неравномерно. Характерная особенность Г. – соседство небольших хорошо освоенных и плотно заселённых ареалов с почти незаселёнными территориями. Б. ч. населения сконцентрирована в сев.-зап. горных районах (на выс. 900–400 м), вокруг столицы, а также на тихоокеанском побережье; в этих районах плотность населения достигает 100 чел./км2. Сев.-вост. районы страны (заболоченная низменность Москитовый берег), а также внутр. высокогорные районы, покрытые тропич. лесами, заселены редко (менее 1 чел./км2). Сальдо внешних миграций устойчиво отрицательное (–1,39 чел. на 1000 жит.); б. ч. мигрантов уезжает в США (всего за рубежом проживает ок. 1 млн. выходцев из Г.).
В городах проживает 48,7% нас. (2005). По темпам роста гор. населения и городов (обусловлены нарастающим потоком мигрантов из сельской местности) Г. является одним из лидеров в регионе. Крупнейшие города (тыс. чел., 2005): Тегусигальпа (900,4; с пригородами ок. 1700), Сан-Педро-Сула (558,2), Чолома (177,4), Ла-Сейба (150,4), Эль-Прогресо (107,4). Экономически активное нас. 2,54 млн. чел. (2005); 39,2% работающих заняты в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 20,8% – в пром-сти, 40% – в сфере услуг. Уровень безработицы 4,2% (офиц., 2006; реальный уровень, по разл. оценкам, составляет 30–40% экономически активного населения).
Религия
От 95 до 97% нас. Г. – католики; от 3 до 5% – протестанты разл. деноминаций (наиболее многочисленны пятидесятнические общины, имеются адвентисты седьмого дня, реформаты, методисты, квакеры, моравские братья, объединённые братья во Христе, баптисты); иудаисты и бахаиты в совокупности составляют не более 0,5–1% нас. Г. (2004–05).
Исторический очерк
Гондурас с древнейших времён до 16 в. Древнейшие следы человека на территории Г. относятся к архаич. периоду (8 – 2-е тыс. до н. э.) – недатированные стоянки с фрагментами наконечников и нуклеусов в верховьях р. Улуа, где имеются выходы обсидиана (месторождение Ла-Эсперанса).
В формативный период (2-е тыс. до н. э. – 200 н. э.) в Г. появляются ранние формы земледелия (кукуруза), керамика, складываются интенсивные контакты с соседними регионами. Возникают крупные поселения: Пуэрто-Эксондидо (1100–600 до н. э.), Лос-Наранхос (800–400 до н. э.), Плая-де-лос-Муэртос (900–200 до н. э.) – в сев.-зап. Г., Ярумела (1-е тыс. до н. э. – 200 н. э.) – в центрально-юго-зап. Г. и др. Они были укреплены валами и рвами (Лос-Наранхос, Ярумела), имели земляные платформы-«маунды» (в т. ч. Эль-Серрито в Ярумеле, выс. св. 20 м, пл. основания до 7 тыс. м2); в Плая-де-лос-Муэртос обнаружено 16 погребений с керамикой, украшениями и др. Расписная глиняная посуда, украшения из мор. раковин, обсидиана, мрамора, жадеита и др. указывают на устойчивые торговые связи местных культур. Ряд находок свидетельствует об ольмекском влиянии: тайник с керамич. сосудами и полированным каменным топориком под полом главной, по-видимому, церемониальной постройки в Пуэрто-Эскондидо; орнамент на керамике и жадеитовые украшения из погребений в Плая-де-лос-Муэртос и др. На северо-востоке Г. в пещерах Куямель обнаружены остатки погребений 1200–400 до н. э. с характерными Т-образными каменными топорами, обломками керамич. мужских и женских статуэток, сосудами, орнаментированными ольмекскими мотивами («ольмекский дракон» и «пылающий змей»).
В начале классич. периода (200 н. э.) зап. Г. входит в зону распространения культуры майя, здесь находился один из крупнейших её центров – Копан (400–820). В классич. и ранний постклассич. периоды (200–1150) существовали многочисл. городские центры в бассейне рек Улуа и Сулако, в районе оз. Йохоа (Салитрон-Вьехо, 400–800; Травесия, 500–950; Серро-Паленке, 600–1050; Ла-Сьерра, 600–1100) и в долине Комаягуа (Тенампуа, 900–1000). Они аккумулировали торговлю и ремесло (обработка обсидиана, раковин, текстиля, произ-во керамики), контролировали обширные с.-х. угодья, служили культовыми центрами (храмы, площадки для игры в мяч, ритуальные клады). Керамич. традиции свидетельствуют о широких культурных контактах, но демонстрируют и местную специфику (полихромные стили Улуа и Сулако).
Постклассич. период (900–1550) на территории Г. изучен пока недостаточно. Он характеризуется децентрализацией и наличием множества самостоят. центров с населением неск. тысяч чел. В долине р. Чамелекон на северо-западе Г. существовали крупные поселения Вьехо-Брисас-дель-Валле, Кимистан и Нако, в долине Комаягуа ведущую роль играл Лас-Вегас (1100–1200) – центр произ-ва полихромной керамики с геометрическим и зооморфным орнаментом.
