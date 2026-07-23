ГОНДУРАС (Honduras), Республика Гондурас (Republica de Honduras)

Го­су­дар­ст­во в Центральной Аме­ри­ке.

Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Гва­те­ма­лой, на юго-за­па­де – с Саль­ва­до­ром, на юго-вос­то­ке – с Ни­ка­ра­гуа. На се­ве­ре омы­ва­ет­ся Ка­риб­ским м. Ат­лан­ти­че­ско­го ок., на юге – зал. Фон­се­ка Ти­хо­го ок. За­ни­ма­ет ряд при­бреж­ных ост­ро­вов, в т. ч. о-ва Ис­лас-де-ла-Ба­ия (круп­ней­шие – Роа­тан, Ути­ла и Гуа­на­ха) в Ка­риб­ском мо­ре. Пл. 112,09 тыс. км2 (по др. дан­ным, 112,49 тыс. км2). Нас. 7,2 млн. чел. (2006). Сто­ли­ца – г. Те­гу­си­галь­па. Офиц. язык – ис­пан­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – лем­пи­ра. Адм.-терр. де­ле­ние: 18 де­пар­та­мен­тов (табл.).

Г. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОАГ (1948), Орг-ции центр.-амер. го­су­дарств (1951), ВТО (1995).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Г. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 11.1.1982. Фор­ма прав­ле­ния – пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка . Гла­ва гос-ва и пра­ви­тель­ст­ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый на 4 го­да.

Выс­ший за­ко­но­дат. ор­ган – од­но­па­лат­ный Нац. кон­гресс, со­сто­ит из 128 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых на 4 го­да.

Ис­пол­нит. власть осу­ще­ст­в­ля­ет пра­ви­тель­ст­во – Ка­би­нет ми­ни­ст­ров во гла­ве с пре­зи­ден­том.

Осн. пар­тии: Ли­бе­раль­ная пар­тия, На­цио­наль­ная пар­тия, Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тич. пар­тия, Де­мо­кра­тич. объ­е­ди­нён­ная пар­тия.

При­ро­да

Рель­еф. Б. ч. тер­ри­то­рии за­ни­ма­ет склад­ча­то-глы­бо­вое на­го­рье выс. до 2849 м (го­ра Лас-Ми­нас, выс­шая точ­ка стра­ны), рас­чле­нён­ное на отд. низ­ко­гор­ные и сред­не­гор­ные мас­си­вы ши­ро­ки­ми тек­то­нич. впа­ди­на­ми с до­ли­на­ми рек Улуа, Агу­ан, Па­ту­ка и др. В юго-зап. час­ти Г. – вул­ка­нич. пла­то (рай­он г. Те­гу­си­галь­па); в рай­оне оз. Йо­хоа – груп­пы не­вы­со­ких ко­ну­сов по­тух­ших вул­канов. На се­ве­ро-вос­то­ке Г. вдоль по­бере­жья Ка­риб­ско­го м. рас­по­ло­же­на об­шир­ная за­бо­ло­чен­ная ак­ку­му­ля­тив­ная мор­ская низ­мен­ная рав­ни­на Мос­ки­то­вый бе­рег с мно­го­числ. ла­гу­нами, в т. ч. ла­гу­ной Ка­ра­тас­ка. Уз­кие аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные низ­мен­но­сти окайм­ля­ют по­бе­ре­жье Гон­ду­рас­ско­го зал. на се­ве­ре стра­ны и зал. Фон­се­ка Ти­хо­го ок. на юге. Ал­лю­ви­аль­ные низ­мен­но­сти сфор­ми­ро­ва­лись в до­ли­нах ниж­не­го те­че­ния рек Улуа и Агу­ан.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Г. рас­по­ло­жен в пре­де­лах Цен­траль­ноа­ме­ри­кан­ско­го пе­ре­шей­ка тек­то­нич. Ан­тиль­ско-Ка­риб­ской об­лас­ти. Б. ч. тер­ри­то­рии стра­ны за­ни­ма­ет па­лео­зой­ский блок Чор­тис, сло­жен­ный ме­та­мор­фич. и ин­тру­зив­ны­ми по­ро­да­ми, пе­ре­кры­ты­ми юр­ско-ме­ло­вы­ми кон­ти­нен­таль­ны­ми об­ло­моч­ны­ми (пес­ча­ни­ка­ми, конг­ло­ме­ра­та­ми) и кар­бо­нат­ны­ми (из­вест­ня­ка­ми, мер­ге­ля­ми) от­ло­же­ния­ми. На юго-за­па­де рас­про­стра­не­ны кай­но­зой­ские вул­ка­ни­ты (ту­фы, иг­ним­бри­ты, ба­заль­ты). Тек­то­нич. впа­ди­ны за­пол­не­ны ал­лю­ви­аль­ны­ми от­ло­же­ния­ми. Г. рас­по­ло­жен в зо­не по­вы­шен­ной сейс­мич­но­сти. По­след­нее зем­ле­тря­се­ние, вы­звав­шее зна­чит. раз­ру­ше­ния, про­изош­ло в 1999. На за­па­де Г. на­хо­дит­ся се­реб­ря­но-по­ли­ме­тал­лич. ме­сто­ро­ж­де­ние Эль-Мо­чи­то со зна­чит. за­па­са­ми ру­ды. Так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та, ме­ди, свин­ца, цин­ка, же­ле­за, сурь­мы, уг­лей, при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов (пес­ка, гра­вия, из­вест­ня­ков и др.).

Кли­мат. Для тер­ри­то­рии Г. ха­рак­те­рен тро­пич. пас­сат­ный кли­мат. Ср. темп-ра ян­ва­ря на низ­мен­но­стях и в до­ли­нах 23–24 °С, мая (са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца) 27–28 °С; в пре­де­лах на­го­рья – со­от­вет­ст­вен­но 12–19,5 °С и 16–24 °С. Осад­ков в год на на­вет­рен­ных сев. и сев.-вост. скло­нах и на низ­мен­но­сти Мос­ки­то­вый бе­рег 3000–3200 мм, до­ж­ди вы­па­да­ют в осн. с ию­ня по де­кабрь. В центр. и юж. час­тях Г. и на скло­нах, об­ра­щён­ных к Ти­хо­му ок., осад­ков 800–2000 мм в год, чёт­ко вы­ра­же­ны влаж­ный (с мая по ок­тябрь) и за­суш­ли­вый се­зо­ны.

Ка­риб­ское по­бе­ре­жье Г. час­то под­вер­га­ет­ся воз­дей­ст­вию тро­пич. ура­га­нов. Ка­та­ст­ро­фич. по­след­ст­вия для стра­ны имел про­шед­ший в окт. 1998 ура­ган «Митч» (один из силь­ней­ших ура­га­нов в Центр. Аме­ри­ке за пе­ри­од ис­то­рич. на­блю­де­ний), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го в Г. по­гиб­ло, по раз­ным оцен­кам, от 8 до 15 тыс. чел. и ок. 20% жи­те­лей стра­ны ос­та­лись без кро­ва; вы­зван­ные ура­га­ном на­вод­не­ния, се­ли и ополз­ни унич­то­жи­ли до 3/4 по­се­вов с.-х. куль­тур, раз­ру­ши­ли б. ч. транс­порт­ных и инж. ком­му­ни­ка­ций стра­ны.