Колониальный период. Х. Колумб открыл территорию Г. во время своей 4-й экспедиции в 1502. Она получила назв. «Г.» (от исп. hondura – глубина) из-за больших глубин у берегов. Завоевание Г. было начато в 1524 П. де Альварадо и завершено в 1525 Э. Кортесом. Однако индейцы продолжали борьбу. В 1536–37 индейский вождь Лемпира, собрав огромное войско (по некоторым данным, до 30 тыс. чел.), нанёс конкистадорам неск. серьёзных поражений. Тем не менее испанцам удалось добиться победы. В 1539 Г. был включён в состав генерал-капитанства Гватемала. Этой колонии исп. корона стала уделять внимание только с 1579, после того, как там было открыто месторождение серебра (Комаягуа). Коренное население Г. подвергалось жестокой эксплуатации, что привело к его сокращению. Уже в 16 в. испанцы, испытывая потребность в рабочей силе, начали ввозить в Г. афр. невольников. Но их численность в Г. была меньше, чем в др. исп. владениях на американском континенте, поскольку в Г. не было ни плантационного хозяйства, ни сколько-нибудь развитой горнорудной промышленности.
Обретение независимости. Центр. Америка, в отличие от др. регионов Лат. Америки, обрела независимость без кровопролития и многолетней борьбы. Независимость генерал-капитанства Гватемала провозгласила 15.9.1821 сама исп. колониальная администрация, а первым главой нового «Королевства Гватемала» стал быв. генерал-капитан Габино Гаинса, получивший титул «политич. руководителя». В Г. продолжали действовать королевские суды, колониальные законы, взимались прежние налоги, в обращении находились монеты королевской чеканки. В 1822 Г. вошёл в состав Мексиканской империи А. де Итурбиде, а после её распада в 1823 присоединился к созданным на основе быв. генерал-капитанства Гватемала Соединённым провинциям Центральной Америки. В составе единого центр.-амер. гос-ва Г. находился до 5.11.1838. Предпринятая в последующие годы попытка сторонников либеральных реформ и федеративного устройства Центр. Америки во главе с Ф. Морасаном объединить Г., Сальвадор и Никарагуа потерпела неудачу. Морасан в 1842 был схвачен консерваторами и казнён.
По данным на 1824, в Г. проживали 137 тыс. чел. Из стран Центр. Америки только на его территории добывались благородные металлы, однако экономич. значение этой добычи было невелико. В Г. господствовало кустарное произ-во тканей, обуви, домашней утвари, оружия и т. д.
Гондурас во 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 вв. В сер. 1850-х гг. в стране шла острая борьба между либералами и консерваторами, сопровождавшаяся вооруж. конфликтами с Никарагуа и Гватемалой. В 1849–52 Г. подвергся агрессии со стороны Великобритании, захватившей часть его территории (о-ва Ислас-де-ла-Баия и часть низменности Москитовый берег). Стремясь противодействовать попыткам Великобритании утвердиться в Центр. Америке, правительство США добилось заключения с ней Клейтона – Булвера договора 1850, предусматривавшего в т. ч. отказ обеих стран от захвата к.-л. новых центр.-амер. территорий. На основании этого договора Великобритания в 1859 возвратила Г. захваченные ею земли. В 1860 Г. принял активное участие в т. н. Центр.-амер. войне, вызванной Уокера авантюрой 1855–56.
В 1821–76 в Г. сменилось 57 правительств. В 1876 к власти пришли либералы во главе с М. А. Сото Мартинесом, которые провели широкий комплекс реформ. Они секуляризовали церковную собственность, ввели гражд. брак и гос. систему образования. Сторонники курса реформ в 1891 объединились в Либеральную партию, а их противники (крупные землевладельцы, католич. клир и часть гор. буржуазии) в 1902 создали Национальную партию. Политика правительства М. А. Сото Мартинеса и последующих либеральных кабинетов, находившихся у власти в Г. до 1903, открыла страну для проникновения иностр. капитала. В 1884 между Г. и США был заключён т. н. договор Сото – Кейта, по которому амер. компаниям были предоставлены концессии на строительство в Г. железных и шоссейных дорог и выделены лучшие земли для культивирования бананов. Г. начал превращаться в страну монокультуры («банановую республику»), подлинными хозяевами которой стали амер. корпорации «United Fruit Co.» и «Standard Fruit and Steamship Co.», создавшие здесь свои плантации соответственно в 1902 и 1905 и начавшие бесцеремонно вмешиваться в политич. жизнь Г. Тяжёлые условия труда на плантациях и жестокая эксплуатация вызывали волнения с.-х. рабочих (1905, 1907, 1911, 1912), которые были подавлены амер. войсками.
В 1919, 1924–25 имели место интервенции амер. войск в Г., в последующие годы неоднократно с помощью амер. спецслужб осуществлялись воен. перевороты, преследовавшие цель поставить у власти «сильную личность», способную проводить в жизнь интересы США. Один из таких правителей, Т. Кариас Андино, находившийся у власти в 1933–48, фактически превратил Г. в военно-полицейское гос-во и предоставил амер. банановым компаниям новые концессии.
В годы 2-й мировой войны Г. входил в антигитлеровскую коалицию, в дек. 1941 объявил войну Германии, Италии и Японии, но участия в боевых действиях не принимал. В 1942 США оккупировали принадлежавшие Г. о-ва Суон и построили там воен. сооружения (аэродром, радиостанцию и др.).
Гондурас после 1945. После 2-й мировой войны Г. оставался в полной зависимости от США. На его территории проходили подготовку наёмники для борьбы против революц. движений в Гватемале, Никарагуа и на Кубе. Следуя в фарватере внешней политики США, Г. в 1961 разорвал дипломатич. и экономич. отношения с Кубой.
В 1963, стремясь ослабить зависимость Г. от США, гондурасские военные во главе с полк. О. Лопесом Арельяно совершили гос. переворот. Созданная ими воен. хунта, правившая в 1963–71, и сменившее её гражд. правительство, возглавляемое Лопесом Арельяно, попытались провести аграрную реформу, национализировать лесное хозяйство, установить гос. контроль над горнодобывающей пром-стью и твёрдый минимум заработной платы, нормализовать отношения с социалистич. странами и наладить торговлю с Кубой. Однако эти попытки потерпели неудачу из-за активного противодействия со стороны США. В расчёте подорвать позиции Лопеса Арельяно реакционные круги Центр. Америки, поддержанные США, спровоцировали «Футбольную войну» 1969 между Г. и Сальвадором. В апр. 1975 Лопес Арельяно под давлением олигархич. верхушки и военных был вынужден оставить президентский пост, после чего до янв. 1982 в стране правила воен. хунта, отменившая все реформистские начинания своих предшественников.
В 1982 была принята новая, 17-я по счёту, начиная с 1821, конституция Г. В 1982–90, 1994–2002 Г. управляли президенты, представлявшие Либеральную партию, в 1990–94, 2002–06 – Нац. партию. Как в той, так и в другой партии с нач. 1980-х гг. произошли определённые перемены. В Либеральной партии сформировалась группировка, призывающая бороться против диктата МВФ и США. Нац. партия в 1986 приняла новую программу, объявив своей гл. политич. целью «войну против бедности и слаборазвитости». Однако ведущие партии не смогли добиться решения декларированных ими задач. Г. остаётся одной из самых отсталых стран Лат. Америки. Три четверти его населения живёт за чертой бедности, четверть взрослого населения неграмотна. Лишь ок. 10% экономически активного населения занято в пром-сти (2003).
С 27.1.2006 президент Г. – представитель Либерaльной партии Х. М. Селайя Росалес.
Хозяйство
Г. – одна из наиболее бедных и экономически отсталых стран Лат. Америки. Характерно сильное имущественное расслоение: на 10% богатых семейств приходится ок. 43% всех доходов (1998). Экономич. задолженность Г. в 2000 составляла 5,5 млрд. долл.; в 2005 при поддержке Всемирного банка и МВФ была списана. Кредиты, предоставляемые правительству Г. междунар. организациями, направляются на развитие образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного строительства и сельского хозяйства.
Объём ВВП 20,59 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2005), в расчёте на душу населения – 2,9 тыс. долл. Реальный рост ВВП 4,2% (2005). Индекс человеческого развития 0,667 (2003; 116-е место среди 177 стран мира). В пром-сти и строительстве создаётся 31,2% ВВП, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – 12,7%, в сфере услуг – 56,1% (2005).
Основа экономики – плантационное произ-во бананов и кофе (доля бананов в стоимости экспорта в 1960-е гг. превышала 50%, в 1990-е гг. снизилась до 30% и продолжает сокращаться, доля кофе увеличивается). С сер. 1990-х гг. активно развивается иностр. туризм (240 тыс. чел. и ок. 80 млн. долл. дохода в 1995; 320 тыс. чел. и 164 млн. долл. в 1998; 1 млн. чел. и 400 млн. долл. в 2004); осн. район туризма – острова Ислас-де-ла-Баия (острова Роатан и Утила).
Промышленность. Преобладают технически слабо оснащённые мелкие предприятия, принадлежащие местным владельцам. Сравнительно крупное пром. произ-во контролируется иностр. капиталом. В осн. это предприятия по переработке экспортной с.-х. продукции, а также филиалы иностр. компаний (в осн. амер., тайваньских и юж.-кор.), возникшие в созданных в 1990-е гг. зонах экспортной переработки. В 2003 темпы роста пром. произ-ва составили 7,7%.