Внут­рен­ние во­ды. Б. ч. тер­ри­то­рии Г. при­над­ле­жит бас­сей­ну Ка­риб­ско­го мо­ря. Осн. ре­ки – Улуа, Агу­ан и Па­ту­ка. В Ти­хий ок. гл. обр. впа­да­ют ко­рот­кие гор­ные ре­ки, в т. ч. Чо­лу­те­ка. В зап. час­ти стра­ны рас­по­ло­же­но круп­ней­шее оз. Йо­хоа – гл. ис­точ­ник пре­сной во­ды в стра­не. Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы Г. со­став­ля­ют 96 км3, во­до­обес­пе­чен­ность – 14,2 тыс. м3 на че­ло­ве­ка в год. Для хо­зяйственных це­лей ис­поль­зу­ет­ся не бо­лее 2,1% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов (из них 91% рас­хо­ду­ет­ся на ну­ж­ды с. х-ва, 5% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия, 4% идёт на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Ле­са за­ни­ма­ют ок. 48% тер­ри­то­рии стра­ны, тем­пы обез­ле­се­ния со­став­ля­ют 3% в год. На по­бе­ре­жье Гон­ду­рас­ско­го зал., низ­мен­но­сти Мос­ки­то­вый бе­рег и в ниж­них час­тях при­ле­гаю­щих гор­ных скло­нов на крас­но-жёл­тых фер­рал­лит­ных поч­вах в ко­рен­ном рас­ти­тель­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ли влаж­ные веч­но­зе­лё­ные тро­пич. ле­са, от­ли­чаю­щие­ся вы­со­ким фло­ри­сти­че­ским раз­но­об­ра­зи­ем. Ле­са час­тич­но све­де­ны и за­ме­ще­ны са­ван­на­ми; круп­ные лес­ные мас­си­вы со­хра­ни­лись пре­им. в пре­де­лах ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий. Ти­пич­ные для юж. час­ти стра­ны ко­рен­ные пе­ре­мен­но-влаж­ные лис­то­пад­ные ле­са на крас­ных фер­рал­лит­ных поч­вах так­же пре­им. за­ме­ще­ны са­ван­на­ми и ксе­ро­фит­ны­ми ред­ко­лесь­я­ми. В го­рах с выс. 600–700 м рас­про­стра­не­ны влаж­ные ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные и ду­бо­во-со­сно­вые ле­са. Бе­ре­га за­ли­вов и ла­гун час­тич­но окайм­ле­ны ман­гро­вы­ми за­рос­ля­ми.

На тер­ри­то­рии стра­ны встре­ча­ют­ся разл. ви­ды оле­ней, пе­ка­ри, та­пир, му­равь­е­ды, бро­не­нос­цы, из хищ­ни­ков – оце­лот, ягу­ар, пу­ма и дру­гие, бо­лее мел­кие ко­ша­чьи (все­го 200 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих). Бо­га­та ор­ни­то­фау­на (ок. 700 ви­дов птиц, в т. ч. жел­то­го­ло­вый ама­зон – нац. сим­вол Г.); раз­но­об­раз­ны реп­ти­лии (св. 200 ви­дов).

В Г. 73 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, за­ни­маю­щие 20,8% пло­ща­ди стра­ны, в т. ч. био­сфер­ный ре­зер­ват Рио-Пла­та­но (вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), нац. пар­ки Сьер­ра-де-Агаль­та, Пи­ко-Бо­ни­то, Ла-Ти­гра.

На­се­ле­ние

Б. ч. на­се­ле­ния Г. со­став­ля­ют ис­па­ноя­зыч­ные гон­ду­рас­цы (86,1%), из них ме­ти­сы-ла­ди­но – 82,1%, бе­лые – 2,0%, не­гры-мо­ре­но – 2,0%. Сре­ди чер­но­ко­же­го на­се­ле­ния Г. вы­де­ля­ют­ся так­же га­ри­фо­на (1,7%) и го­во­ря­щие по-анг­лий­ски и на кре­оль­ском яз. вест-инд­ские не­гры (1,1%). Нег­ри­тян­ское на­се­ле­ние со­сре­до­то­че­но в осн. на се­ве­ре стра­ны. Ин­дей­цы со­став­ля­ют 5,9% на­се­ле­ния Г., из них боль­шин­ст­во (4,1%) – дет­ри­ба­ли­зо­ван­ные ис­па­ноя­зыч­ные ин­дей­цы. Круп­ней­ший ин­дей­ский на­род – лен­ка (1,2%), го­во­ря­щий на изо­ли­ро­ван­ном яз., жи­вёт в осн. на юго-за­па­де, мис­ки­то (0,4%) – на се­ве­ро-вос­то­ке; на се­ве­ре жи­вёт не­мно­го­числ. чиб­чан­ский на­род пайя, в центр. час­ти – хи­ка­ке, го­во­ря­щий на изо­ли­ро­ван­ном яз., на край­нем за­па­де – не­боль­шая груп­па май­ян­ско­го на­ро­да чор­ти. Из им­ми­грант­ских групп Г. наи­бо­лее зна­чи­тель­ные – ни­ка­ра­гу­ан­цы (2,9%) и ара­бы (1,4%).

Ес­теств. при­рост на­се­ле­ния вы­со­кий (2,5% в 2003; 2,4% в 2005), но име­ет тен­ден­цию к сни­же­нию за счёт умень­ше­ния ро­ж­дае­мо­сти (28,2 на 1000 жит. в 2006); смерт­ность (5,3 на 1000 жит.) так­же име­ет тен­ден­цию к сни­же­нию; мла­денч. смерт­ность 25,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 3,59 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. В воз­раст­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния вы­со­ка до­ля де­тей (до 15 лет) – 39,9%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–65 лет) – 56,7%, по­жи­лых лю­дей (стар­ше 65 лет) – 3,4%. Ср. воз­раст жи­те­лей 19,5 года (Г. – од­но из са­мых «мо­ло­дых» го­су­дарств Лат. Аме­ри­ки). Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 69,3 го­да (муж­чи­ны – 67,75, жен­щи­ны – 70,98 го­да). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 101 муж­чи­на. Ср. плот­ность нас. 64 чел./км2. На­се­ле­ние раз­ме­ще­но по тер­ри­то­рии стра­ны не­рав­но­мер­но. Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность Г. – со­сед­ст­во не­боль­ших хо­ро­шо ос­во­ен­ных и плот­но за­се­лён­ных ареа­лов с поч­ти не­за­се­лён­ны­ми тер­ри­то­рия­ми. Б. ч. на­се­ле­ния скон­цен­три­ро­ва­на в сев.-зап. гор­ных рай­онах (на выс. 900–400 м), во­круг сто­ли­цы, а так­же на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье; в этих рай­онах плот­ность на­се­ле­ния дос­ти­га­ет 100 чел./км2. Сев.-вост. рай­оны стра­ны (за­бо­ло­чен­ная низ­мен­ность Мос­ки­то­вый бе­рег), а так­же внутр. вы­со­ко­гор­ные рай­оны, по­кры­тые тро­пич. ле­са­ми, за­се­ле­ны ред­ко (ме­нее 1 чел./км2). Саль­до внеш­них ми­гра­ций ус­той­чи­во от­ри­ца­тель­ное (–1,39 чел. на 1000 жит.); б. ч. ми­гран­тов уез­жа­ет в США (все­го за ру­бе­жом про­жи­ва­ет ок. 1 млн. вы­ход­цев из Г.).

В го­ро­дах про­жи­ва­ет 48,7% нас. (2005). По тем­пам рос­та гор. на­се­ле­ния и го­ро­дов (обу­слов­ле­ны на­рас­таю­щим по­то­ком ми­гран­тов из сель­ской ме­ст­но­сти) Г. яв­ля­ет­ся од­ним из ли­де­ров в ре­гио­не. Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. чел., 2005): Те­гу­си­галь­па (900,4; с при­го­ро­да­ми ок. 1700), Сан-Пед­ро-Су­ла (558,2), Чо­ло­ма (177,4), Ла-Сей­ба (150,4), Эль-Про­гре­со (107,4). Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 2,54 млн. чел. (2005); 39,2% ра­бо­таю­щих за­ня­ты в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве, 20,8% – в пром-сти, 40% – в сфе­ре ус­луг. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 4,2% (офиц., 2006; ре­аль­ный уро­вень, по разл. оцен­кам, со­став­ля­ет 30–40% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния).

Ре­ли­гия

От 95 до 97% нас. Г. – ка­то­ли­ки; от 3 до 5% – про­тес­тан­ты разл. де­но­ми­на­ций (наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны пя­ти­де­сят­ниче­ские об­щи­ны, име­ют­ся ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, ре­фор­ма­ты, ме­то­ди­сты, ква­ке­ры, мо­рав­ские бра­тья, объ­е­ди­нён­ные бра­тья во Хри­сте, бап­ти­сты); иу­даи­сты и ба­хаи­ты в со­во­куп­но­сти со­став­ля­ют не бо­лее 0,5–1% нас. Г. (2004–05).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Гон­ду­рас с древ­ней­ших вре­мён до 16 в. Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­ка на тер­ри­то­рии Г. от­но­сят­ся к ар­ха­ич. пе­рио­ду (8 – 2-е тыс. до н. э.) – не­да­ти­ро­ван­ные сто­ян­ки с фраг­мен­та­ми на­ко­неч­ни­ков и нук­ле­усов в вер­ховь­ях р. Улуа, где име­ют­ся вы­хо­ды об­си­диа­на (ме­сто­ро­ж­де­ние Ла-Эс­пе­ран­са).

В фор­ма­тив­ный пе­ри­од (2-е тыс. до н. э. – 200 н. э.) в Г. по­яв­ля­ют­ся ран­ние фор­мы зем­ле­де­лия (ку­ку­ру­за), ке­ра­ми­ка, скла­ды­ва­ют­ся ин­тен­сив­ные кон­так­ты с со­сед­ни­ми ре­гио­на­ми. Воз­ни­ка­ют круп­ные по­се­ле­ния: Пу­эр­то-Эк­сон­ди­до (1100–600 до н. э.), Лос-На­ран­хос (800–400 до н. э.), Плая-де-лос-Му­эр­тос (900–200 до н. э.) – в сев.-зап. Г., Яру­ме­ла (1-е тыс. до н. э. – 200 н. э.) – в цен­траль­но-юго-зап. Г. и др. Они бы­ли ук­реп­ле­ны ва­ла­ми и рва­ми (Лос-На­ран­хос, Яру­ме­ла), име­ли зем­ля­ные плат­фор­мы-«ма­ун­ды» (в т. ч. Эль-Сер­ри­то в Яру­ме­ле, выс. св. 20 м, пл. ос­но­ва­ния до 7 тыс. м2); в Плая-де-лос-Му­эр­тос об­на­ру­же­но 16 по­гре­бе­ний с ке­ра­ми­кой, ук­ра­ше­ния­ми и др. Рас­пис­ная гли­ня­ная по­су­да, ук­ра­ше­ния из мор. ра­ко­вин, об­си­диа­на, мра­мо­ра, жа­деи­та и др. ука­зы­ва­ют на ус­той­чи­вые тор­го­вые свя­зи мест­ных куль­тур. Ряд на­хо­док сви­де­тельст­ву­ет об оль­мек­ском влия­нии: тай­ник с ке­ра­мич. со­су­да­ми и по­ли­ро­ван­ным ка­мен­ным то­по­ри­ком под по­лом глав­ной, по-ви­ди­мо­му, це­ре­мо­ни­аль­ной по­строй­ки в Пу­эр­то-Эс­кон­ди­до; ор­на­мент на ке­ра­ми­ке и жа­деи­то­вые ук­ра­ше­ния из по­гре­бе­ний в Плая-де-лос-Му­эр­тос и др. На се­ве­ро-вос­то­ке Г. в пе­ще­рах Куя­мель об­на­ру­же­ны ос­тат­ки по­гре­бе­ний 1200–400 до н. э. с ха­рак­тер­ны­ми Т-об­раз­ны­ми ка­мен­ны­ми то­по­ра­ми, об­лом­ка­ми ке­ра­мич. муж­ских и жен­ских ста­ту­эток, со­су­да­ми, ор­на­мен­ти­ро­ван­ны­ми оль­мек­ски­ми мо­ти­ва­ми («оль­мек­ский дра­кон» и «пы­лаю­щий змей»).

В на­ча­ле клас­сич. пе­рио­да (200 н. э.) зап. Г. вхо­дит в зо­ну рас­про­стра­не­ния куль­ту­ры майя, здесь на­хо­дил­ся один из круп­ней­ших её цен­тров – Ко­пан (400–820). В клас­сич. и ран­ний по­стклас­сич. пе­рио­ды (200–1150) су­ще­ст­во­ва­ли мно­го­числ. го­род­ские цен­тры в бас­сей­не рек Улуа и Су­ла­ко, в рай­оне оз. Йо­хоа (Са­ли­трон-Вье­хо, 400–800; Тра­ве­сия, 500–950; Сер­ро-Па­ленке, 600–1050; Ла-Сьер­ра, 600–1100) и в до­ли­не Ко­мая­гуа (Те­нам­пуа, 900–1000). Они ак­ку­му­ли­ро­ва­ли тор­гов­лю и ре­мес­ло (об­ра­бот­ка об­си­диа­на, ра­ко­вин, тек­сти­ля, про­из-во ке­ра­ми­ки), кон­тро­ли­ро­ва­ли об­шир­ные с.-х. уго­дья, слу­жи­ли куль­то­вы­ми цен­тра­ми (хра­мы, пло­щад­ки для иг­ры в мяч, ри­ту­аль­ные кла­ды). Ке­ра­мич. тра­ди­ции сви­де­тель­ст­ву­ют о ши­ро­ких куль­тур­ных кон­так­тах, но де­мон­ст­ри­ру­ют и ме­ст­ную спе­ци­фи­ку (по­ли­хром­ные сти­ли Улуа и Су­ла­ко).

По­стклас­сич. пе­ри­од (900–1550) на тер­ри­то­рии Г. изу­чен по­ка не­дос­та­точ­но. Он ха­рак­те­ри­зу­ет­ся де­цен­тра­ли­за­ци­ей и на­ли­чи­ем мно­же­ст­ва са­мо­сто­ят. цен­тров с на­се­ле­ни­ем неск. ты­сяч чел. В до­ли­не р. Ча­ме­ле­кон на се­ве­ро-за­па­де Г. су­ще­ст­во­ва­ли круп­ные по­се­ле­ния Вье­хо-Бри­сас-дель-Вал­ле, Ки­ми­стан и На­ко, в до­ли­не Ко­мая­гуа ве­ду­щую роль иг­рал Лас-Ве­гас (1100–1200) – центр про­из-ва по­ли­хром­ной ке­ра­ми­ки с гео­мет­ри­че­ским и зоо­морф­ным ор­на­мен­том.

Ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од. Х. Ко­лумб от­крыл тер­ри­то­рию Г. во вре­мя сво­ей 4-й экс­пе­ди­ции в 1502. Она по­лу­чи­ла назв. «Г.» (от исп. hondura – глу­би­на) из-за боль­ших глу­бин у бе­ре­гов. За­вое­ва­ние Г. бы­ло на­ча­то в 1524 П. де Аль­ва­ра­до и за­вер­ше­но в 1525 Э. Кор­те­сом. Од­на­ко ин­дей­цы про­дол­жа­ли борь­бу. В 1536–37 ин­дей­ский вождь Лем­пи­ра, со­брав ог­ром­ное вой­ско (по не­ко­то­рым дан­ным, до 30 тыс. чел.), на­нёс кон­ки­ста­до­рам неск. серь­ёз­ных по­ра­же­ний. Тем не ме­нее ис­пан­цам уда­лось до­бить­ся по­бе­ды. В 1539 Г. был вклю­чён в со­став ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла. Этой ко­ло­нии исп. ко­ро­на ста­ла уде­лять вни­ма­ние толь­ко с 1579, по­сле то­го, как там бы­ло от­кры­то ме­сто­ро­ж­де­ние се­реб­ра (Ко­мая­гуа). Ко­рен­ное на­се­ле­ние Г. под­вер­га­лось жес­то­кой экс­плуа­та­ции, что при­ве­ло к его со­кра­ще­нию. Уже в 16 в. ис­пан­цы, ис­пы­ты­вая по­треб­ность в ра­бо­чей си­ле, на­ча­ли вво­зить в Г. афр. не­воль­ни­ков. Но их чис­лен­ность в Г. бы­ла мень­ше, чем в др. исп. вла­де­ни­ях на аме­ри­кан­ском кон­ти­нен­те, по­сколь­ку в Г. не бы­ло ни план­та­ци­он­но­го хо­зяй­ст­ва, ни сколь­ко-ни­будь раз­ви­той гор­но­руд­ной про­мыш­лен­но­сти.