Развитие пром-сти тормозит низкий уровень энергетич. хозяйства. Произ-во электроэнергии 5,55 млрд. кВт·ч (2005); более 4/5 нас. страны не имеют возможности её использовать. Неск. относительно крупных ГЭС сооружены в наиболее хорошо освоенном и плотно заселённом районе страны на р. Улуа и её притоках, в т. ч. ГЭС «Cañaveral», «Rio Lindo» (установленная мощность каждой 50–100 тыс. кВт), «San Buenaventura» (менее 50 кВт). ЛЭП, построенная исп. компанией «Empresa Nacional de Electricidad» (протяжённость ок. 1,5 тыс. км), соединила энергосистемы стран Центр. Америки. Нефтеперерабатывающий завод действует в Пуэрто-Кортес (объём потребления импортной нефти и нефтепродуктов 37 тыс. барр./сут, 2003). Ведётся добыча серебра и золота, а также свинцово-цинковых (близ Тегусигальпы и Санта-Барбары), железных (Тела) и медных (Санта-Роса-де-Копан) руд.
Ведущая отрасль – пищевая (ок. 2/5 стоимости пром. продукции, ок. 2/3 общей численности занятых в пром-сти). Развивается по двум осн. направлениям: подготовка к транспортировке (сортировка, упаковка и др.) бананов, кофе либо переработка продукции плантац. хозяйства (нередко ограничивается произ-вом полуфабрикатов, напр. сахара-сырца) и произ-во продуктов питания для внутр. рынка. Ведущие предприятия отрасли действуют в городах Тегусигальпа, Сан-Педро-Сула, Ла-Лима, Сан-Луис-Пахон и Ла-Сейба; среди других – табачные фабрики (Сан-Педро-Сула), заводы по произ-ву пальмового масла (Тела). Лёгкая пром-сть представлена очисткой хлопка (предприятия в мелких населённых пунктах в районах хлопковых плантаций), произ-вом хлопчатобумажных тканей (Тегусигальпа, Сан-Педро-Сула и Накаоме). Предприятия лесной пром-сти производят пиломатериалы и др. продукцию деревообработки (Тегусигальпа, Сан-Педро-Сула, Комаягуа и Трухильо), в т. ч. мебель (Тегусигальпа и Сан-Педро-Сула). В Тегусигальпе и Сан-Педро-Суле функционируют неск. небольших предприятий химич. пром-сти, в т. ч. фармацевтич. фабрики. Цементный завод в Сан-Педро-Суле.
Г. – крупнейший среди стран Карибского бассейна производитель и экспортёр готовой одежды. Произ-во одежды из импортных тканей быстро развивается (ежегодный прирост ок. 20%) в зонах экспортной переработки (создано более 30; занято св. 130 тыс. чел.; валовая выручка 830,7 млн. долл. в 2004), которые расположены в осн. в районе г. Сан-Педро-Сула, а также в Ла-Сейбе, Ла-Лиме, Чоломе и др. Св. 1/2 выпуска продукции контролируют компании США (в т. ч. «Sara Lee», «Wrangler», GAP). Действуют также предприятия по произ-ву изделий из кожи, мебели и др.
Сельское хозяйство. С.-х. угодья составляют ок. 1/3 территории страны, реально используется 12,7% (в т. ч. 9,5% под пашню, 3,2% под пастбища; 2005). Орошается 80 тыс. га (7,5%) пахотных земель (2003). Практически ежегодно с. х-во страдает от тропич. ураганов; в 2004 ок. 70% плантаций бананов и кофе были уничтожены.
Характерно сочетание крупных землевладений (принадлежат амер. компаниям и богатым семействам Г.) и мелких крестьянских наделов. Плантац. хозяйства специализируются на развитии экспортно ориентированных отраслей, мелкие производят продукцию для внутр. рынка. Традиционно преобладает растениеводство, осн. часть его продукции – кофе и бананы десертных сортов, а также сахарный тростник, цитрусовые, хлопчатник и табак – предназначена для экспорта. По произ-ву кофе (190,6 тыс. т зелёных зёрен в 2005) Г. входит в число 10 крупнейших мировых производителей и занимает 5-е место в Лат. Америке. Кофе выращивают преим. на склонах горных хребтов; осн. районы возделывания кофе сформировались на территории деп-тов Комаягуа и Ла-Пас (крупнейший ареал), Кортес, Санта-Барбара и Копан, а также Эль-Параисо и Чолутека. Банановые плантации (валовой сбор бананов ок. 1 млн. т в год; 887,1 тыс. т в 2005; 14–17-е место в мире) размещены в сев. части страны, на низменностях побережья Карибского м. и склонах прилегающих горных хребтов (деп-ты Атлантида, Колон и Йоро); б. ч. производства контролируют амер. компании «Chiquita Brands International» и «Dole Food Co.». Хлопчатник культивируют на хорошо увлажняемых низменностях тихоокеанского побережья (деп-ты Валье и Чолутека), табак (6,2 тыс. т листьев, 2005) – на склонах гор (деп-т Санта-Барбара). Плантации сахарного тростника (сбор 5,6 млн. т зелёной массы, 2005) в целом совпадают с ареалами распространения банановых и хлопковых плантаций. Цитрусовые культивируют в осн. в долине р. Улуа (деп-т Кортес). В небольших количествах производят какао (деп-т Атлантида, близ города Ла-Сейба) и сизаль (деп-т Валье). Выращивают также овощи и плоды (манго, папайя, дыня, кокосовые орехи и др.). Среди потребительских культур наибольшее значение имеют кукуруза и бобовые (преим. фасоль). Сбор (тыс. т, 2005): кукуруза 569, фасоль 86, апельсины 285, ананасы 145, дыни 190, томаты 153, огурцы 73.