Об­ре­те­ние не­за­ви­си­мо­сти. Центр. Аме­ри­ка, в от­ли­чие от др. ре­гио­нов Лат. Аме­ри­ки, об­ре­ла не­за­ви­си­мость без кро­во­про­ли­тия и мно­го­лет­ней борь­бы. Не­за­ви­си­мость ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла про­воз­гла­си­ла 15.9.1821 са­ма исп. ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция, а пер­вым гла­вой но­во­го «Ко­ро­лев­ст­ва Гва­те­ма­ла» стал быв. ге­не­рал-ка­пи­тан Габино Га­ин­са, по­лу­чив­ший ти­тул «по­ли­тич. ру­ко­во­ди­те­ля». В Г. про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать ко­ро­лев­ские су­ды, ко­ло­ни­аль­ные за­ко­ны, взи­ма­лись преж­ние на­ло­ги, в об­ра­ще­нии на­хо­ди­лись мо­не­ты ко­ро­лев­ской че­кан­ки. В 1822 Г. во­шёл в со­став Мек­си­кан­ской им­пе­рии А. де Итур­би­де, а по­сле её рас­па­да в 1823 при­сое­ди­нил­ся к соз­дан­ным на ос­но­ве быв. ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям Цен­траль­ной Аме­ри­ки. В со­ста­ве еди­но­го центр.-амер. гос-ва Г. на­хо­дил­ся до 5.11.1838. Пред­при­ня­тая в по­следую­щие го­ды по­пыт­ка сто­рон­ни­ков ли­бе­раль­ных ре­форм и фе­де­ра­тив­но­го уст­рой­ст­ва Центр. Аме­ри­ки во гла­ве с Ф. Мо­ра­са­ном объ­е­ди­нить Г., Саль­ва­дор и Ни­ка­ра­гуа по­тер­пе­ла не­уда­чу. Мо­ра­сан в 1842 был схва­чен кон­сер­ва­то­ра­ми и каз­нён.

По дан­ным на 1824, в Г. про­жи­ва­ли 137 тыс. чел. Из стран Центр. Аме­ри­ки толь­ко на его тер­ри­то­рии до­бы­ва­лись бла­го­род­ные ме­тал­лы, од­на­ко эко­но­мич. зна­че­ние этой до­бы­чи бы­ло не­ве­ли­ко. В Г. гос­под­ство­ва­ло кус­тар­ное про­из-во тка­ней, обу­ви, до­маш­ней ут­ва­ри, ору­жия и т. д.

Гон­ду­рас во 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 вв. В сер. 1850-х гг. в стра­не шла ост­рая борь­ба ме­ж­ду ли­бе­ра­ла­ми и кон­сер­ва­то­ра­ми, со­про­во­ж­дав­шая­ся воо­руж. кон­флик­та­ми с Ни­ка­ра­гуа и Гва­те­ма­лой. В 1849–52 Г. под­верг­ся аг­рес­сии со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии, за­хва­тив­шей часть его тер­ри­то­рии (о-ва Ис­лас-де-ла-Ба­ия и часть низ­мен­но­сти Мос­ки­то­вый бе­рег). Стре­мясь про­ти­во­дей­ст­во­вать по­пыт­кам Ве­ли­ко­бри­та­нии ут­вер­дить­ся в Центр. Аме­ри­ке, пра­ви­тель­ст­во США до­би­лось за­клю­че­ния с ней Клей­то­на – Бул­ве­ра до­го­во­ра 1850, пре­ду­смат­ри­вав­ше­го в т. ч. от­каз обе­их стран от за­хва­та к.-л. но­вых центр.-амер. тер­ри­то­рий. На ос­но­ва­нии это­го до­го­во­ра Ве­ли­ко­бри­та­ния в 1859 воз­вра­ти­ла Г. за­хва­чен­ные ею зем­ли. В 1860 Г. при­нял ак­тив­ное уча­стие в т. н. Центр.-амер. вой­не, вы­зван­ной Уо­ке­ра аван­тю­рой 1855–56.

В 1821–76 в Г. сме­ни­лось 57 пра­ви­тельств. В 1876 к вла­сти при­шли ли­бе­ра­лы во гла­ве с М. А. Со­то Мар­ти­не­сом, ко­то­рые про­ве­ли ши­ро­кий ком­плекс ре­форм. Они се­ку­ля­ри­зо­ва­ли цер­ков­ную соб­ст­вен­ность, вве­ли гражд. брак и гос. сис­те­му об­ра­зо­ва­ния. Сто­рон­ни­ки кур­са ре­форм в 1891 объ­е­ди­ни­лись в Ли­бе­раль­ную пар­тию, а их про­тив­ни­ки (круп­ные зем­ле­вла­дель­цы, ка­то­лич. клир и часть гор. бур­жуа­зии) в 1902 соз­да­ли На­цио­наль­ную пар­тию. По­ли­ти­ка пра­ви­тель­ст­ва М. А. Со­то Мар­ти­не­са и по­сле­дую­щих ли­бе­раль­ных ка­би­не­тов, на­хо­див­ших­ся у вла­сти в Г. до 1903, от­кры­ла стра­ну для про­ник­но­ве­ния иностр. ка­пи­та­ла. В 1884 ме­ж­ду Г. и США был за­клю­чён т. н. до­го­вор Со­то – Кей­та, по ко­то­ро­му амер. ком­па­ни­ям бы­ли пре­дос­тав­ле­ны кон­цес­сии на строи­тель­ст­во в Г. же­лез­ных и шос­сей­ных до­рог и вы­де­ле­ны луч­шие зем­ли для куль­ти­ви­ро­ва­ния ба­на­нов. Г. на­чал пре­вра­щать­ся в стра­ну мо­но­куль­ту­ры («ба­на­но­вую рес­пуб­ли­ку»), под­лин­ны­ми хо­зяе­ва­ми ко­то­рой ста­ли амер. кор­по­ра­ции «United Fruit Co.» и «Standard Fruit and Steam­ship Co.», соз­дав­шие здесь свои план­тации со­от­вет­ст­вен­но в 1902 и 1905 и на­чав­шие бес­це­ре­мон­но вме­ши­вать­ся в по­ли­тич. жизнь Г. Тя­жё­лые ус­ло­вия тру­да на план­та­ци­ях и жес­то­кая экс­плуа­та­ция вы­зы­ва­ли вол­не­ния с.-х. ра­бо­чих (1905, 1907, 1911, 1912), ко­то­рые бы­ли по­дав­ле­ны амер. вой­ска­ми.

В 1919, 1924–25 име­ли ме­сто ин­тер­вен­ции амер. войск в Г., в по­сле­дую­щие го­ды не­од­но­крат­но с по­мо­щью амер. спец­служб осу­ще­ст­в­ля­лись во­ен. пе­ре­во­ро­ты, пре­сле­до­вав­шие цель по­ста­вить у вла­сти «силь­ную лич­ность», спо­соб­ную про­во­дить в жизнь ин­те­ре­сы США. Один из та­ких пра­ви­те­лей, Т. Ка­ри­ас Ан­ди­но, на­хо­див­ший­ся у вла­сти в 1933–48, фак­ти­че­ски пре­вра­тил Г. в во­ен­но-по­ли­цей­ское гос-во и пре­дос­та­вил амер. ба­на­но­вым ком­па­ни­ям но­вые кон­цес­сии.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны Г. вхо­дил в ан­ти­гит­ле­ров­скую коа­ли­цию, в дек. 1941 объ­я­вил вой­ну Гер­ма­нии, Ита­лии и Япо­нии, но уча­стия в бое­вых дей­ст­ви­ях не при­ни­мал. В 1942 США ок­ку­пи­ро­ва­ли при­над­ле­жав­шие Г. о-ва Су­он и по­строи­ли там во­ен. со­ору­же­ния (аэ­ро­дром, ра­дио­стан­цию и др.).