С кон. 20 в. быстрыми темпами развивается животноводство. Поголовье (млн., 2001): крупного рогатого скота 1,86, свиней 0,5, овец 18,6. Скотоводство (гл. обр. мясное) ориентировано на экспорт, продукция свиноводства и овцеводства реализуется преим. на внутр. рынке. На саванновых пастбищах Г. крупный рогатый скот пасётся круглогодично. Осн. районы товарного скотоводства находятся в деп-тах Оланчо, Эль-Параисо, Комаягуа, Йоро и Чолутека. Из-за низких доходов населения внутр. потребление мяса невелико; Г. экспортирует мясо (в осн. в США).
Заметную роль в экономике Г. играют лесное хозяйство и добыча морепродуктов. Широкому развитию заготовок древесины (6,92 млн. м3 в 1998, гл. обр. сосна, махагони, розовое дерево) способствует наличие богатых лесных ресурсов. Расширение объёма лесозаготовок тормозится отсутствием дорог для вывоза древесины. Традиц. отрасль лесного хозяйства – заготовка орехов. Лов рыбы и добыча морепродуктов (креветки, омары, лангусты) ведутся в осн. в зал. Фонсека (ежегодный улов св. 28 тыс. т).
Транспорт. Во внутр. перевозках грузов и пассажиров ведущая роль принадлежит автомобильному транспорту. Общая протяжённость автодорог 13720 км, из них 2970 км с твёрдым покрытием (2005). Большое значение для связей Г. с соседними странами имеет участок Панамериканского шоссе в юж. части страны (длина 160 км, проходит от границы с Сальвадором через Накаоме – Сан-Лоренсо – Чолутеку – Сан-Маркос-де-Колон к границе с Никарагуа). Длина железных дорог 699 км, из них гос. железных дорог 253 км (2005). Б. ч. железных дорог узкоколейные, служат в осн. для транспортировки с.-х. продукции в мор. порты. Мор. транспорт обслуживает преим. внешние связи страны, роль каботажных перевозок невелика (в осн. регулярное мор. сообщение с о-вами Ислас-де-ла-Баия и побережьем Москитового берега). Мор. флот Г. насчитывает 131 судно (в т. ч. 66 грузовых, 8 рефрижераторов, 28 нефтяных танкеров; 2005). Во внешних перевозках широко используются суда, зафрахтованные за рубежом; иностр. компании, осуществляющие экспортные (вывоз бананов) и импортные (ввоз нефти или нефтепродуктов) перевозки, как правило, имеют собств. судоходные подразделения. Осн. морские порты – Пуэрто-Кортес (св. 1/2 внешнеторговых грузов; ок. 400 тыс. контейнеров ДФЭ в 2003) и Ла-Сейба. Общая протяжённость внутр. водных путей 465 км (2005); регулярное судоходство по оз. Йохоа, рекам Улуа, Агуан, Чолутека, Патука и др. Внутр. водный транспорт играет чрезвычайно важную роль для транспортного обслуживания отдалённых и труднодоступных районов страны (в т. ч. для Москитового берега). Имеется 116 взлётно-посадочных площадок, из них с твёрдым покрытием 11 (в т. ч. 3 – с взлётно-посадочной полосой св. 2,5 км; 2005). Междунар. аэропорты в Ла-Сейбе, Сан-Педро-Суле, на о. Роатан и в Тегусигальпе.
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового оборота 5887 млн. долл., в т. ч. стоимость экспорта 1726 млн. долл., импорта 4161 млн. долл. (2005). Осн. статьи экспорта: кофе (ок. 20% стоимости), бананы (ок. 15%), морепродукты (ок. 11%), золото, пальмовое масло, древесина, цитрусовые, др. фрукты, мясо. Гл. покупатели – США (54,4% стоимости, 2004), Сальвадор (8,1%), Германия (5,9%), Гватемала (5,4%). Импортируются машины и оборудование (16% стоимости, 2005), химич. товары (15%), нефть и нефтепродукты (14%), пром. полуфабрикаты для зон экспортной переработки, продукты питания и др., в осн. из США (37,5%), Гватемалы (6,9%), Мексики (5,4%), Коста-Рики (4,3%) и Сальвадора (4%). Дефицит внешнеторгового оборота частично компенсируется доходами от туризма и денежными переводами проживающих за рубежом граждан Г. (ок. 1,3 млрд. долл., 2004).