Гон­ду­рас по­сле 1945. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны Г. ос­та­вал­ся в пол­ной за­ви­си­мо­сти от США. На его тер­ри­то­рии про­хо­ди­ли под­го­тов­ку на­ём­ни­ки для борь­бы про­тив ре­во­люц. дви­же­ний в Гва­те­ма­ле, Ни­ка­ра­гуа и на Ку­бе. Сле­дуя в фар­ва­те­ре внеш­ней по­ли­ти­ки США, Г. в 1961 ра­зо­рвал ди­пло­ма­тич. и эко­но­мич. от­но­ше­ния с Ку­бой.

В 1963, стре­мясь ос­ла­бить за­ви­си­мость Г. от США, гон­ду­рас­ские во­ен­ные во гла­ве с полк. О. Ло­пе­сом Арель­я­но со­вер­ши­ли гос. пе­ре­во­рот. Соз­дан­ная ими во­ен. хун­та, пра­вив­шая в 1963–71, и сме­нив­шее её гражд. пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое Ло­пе­сом Арель­я­но, по­пы­та­лись про­вес­ти аг­рар­ную ре­фор­му, на­цио­на­ли­зи­ро­вать лес­ное хо­зяй­ст­во, уста­но­вить гос. кон­троль над гор­но­до­бы­ваю­щей пром-стью и твёр­дый ми­ни­мум за­ра­бот­ной пла­ты, нор­ма­ли­зо­вать от­но­ше­ния с со­циа­ли­стич. стра­на­ми и на­ла­дить тор­гов­лю с Ку­бой. Од­на­ко эти по­пыт­ки по­тер­пе­ли не­уда­чу из-за ак­тив­но­го про­ти­во­дей­ст­вия со сто­ро­ны США. В рас­чё­те по­дор­вать по­зи­ции Ло­пе­са Арель­я­но ре­ак­ци­он­ные кру­ги Центр. Аме­ри­ки, под­дер­жан­ные США, спро­во­ци­ро­ва­ли «Фут­боль­ную вой­ну» 1969 ме­ж­ду Г. и Саль­ва­до­ром. В апр. 1975 Ло­пес Арель­я­но под дав­ле­ни­ем оли­гар­хич. вер­хуш­ки и во­ен­ных был вы­ну­ж­ден ос­та­вить пре­зи­дент­ский пост, по­сле че­го до янв. 1982 в стра­не пра­ви­ла во­ен. хун­та, от­ме­нив­шая все ре­фор­ми­ст­ские на­чи­на­ния сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков.

В 1982 бы­ла при­ня­та но­вая, 17-я по счё­ту, на­чи­ная с 1821, кон­сти­ту­ция Г. В 1982–90, 1994–2002 Г. управ­ля­ли пре­зи­ден­ты, пред­став­ляв­шие Ли­бе­раль­ную пар­тию, в 1990–94, 2002–06 – Нац. пар­тию. Как в той, так и в дру­гой пар­тии с нач. 1980-х гг. про­изош­ли оп­ре­де­лён­ные пе­ре­ме­ны. В Ли­бе­раль­ной пар­тии сфор­ми­ро­ва­лась груп­пи­ров­ка, при­зы­ваю­щая бо­роть­ся про­тив дик­та­та МВФ и США. Нац. пар­тия в 1986 при­ня­ла но­вую про­грам­му, объ­я­вив сво­ей гл. по­ли­тич. це­лью «вой­ну про­тив бед­но­сти и сла­бо­раз­ви­то­сти». Од­на­ко ве­ду­щие пар­тии не смог­ли до­бить­ся ре­ше­ния дек­ла­ри­ро­ван­ных ими за­дач. Г. ос­та­ёт­ся од­ной из са­мых от­ста­лых стран Лат. Аме­ри­ки. Три чет­вер­ти его на­се­ле­ния жи­вёт за чер­той бед­но­сти, чет­верть взрос­ло­го на­се­ле­ния не­гра­мот­на. Лишь ок. 10% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния за­ня­то в пром-сти (2003).

С 27.1.2006 пре­зи­дент Г. – пред­ста­ви­тель Либерaльной пар­тии Х. М. Се­лайя Ро­са­лес.

Хо­зяй­ст­во

Г. – од­на из наи­бо­лее бед­ных и эко­но­ми­че­ски от­ста­лых стран Лат. Аме­ри­ки. Ха­рак­тер­но силь­ное иму­ще­ст­вен­ное рас­слое­ние: на 10% бо­га­тых се­мейств при­хо­дит­ся ок. 43% всех до­хо­дов (1998). Эко­но­мич. за­дол­жен­ность Г. в 2000 со­став­ля­ла 5,5 млрд. долл.; в 2005 при под­держ­ке Все­мир­но­го бан­ка и МВФ бы­ла спи­са­на. Кре­ди­ты, пре­дос­тав­ляе­мые пра­ви­тель­ст­ву Г. ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ция­ми, на­прав­ля­ют­ся на раз­ви­тие об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния, со­ци­аль­ной за­щи­ты, жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва и сель­ско­го хо­зяй­ст­ва.

Объ­ём ВВП 20,59 млрд. долл. (по пари­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2005), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния – 2,9 тыс. долл. Ре­аль­ный рост ВВП 4,2% (2005). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,667 (2003; 116-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра). В пром-сти и строи­тель­ст­ве соз­да­ёт­ся 31,2% ВВП, в сель­ском, лес­ном хо­зяй­ст­ве и ры­бо­лов­ст­ве – 12,7%, в сфе­ре ус­луг – 56,1% (2005).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки – план­та­ци­он­ное про­из-во ба­на­нов и ко­фе (до­ля ба­на­нов в стои­мос­ти экс­пор­та в 1960-е гг. пре­вы­ша­ла 50%, в 1990-е гг. сни­зи­лась до 30% и про­дол­жа­ет со­кра­щать­ся, до­ля ко­фе уве­ли­чи­ва­ет­ся). С сер. 1990-х гг. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся иностр. ту­ризм (240 тыс. чел. и ок. 80 млн. долл. до­хо­да в 1995; 320 тыс. чел. и 164 млн. долл. в 1998; 1 млн. чел. и 400 млн. долл. в 2004); осн. рай­он ту­риз­ма – ост­ро­ва Ис­лас-де-ла-Ба­ия (ост­ро­ва Роа­тан и Ути­ла).

Про­мыш­лен­ность. Пре­об­ла­да­ют тех­ни­че­ски сла­бо ос­на­щён­ные мел­кие пред­при­ятия, при­над­ле­жа­щие ме­ст­ным вла­дель­цам. Срав­ни­тель­но круп­ное пром. про­из-во кон­тро­ли­ру­ет­ся иностр. ка­пи­та­лом. В осн. это пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке экс­порт­ной с.-х. про­дук­ции, а так­же фи­лиа­лы иностр. ком­па­ний (в осн. амер., тай­вань­ских и юж.-кор.), воз­ник­шие в соз­дан­ных в 1990-е гг. зо­нах экс­порт­ной пе­ре­ра­бот­ки. В 2003 тем­пы рос­та пром. про­из-ва со­ста­ви­ли 7,7%.

Раз­ви­тие пром-сти тор­мо­зит низ­кий уро­вень энер­ге­тич. хо­зяй­ст­ва. Про­из-во элек­тро­энер­гии 5,55 млрд. кВт·ч (2005); бо­лее 4/5 нас. стра­ны не име­ют воз­мож­но­сти её ис­поль­зо­вать. Неск. от­но­си­тель­но круп­ных ГЭС со­ору­же­ны в наи­бо­лее хо­ро­шо ос­во­ен­ном и плот­но за­се­лён­ном рай­оне стра­ны на р. Улуа и её при­то­ках, в т. ч. ГЭС «Cañaveral», «Rio Lindo» (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность ка­ж­дой 50–100 тыс. кВт), «San Buenaven­tu­ra» (ме­нее 50 кВт). ЛЭП, по­стро­ен­ная исп. ком­па­ни­ей «Empresa Nacional de Elec­tri­ci­dad» (про­тя­жён­ность ок. 1,5 тыс. км), со­еди­ни­ла энер­го­сис­те­мы стран Центр. Аме­ри­ки. Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод дей­ст­ву­ет в Пу­эр­то-Кор­тес (объ­ём по­треб­ле­ния им­порт­ной неф­ти и неф­те­про­дук­тов 37 тыс. барр./сут, 2003). Ве­дёт­ся до­бы­ча се­реб­ра и зо­ло­та, а так­же свин­цо­во-цин­ко­вых (близ Те­гу­си­галь­пы и Сан­та-Бар­ба­ры), же­лез­ных (Те­ла) и мед­ных (Сан­та-Ро­са-де-Ко­пан) руд.

Ве­ду­щая от­расль – пи­ще­вая (ок. 2/5 стои­мо­сти пром. про­дук­ции, ок. 2/3 об­щей чис­лен­но­сти за­ня­тых в пром-сти). Раз­ви­ва­ет­ся по двум осн. на­прав­ле­ни­ям: под­го­тов­ка к транс­пор­ти­ров­ке (сор­ти­ров­ка, упа­ков­ка и др.) ба­на­нов, ко­фе ли­бо пе­ре­ра­бот­ка про­дук­ции план­тац. хо­зяй­ст­ва (не­ред­ко ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся про­из-вом по­лу­фаб­ри­ка­тов, напр. са­ха­ра-сыр­ца) и про­из-во про­дук­тов пи­та­ния для внутр. рын­ка. Ве­ду­щие пред­при­ятия от­рас­ли дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Те­гу­си­галь­па, Сан-Пед­ро-Су­ла, Ла-Ли­ма, Сан-Лу­ис-Па­хон и Ла-Сей­ба; сре­ди дру­гих – та­бач­ные фаб­ри­ки (Сан-Пед­ро-Су­ла), за­во­ды по про­из-ву паль­мо­во­го мас­ла (Те­ла). Лёг­кая пром-сть пред­став­ле­на очи­ст­кой хлоп­ка (пред­при­ятия в мел­ких на­се­лён­ных пунк­тах в рай­онах хлоп­ко­вых план­та­ций), про­из-вом хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней (Те­гу­си­галь­па, Сан-Пед­ро-Су­ла и На­као­ме). Пред­при­ятия лес­ной пром-сти про­из­во­дят пи­ло­ма­те­риа­лы и др. про­дук­цию де­ре­во­об­ра­бот­ки (Те­гу­си­галь­па, Сан-Пед­ро-Су­ла, Ко­мая­гуа и Тру­хи­льо), в т. ч. ме­бель (Те­гу­си­галь­па и Сан-Пед­ро-Су­ла). В Те­гу­си­галь­пе и Сан-Пед­ро-Су­ле функ­цио­ни­ру­ют неск. не­боль­ших пред­при­ятий хи­мич. пром-сти, в т. ч. фар­ма­цев­тич. фаб­ри­ки. Це­мент­ный за­вод в Сан-Пед­ро-Су­ле.

Г. – круп­ней­ший сре­ди стран Ка­риб­ско­го бас­сей­на про­из­во­ди­тель и экс­пор­тёр го­то­вой оде­ж­ды. Про­из-во оде­ж­ды из им­порт­ных тка­ней бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся (еже­год­ный при­рост ок. 20%) в зо­нах экс­порт­ной пе­ре­ра­бот­ки (соз­да­но бо­лее 30; за­ня­то св. 130 тыс. чел.; ва­ло­вая вы­руч­ка 830,7 млн. долл. в 2004), ко­то­рые рас­по­ло­же­ны в осн. в рай­оне г. Сан-Пед­ро-Су­ла, а так­же в Ла-Сей­бе, Ла-Ли­ме, Чо­ло­ме и др. Св. 1/2 вы­пус­ка про­дук­ции кон­тро­ли­ру­ют ком­па­нии США (в т. ч. «Sara Lee», «Wrangler», GAP). Дей­ст­ву­ют так­же пред­при­ятия по про­из-ву из­де­лий из ко­жи, ме­бе­ли и др.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. С.-х. уго­дья со­став­ля­ют ок. 1/3 тер­ри­то­рии стра­ны, ре­аль­но ис­поль­зу­ет­ся 12,7% (в т. ч. 9,5% под паш­ню, 3,2% под па­ст­би­ща; 2005). Оро­ша­ет­ся 80 тыс. га (7,5%) па­хот­ных зе­мель (2003). Прак­ти­че­ски еже­год­но с. х-во стра­да­ет от тро­пич. ура­га­нов; в 2004 ок. 70% план­та­ций ба­на­нов и ко­фе бы­ли унич­то­же­ны.

Ха­рак­тер­но со­че­та­ние круп­ных зем­ле­вла­де­ний (при­над­ле­жат амер. ком­па­ни­ям и бо­га­тым се­мей­ст­вам Г.) и мел­ких кре­сть­ян­ских на­де­лов. План­тац. хо­зяй­ст­ва спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на раз­ви­тии экс­порт­но ори­ен­ти­ро­ван­ных от­рас­лей, мел­кие про­из­во­дят про­дук­цию для внутр. рын­ка. Тра­ди­ци­он­но пре­об­ла­да­ет рас­те­ние­вод­ст­во, осн. часть его про­дук­ции – ко­фе и ба­на­ны де­серт­ных сор­тов, а так­же са­хар­ный тро­ст­ник, цит­ру­со­вые, хлоп­чат­ник и та­бак – пред­на­зна­че­на для экс­пор­та. По про­из-ву ко­фе (190,6 тыс. т зе­лё­ных зё­рен в 2005) Г. вхо­дит в чис­ло 10 круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей и за­ни­ма­ет 5-е ме­сто в Лат. Аме­ри­ке. Ко­фе вы­ра­щи­ва­ют пре­им. на скло­нах гор­ных хреб­тов; осн. рай­оны воз­де­лы­ва­ния ко­фе сфор­ми­ро­ва­лись на тер­ри­то­рии деп-тов Ко­мая­гуа и Ла-Пас (круп­ней­ший аре­ал), Кор­тес, Сан­та-Бар­ба­ра и Ко­пан, а так­же Эль-Па­ра­исо и Чо­лу­те­ка. Ба­на­но­вые план­та­ции (ва­ло­вой сбор ба­на­нов ок. 1 млн. т в год; 887,1 тыс. т в 2005; 14–17-е ме­сто в ми­ре) раз­ме­ще­ны в сев. час­ти стра­ны, на низ­мен­но­стях по­бе­ре­жья Ка­риб­ско­го м. и скло­нах при­ле­гаю­щих гор­ных хреб­тов (деп-ты Ат­лан­ти­да, Ко­лон и Йо­ро); б. ч. про­из­вод­ст­ва кон­тро­ли­ру­ют амер. ком­па­нии «Chiquita Brands Inter­na­tional» и «Dole Food Co.». Хлоп­чат­ник куль­ти­ви­ру­ют на хо­ро­шо ув­лаж­няе­мых низ­мен­но­стях ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья (деп-ты Ва­лье и Чо­лу­те­ка), та­бак (6,2 тыс. т ли­сть­ев, 2005) – на скло­нах гор (деп-т Сан­та-Бар­ба­ра). План­та­ции са­хар­но­го тро­ст­ни­ка (сбор 5,6 млн. т зе­лё­ной мас­сы, 2005) в це­лом сов­па­да­ют с ареа­ла­ми рас­про­стра­не­ния ба­на­но­вых и хлоп­ко­вых план­та­ций. Цит­ру­со­вые куль­ти­ви­ру­ют в осн. в до­ли­не р. Улуа (деп-т Кор­тес). В не­боль­ших ко­ли­че­ст­вах про­из­во­дят ка­као (деп-т Ат­лан­ти­да, близ го­ро­да Ла-Сей­ба) и си­заль (деп-т Ва­лье). Вы­ра­щи­ва­ют так­же ово­щи и пло­ды (ман­го, па­пайя, ды­ня, ко­ко­со­вые оре­хи и др.). Сре­ди по­тре­би­тель­ских куль­тур наи­боль­шее зна­че­ние име­ют ку­ку­ру­за и бо­бо­вые (пре­им. фа­соль). Сбор (тыс. т, 2005): ку­ку­ру­за 569, фа­соль 86, апель­си­ны 285, ана­на­сы 145, ды­ни 190, то­ма­ты 153, огур­цы 73.