Вооружённые силы
Вооруж. силы (ВС; 2004) Г. состоят из Сухопутных войск (СВ; 5,5 тыс. чел.), ВВС (1,8 тыс. чел.) и ВМС (1 тыс. чел.), а также военизир. формирований (6 тыс. чел.). Верховный главнокомандующий – президент, который осуществляет руководство ВС через главнокомандующего ВС. Непосредств. руководство войсками осуществляют командующий СВ (он же нач. генштаба ВС), командующие ВВС и ВМС – через свои штабы. Мин-во обороны выполняет адм. функции. На вооружении 12 танков, 67 БРМ, полевая и зенитная артиллерия, 49 боевых самолётов, 11 патрульных и десантных катеров. Комплектование ВС – на основе закона о всеобщей воинской повинности, призывной возраст 18 лет, срок действит. воен. службы 2 года. Подготовка офицерского состава осуществляется, как правило, в воен.-учебных заведениях США. На территории Г. – сеть воен. баз. Основная – Пальмерола, используется ВС США (св. 1 тыс. военнослужащих, аэродром, склады горючего и боеприпасов). Имеются амер. станции слежения за возд. обстановкой (Серо-да-Моле) и за воздушной и надводной обстановкой (о. Эль-Тигре). Мобилизац. ресурсы 1,6 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 900 тыс. человек.
Здравоохранение
На 100 тыс. жит. приходится 57 врачей, 129 лиц ср. мед. персонала, 21 стоматолог, 14 фармацевтов, 3 акушерки (2000). Расходы на здравоохранение составляют 6,2% ВВП (2002; бюджетное финансирование 51,2%, частный сектор 48,8%). В системе здравоохранения гос. сектор составляет 60%, соц. страхование – 12%, частный сектор – 10% (2001). Наиболее распространённые инфекц. заболевания – бактериальная диарея, гепатит А, брюшной тиф, малярия (2003).
Спорт
В 1956 Олимпийский к-т Г. признан МОК. С 1968 спортсмены Г. участвуют в Олимпийских играх; призовых мест (до 2004) не занимали. Наиболее популярный вид спорта – футбол: нац. федерация основана в 1951; с 1951 – в ФИФА, с 1961 – в КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Сев. и Центр. Америки и стран Карибского бассейна); в 1981 сборная Г. стала победителем чемпионата КОНКАКАФ. Среди др. видов спорта популярны баскетбол, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, парусный спорт, триатлон и др.
Образование. Учреждения наукии культуры
Школьное образование бесплатное и обязательное для детей от 7 до 14 лет. Начальным обучением охвачен 91% детей школьного возраста, средним – ок. 67%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 80% (2004). Система высшего образования включает Нац. автономный ун-т Г. (1847) в Тегусигальпе и ряд частных высших учебных заведений. Науч. учреждения Г. находятся в Тегусигальпе: Нац. географич. ин-т (1945), Гондурасская академия (1949), Нац. ин-т антропологии и истории (1952), Академия географии и истории Г. (1968), Ин-т кофе, Нац. с.-х. ин-т и др. Нац. б-ка (1880). Крупнейшие музеи: Нац., Истории Республики, Нац. худож. галерея (все – в Тегусигальпе), Региональный музей археологии майя (1939) в Копане, Нац. музей колониальной истории (1959) в Пуэрто-де-Омоа, Музей антропологии в Сан-Педро-Суле и др.
Средства массовой информации
Издаётся 6 частных ежедневных газет (2005): в Тегусигальпе – «El Periódico» (ок. 30 тыс. экз.), «La Tribuna» (25 тыс. экз.), «El Heraldo» (45 тыс. экз.); в Сан-Педро-Суле – «La Prensa» (ок. 50 тыс. экз.), «El Tiempo» (ок. 30 тыс. экз.; основана в 1911; орган либеральной оппозиции), «El Nuevo Día» (ок. 20 тыс. экз.; основана в 1948). Еженедельники – «Tiempos del Mundo», «Honduras this week» (ок. 15 тыс. экз.; на англ. яз.). Св. 100 общенациональных и местных радиостанций (большинство – частные; 2005). Гл. информац. станции – «Radio Honduras» (государственная), «Radioamerica» (частная). Передачи ведутся на исп. языке. Девять телевизионных каналов (все частные; 2005); большое число кабельных каналов, транслирующих телевизионные программы из США с исп. субтитрами.