С кон. 20 в. бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся жи­вот­но­вод­ст­во. По­го­ло­вье (млн., 2001): круп­но­го ро­га­то­го ско­та 1,86, сви­ней 0,5, овец 18,6. Ско­то­вод­ст­во (гл. обр. мяс­ное) ори­ен­ти­ро­ва­но на экс­порт, про­дук­ция сви­но­вод­ст­ва и ов­це­вод­ст­ва реа­ли­зу­ет­ся пре­им. на внутр. рын­ке. На са­ван­но­вых па­ст­би­щах Г. круп­ный ро­га­тый скот па­сёт­ся круг­ло­го­дич­но. Осн. рай­оны то­вар­но­го ско­то­вод­ст­ва на­хо­дят­ся в деп-тах Олан­чо, Эль-Па­ра­исо, Ко­мая­гуа, Йо­ро и Чо­лу­те­ка. Из-за низ­ких до­хо­дов на­се­ле­ния внутр. по­треб­ле­ние мя­са не­ве­ли­ко; Г. экс­пор­ти­ру­ет мя­со (в осн. в США).

За­мет­ную роль в эко­но­ми­ке Г. иг­ра­ют лес­ное хо­зяй­ст­во и до­бы­ча мо­ре­про­дук­тов. Ши­ро­ко­му раз­ви­тию за­го­то­вок дре­ве­си­ны (6,92 млн. м3 в 1998, гл. обр. со­сна, ма­ха­го­ни, ро­зо­вое де­ре­во) спо­соб­ст­ву­ет на­ли­чие бо­га­тых лес­ных ре­сур­сов. Рас­ши­ре­ние объ­ё­ма ле­со­за­го­то­вок тор­мо­зит­ся от­сут­ст­ви­ем до­рог для вы­во­за дре­ве­си­ны. Тра­диц. от­расль лес­но­го хо­зяй­ст­ва – за­го­тов­ка оре­хов. Лов ры­бы и до­бы­ча мо­ре­про­дук­тов (кре­вет­ки, ома­ры, лан­гу­сты) ве­дут­ся в осн. в зал. Фон­се­ка (еже­год­ный улов св. 28 тыс. т).

Транс­порт. Во внутр. пе­ре­воз­ках гру­зов и пас­са­жи­ров ве­ду­щая роль при­над­ле­жит ав­то­мо­биль­но­му транс­пор­ту. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 13720 км, из них 2970 км с твёр­дым по­кры­ти­ем (2005). Боль­шое зна­че­ние для свя­зей Г. с со­сед­ни­ми стра­на­ми име­ет уча­сток Пан­аме­ри­кан­ско­го шос­се в юж. час­ти стра­ны (дли­на 160 км, про­хо­дит от гра­ни­цы с Саль­ва­до­ром че­рез На­као­ме – Сан-Ло­рен­со – Чо­лу­те­ку – Сан-Мар­кос-де-Ко­лон к гра­ни­це с Ни­ка­ра­гуа). Дли­на же­лез­ных до­рог 699 км, из них гос. же­лез­ных до­рог 253 км (2005). Б. ч. же­лез­ных до­рог уз­ко­ко­лей­ные, слу­жат в осн. для транс­пор­ти­ров­ки с.-х. про­дук­ции в мор. пор­ты. Мор. транс­порт об­слу­жи­ва­ет пре­им. внеш­ние свя­зи стра­ны, роль ка­бо­таж­ных пе­ре­во­зок не­ве­ли­ка (в осн. ре­гу­ляр­ное мор. со­об­ще­ние с о-ва­ми Ис­лас-де-ла-Ба­ия и по­бе­режь­ем Мос­ки­то­во­го бе­ре­га). Мор. флот Г. на­счи­ты­ва­ет 131 суд­но (в т. ч. 66 гру­зо­вых, 8 реф­ри­же­ра­то­ров, 28 неф­тя­ных тан­ке­ров; 2005). Во внеш­них пе­ре­воз­ках ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся су­да, заф­рах­то­ван­ные за ру­бе­жом; иностр. ком­па­нии, осу­ще­ст­в­ляю­щие экс­порт­ные (вы­воз ба­на­нов) и им­порт­ные (ввоз неф­ти или неф­те­про­дук­тов) пе­ре­воз­ки, как пра­ви­ло, име­ют собств. су­до­ход­ные под­раз­де­ле­ния. Осн. мор­ские пор­ты – Пу­эр­то-Кор­тес (св. 1/2 внеш­не­тор­го­вых гру­зов; ок. 400 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ в 2003) и Ла-Сей­ба. Об­щая про­тя­жён­ность внутр. вод­ных пу­тей 465 км (2005); ре­гу­ляр­ное су­до­ход­ст­во по оз. Йо­хоа, ре­кам Улуа, Агу­ан, Чо­лу­те­ка, Па­ту­ка и др. Внутр. вод­ный транс­порт иг­ра­ет чрез­вы­чай­но важ­ную роль для транс­порт­но­го об­слу­жи­ва­ния от­да­лён­ных и труд­но­до­ступ­ных рай­онов стра­ны (в т. ч. для Мос­ки­то­во­го бе­ре­га). Име­ет­ся 116 взлёт­но-по­са­доч­ных пло­ща­док, из них с твёр­дым по­кры­ти­ем 11 (в т. ч. 3 – с взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сой св. 2,5 км; 2005). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты в Ла-Сей­бе, Сан-Пед­ро-Су­ле, на о. Роа­тан и в Те­гу­си­галь­пе.