Литература
Лит-ра Г. начала развиваться на исп. яз. после обретения страной независимости в 1821. Первые произведения носили подражательный характер и были ориентированы на исп. образцы. Лит-ра 19 в. представлена преим. поэзией: творчество Х. Т. Рейеса, Т. Агилуса, Х. Сиснероса и Х. А. Домингеса выдержано в традициях неоклассицизма; черты романтизма проявились в стихах М. Молины Вихиль. В кон. 19 в. зародилась проза, образцом которой стал первый роман – «Анхелина» К. Гутьерреса (1898), написанный в русле костумбризма. 1-я треть 20 в. отмечена появлением модернизма, воплотившегося в поэзии Х. Р. Молины (сб. «Земли, моря, небеса», 1911), Х. Х. Рейны, А. Коэльо, а также в творчестве Ф. Турсиоса. Модернистское переосмысление романтизма – в центре прозы 1-й пол. 20 в.: Х. Ф. Дурон, А. Диас Лосано, А. Мехия Ньето (сб-ки «Туземные рассказы», 1929, «Старые ботинки», 1930; роман «Беглец от самого себя», 1934, и др.). Поиски нац. самобытности и социальная тематика характерны для творчества А. Гильена Селая, В. Алемана, Х. Каркамо, К. Барреры, а также Р. Э. Валье, активного популяризатора лит-ры Г. за рубежом. Поэзия К. Суарес отмечена яркой образностью и повышенной экспрессией (сб-ки «Кровоточащее сердце», 1930, «От отчаяния к надежде», 1944, и др.); известность получили филос. сонеты и антикапиталистич. проза К. Исагирре. В 1950–60-е гг. наиболее последовательным приверженцем социалистич. идей в лит-ре Г. стал Р. Амая Амадор (романы «Зелёная тюрьма», 1950, «Красный отряд», 1962). Влияние Х. Л. Борхеса и магического реализма заметно в произведениях В. К. Лары, Э. П. Кадалсо, А. Калсо и особенно С. Х. Фиаллоса; стремлением обогатить изящную словесность Г. достижениями литератур др. стран характеризуется проза Х. Эското, М. К. Запаты, Р. Кастильо, Э. Борьяса, Х. П. Барахона, а также О. Акосты, для которого характерны эксперименты в области поэтич. языка; среди поэтов кон. 20 в. – К. М. Арита, Р. Эльвир.
Изобразительное искусствои архитектура
На территории Г. в 3–9 вв. существовал крупный центр культуры майя – г. Копан. В ходе колонизации культура индейцев была в значит. степени испанизирована, но некоторые индейские племена сохранили традиц. иск-во (дерев. маски, расписные сосуды). Города колониального периода развивались по регулярному плану, с площадью в центре, и застраивались вытянутыми 1-этажными домами из адобы. Наиболее интересны церковные здания, соединяющие исп. и местные черты, с широкими фасадами, нередко украшенные резьбой, статуями и росписью на дерев. потолках-артесонадо. Один из лучших образцов эпохи барокко – собор в Комаягуа (1678–1825): 3-нефная базилика, крытая цилиндрич. сводами с подпружными арками на толстых пилонах и обилием плоского коврового декора на фасаде; купола над алтарями покрыты изразцами. То же сочетание строгих форм с ярким декором характерно и для др. памятников: собора Сан-Мигель (1675–1765) с росписями X. М. Гомеса, ц. Лос-Долорес (1732–1815; оба в Тегусигальпе). В 19 в. архитектура Г. испытала влияние неоклассицизма – церковь в Данли (нач. 19 в.), стиля бозар – Дворец центр. района (кон. 19 в., в Тегусигальпе), эклектики. Среди обществ. зданий 20 в. выделяются Дворец президента, подражающий форме исп. замков (1919), и Нац. театр с классич. портиком (1915; оба в Тегусигальпе), в 1910–20-х гг. развитие получили ар нуво, позднее – ар деко (Каса-Кастра в Сан-Педро-Суле, 1927–30, арх. Р. Бермудес) и интернациональный стиль (Центр. банк в Тегусигальпе, 1950). Во 2-й пол. 20 в. строились здания по проектам Ф. Мартинеса, Л. Гарсия, Ф. Родригеса, испытавших влияния новейших стилистич. течений европ. архитектуры, включая постмодернизм.
В изобразит. иск-ве Г. колониального периода преобладала религ. тематика. Среди гватемальских художников, работавших в Г. в 17–18 вв., – скульпторы В. Хавьер, В. де ла Пара; живописцы Б. де Месса, А. де Алварес, Х. М. Гомес и др. В нач. 19 в. в живописи и скульптуре заметны франц. влияния. В кон. 19 – 20 вв. развивалась национальная художественная школа: П. Селая Сьерра и К. Суньига Фигероа обращались к историч. и бытовым темам; М. А. Руис, А. Лопес Родесно, примитивист X. А. Веласкес идиллически отображали природу и жизнь народа. Полотна А. Каналеса на социальные темы проникнуты драматизмом. Среди художников кон. 20 – нач. 21 вв. – М. Кастильо, Р. М. Санчес, Т. Фортин.
Музыка
Муз. традиции майя и толупан восходят к культуре государств Мезоамерики 13–15 вв. Осн. слой фольклора гондурасцев – музыка и танцы ладино. С 17–18 вв. распространялась исп. классич. музыка. Автор месс и вильянсико Х. Т. Рейес основал первую муз. школу (1834). В 19 в. гос. поддержку получили воен. и гор. духовые оркестры, в 1876 состоялся первый концерт Гос. духового оркестра Г. В 1887 под рук. нем. дирижёра Г. Штамма создан Высший духовой оркестр, позднее получивший известность во всём Центр.-амер. регионе; под рук. М. Ададид-и-Гамеро, Х. Кано оркестр регулярно исполнял произведения нац. авторов. Наиболее видные композиторы 20 в.: И. В. Галеано (автор религ. музыки и сочинений для духовых инструментов), Р. К. Рамос (автор детских и патриотич. произведений), Ф. Р. Д. Зелайя (ученик Ададида-и-Гамеро, первый в Г. композитор-симфонист), Р. Д. Агурсия (автор Концерта для скрипки с оркестром). В числе музыкантов кон. 20 – нач. 21 вв. – пианисты, композиторы и педагоги Н. Эразо (автор каталога детской музыки композиторов Г.), С. С. Ланга.
Во 2-й пол. 20 в. важное значение имели Симфонич. оркестр им. Р. Вагнера, Симфонич. оркестр им. Дж. Верди, Полифонич. хор Нац. школы музыки, муз. коллективы в Нац. автономном ун-те Г. в Тегусигальпе и в Сан-Педро-Суле. Нац. муз. традиции пользуются государственной поддержкой. Изучением традиционной музыки народов страны занимаются Генеральная дирекция по культуре и Деп-т науч. исследований Ин-та антропологии и истории Гондураса.
Дополнительная литература:
Honduras: realidad nacional y crisis regional. 3 ed. Tegucigalpa, 1986;
Meza V. Honduras: la evolucion de la crisis. Tegucigalpa, 1987;
Joyce R. A. Cerro Palenque: power and identity on the Maya periphery. Austin, 1991;
Booth J. A., Walker T. W. Understanding Central America. Boulder, 1999;
История Латинской Америки. М., 1999–2004. [Т. 2–3];
Joyce R. A., Henderson J. S. Beginning of village life in Eastern Mesoamerica // Latin American Antiquity. 2001. Vol. 12. № 1;
Archaeology of ancient Mexico and Central America. An encyclopedia / Ed. S. T. Evans, D. L. Webster. N. Y., 2001;
Evans S. T. Ancient Mexico and Central America // Archaeology and culture history. L., 2004.
Durón R. E. Honduras literaria. Tegucigalpa, 1957. Vol. 1–3;
Мамонтов С. П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки ХХ века. 2-е изд. М., 1983;
Umaña H. Literatura hondureña contemporánea. Tegucigalpa, 1986;
Martínez J. F. Literatura hondureña y su proceso generacional. Tegucigalpa, 1987.
Полевой В. М. Искусство стран Латинской Америки. М., 1967;
El arte contemporáneo en Honduras. Tegucigalpa, 1968;
Lacouture F., Flores F., Soto R. Edificios y monumentos históricos de Tegucigalpa y Comayagüela. Tegucigalpa, 1977;
Mariñas Otero L. La pintura en Honduras. Tegucigalpa, 1977;
Dohle B. Visión de la arquitectura en Honduras según arquitectos hondureños. San Pedro Sula, 1986;
Becerra L., López Rojas J. E. La pintura en Honduras. Tegucigalpa, 1989;
Becerra L., López Rojas J. E. Honduras; visión panorámica de su pintura. Tegucigalpa, 1994;
Martínez Castillo M.F. Cuatro centros de arte colonial provinciano hispano criollo en Honduras. Tegucigalpa, 1992.
Иллюстрации:
Robert E. Ford. Последствия урагана «Митч»;
Горные хвойно-широколиственные леса. Архив БРЭ;
Маскаиз Плая-де-лос-Муэртос. Жадеит. 900–550 до н. э. Частная коллекция. Архив БРЭ;
Скульптура бога-писца из Копана. Туф. 8 в. Региональный музей археологии майя (Копан). Архив БРЭ;
«Ваза с кецалем» из погребения в Копане. Изображена священная птица кецаль (квезаль), бордюр – иероглифическая надпись. 650–760. Музей Пибоди (Гарвард). Архив БРЭ;
Президент Гондураса Освальдо Лопес Арельяно (слева) и президент Мексики Густаво Диас Ордас. Октябрь 1966. Архив БРЭ;
Курортный район на острове Роатан. Архив БРЭ;
Банановые плантации. Архив БРЭ;
Фасад церкви Лос-Долорес в Тегусигальпе. 1732–1815. Архив БРЭ;
Копан. Голова божества. 3–9 вв. Архив БРЭ.
Авторы статьи: Баранчиков Е. В., Копа-Овдиенко Н. В., Табарев А. В., Нечаев В. С., Иванов Н. С., Хорева Л. Г.,Лисовой В.И.