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та 5887 млн. долл., в т. ч. стои­мость экс­пор­та 1726 млн. долл., им­пор­та 4161 млн. долл. (2005). Осн. ста­тьи экс­пор­та: ко­фе (ок. 20% стои­мо­сти), ба­на­ны (ок. 15%), мо­ре­про­дук­ты (ок. 11%), зо­ло­то, паль­мо­вое мас­ло, дре­ве­си­на, цит­ру­со­вые, др. фрук­ты, мя­со. Гл. по­ку­па­те­ли – США (54,4% стои­мо­сти, 2004), Саль­ва­дор (8,1%), Гер­ма­ния (5,9%), Гва­те­ма­ла (5,4%). Им­пор­ти­ру­ют­ся ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние (16% стои­мо­сти, 2005), хи­мич. то­ва­ры (15%), нефть и неф­те­про­дук­ты (14%), пром. по­лу­фаб­ри­ка­ты для зон экс­порт­ной пе­ре­ра­бот­ки, про­дук­ты пи­та­ния и др., в осн. из США (37,5%), Гва­те­ма­лы (6,9%), Мек­си­ки (5,4%), Кос­та-Ри­ки (4,3%) и Саль­ва­до­ра (4%). Де­фи­цит внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та час­тич­но ком­пен­си­ру­ет­ся до­хо­да­ми от ту­риз­ма и де­неж­ны­ми пе­ре­во­да­ми про­жи­ваю­щих за ру­бе­жом гра­ж­дан Г. (ок. 1,3 млрд. долл., 2004).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. си­лы (ВС; 2004) Г. со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ; 5,5 тыс. чел.), ВВС (1,8 тыс. чел.) и ВМС (1 тыс. чел.), а так­же вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ний (6 тыс. чел.). Вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий – пре­зи­дент, ко­то­рый осу­ще­ст­в­ля­ет ру­ко­во­дство ВС че­рез глав­но­ко­ман­дующего ВС. Не­по­средств. ру­ко­во­дство вой­ска­ми осу­ще­ст­в­ля­ют ко­ман­дую­щий СВ (он же нач. ген­шта­ба ВС), ко­ман­дую­щие ВВС и ВМС – че­рез свои шта­бы. Мин-во обо­ро­ны вы­пол­ня­ет адм. функ­ции. На воо­ру­же­нии 12 тан­ков, 67 БРМ, по­ле­вая и зе­нит­ная ар­тил­ле­рия, 49 бое­вых са­мо­лё­тов, 11 пат­руль­ных и де­сант­ных ка­те­ров. Ком­плек­то­ва­ние ВС – на ос­но­ве за­ко­на о все­об­щей во­ин­ской по­вин­но­сти, при­зыв­ной воз­раст 18 лет, срок дей­ст­вит. во­ен. служ­бы 2 го­да. Под­го­тов­ка офи­цер­ско­го со­ста­ва осу­ще­ст­в­ля­ет­ся, как пра­ви­ло, в во­ен.-учеб­ных за­ве­де­ни­ях США. На тер­ри­то­рии Г. – сеть во­ен. баз. Ос­нов­ная – Паль­ме­ро­ла, ис­поль­зу­ет­ся ВС США (св. 1 тыс. во­ен­но­слу­жа­щих, аэ­ро­дром, скла­ды го­рю­че­го и бо­е­при­па­сов). Име­ют­ся амер. стан­ции сле­же­ния за возд. об­ста­нов­кой (Се­ро-да-Мо­ле) и за воз­душ­ной и над­вод­ной об­ста­нов­кой (о. Эль-Тиг­ре). Мо­би­ли­зац. ре­сур­сы 1,6 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 900 тыс. че­ло­век.

Здра­во­охра­не­ние

На 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 57 вра­чей, 129 лиц ср. мед. пер­со­на­ла, 21 сто­ма­то­лог, 14 фар­ма­цев­тов, 3 аку­шер­ки (2000). Рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 6,2% ВВП (2002; бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние 51,2%, ча­ст­ный сек­тор 48,8%). В сис­те­ме здра­во­охра­не­ния гос. сек­тор со­став­ля­ет 60%, соц. стра­хо­ва­ние – 12%, ча­ст­ный сек­тор – 10% (2001). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фекц. за­бо­ле­ва­ния – бак­те­ри­аль­ная диа­рея, ге­па­тит А, брюш­ной тиф, ма­ля­рия (2003).

Спорт

В 1956 Олим­пий­ский к-т Г. при­знан МОК. С 1968 спорт­сме­ны Г. уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах; при­зо­вых мест (до 2004) не за­ни­ма­ли. Наи­бо­лее по­пуляр­ный вид спор­та – фут­бол: нац. фе­де­ра­ция ос­но­ва­на в 1951; с 1951 – в ФИФА, с 1961 – в КОНКАКАФ (Кон­фе­де­ра­ция фут­бо­ла Сев. и Центр. Аме­ри­ки и стран Ка­риб­ско­го бас­сей­на); в 1981 сбор­ная Г. ста­ла по­бе­ди­те­лем чем­пио­на­та КОНКАКАФ. Сре­ди др. ви­дов спор­та по­пу­ляр­ны бас­кет­бол, лёг­кая ат­ле­ти­ка, тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, па­рус­ный спорт, три­ат­лон и др.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры

Школь­ное об­ра­зо­ва­ние бес­плат­ное и обя­за­тель­ное для де­тей от 7 до 14 лет. На­чаль­ным обу­че­ни­ем ох­ва­чен 91% де­тей школь­но­го воз­рас­та, сред­ним – ок. 67%. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 80% (2004). Сис­те­ма выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет Нац. ав­то­ном­ный ун-т Г. (1847) в Те­гу­си­галь­пе и ряд ча­ст­ных выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний. На­уч. уч­ре­ж­де­ния Г. на­хо­дят­ся в Те­гу­си­галь­пе: Нац. гео­гра­фич. ин-т (1945), Гон­ду­рас­ская ака­де­мия (1949), Нац. ин-т ан­тро­по­ло­гии и ис­то­рии (1952), Ака­де­мия гео­гра­фии и ис­то­рии Г. (1968), Ин-т ко­фе, Нац. с.-х. ин-т и др. Нац. б-ка (1880). Круп­ней­шие му­зеи: Нац., Ис­то­рии Рес­пуб­ли­ки, Нац. ху­дож. га­ле­рея (все – в Те­гу­си­галь­пе), Ре­гио­наль­ный му­зей ар­хео­ло­гии майя (1939) в Ко­па­не, Нац. му­зей ко­ло­ни­аль­ной ис­то­рии (1959) в Пу­эр­то-де-Омоа, Му­зей ан­тро­по­ло­гии в Сан-Пед­ро-Су­ле и др.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­да­ёт­ся 6 ча­ст­ных еже­днев­ных га­зет (2005): в Те­гу­си­галь­пе – «El Periódico» (ок. 30 тыс. экз.), «La Tribuna» (25 тыс. экз.), «El Heraldo» (45 тыс. экз.); в Сан-Пед­ро-Су­ле – «La Prensa» (ок. 50 тыс. экз.), «El Tiempo» (ок. 30 тыс. экз.; ос­но­ва­на в 1911; ор­ган ли­бе­раль­ной оппо­зи­ции), «El Nuevo Día» (ок. 20 тыс. экз.; ос­но­ва­на в 1948). Еже­не­дель­ни­ки – «Tiempos del Mundo», «Hondu­ras this week» (ок. 15 тыс. экз.; на англ. яз.). Св. 100 об­ще­на­цио­наль­ных и ме­ст­ных ра­дио­стан­ций (боль­шин­ст­во – ча­ст­ные; 2005). Гл. ин­фор­мац. стан­ции – «Radio Honduras» (го­су­дар­ст­вен­ная), «Ra­dioamerica» (ча­ст­ная). Пе­ре­да­чи ве­дут­ся на исп. язы­ке. Де­вять те­ле­ви­зи­он­ных ка­на­лов (все ча­ст­ные; 2005); боль­шое чис­ло ка­бель­ных ка­на­лов, транс­ли­рую­щих те­ле­ви­зи­он­ные про­грам­мы из США с исп. суб­тит­ра­ми.

Ли­те­ра­ту­ра

Лит-ра Г. на­ча­ла раз­ви­вать­ся на исп. яз. по­сле об­ре­те­ния стра­ной не­за­ви­си­мо­сти в 1821. Пер­вые про­из­ве­де­ния но­си­ли под­ра­жа­тель­ный ха­рак­тер и бы­ли ори­ен­ти­ро­ва­ны на исп. об­раз­цы. Лит-ра 19 в. пред­став­ле­на пре­им. по­эзи­ей: твор­че­ст­во Х. Т. Рей­е­са, Т. Аги­лу­са, Х. Сис­не­ро­са и Х. А. До­мин­ге­са вы­дер­жа­но в тра­ди­ци­ях не­оклас­си­циз­ма; чер­ты ро­ман­тиз­ма про­яви­лись в сти­хах М. Мо­ли­ны Ви­хиль. В кон. 19 в. за­ро­ди­лась про­за, об­раз­цом ко­то­рой стал пер­вый ро­ман – «Ан­хе­ли­на» К. Гуть­ер­ре­са (1898), на­пи­сан­ный в рус­ле кос­тум­бриз­ма. 1-я треть 20 в. от­ме­че­на по­яв­ле­ни­ем мо­дер­низ­ма, во­пло­тив­ше­го­ся в по­эзии Х. Р. Мо­ли­ны (сб. «Зем­ли, мо­ря, не­бе­са», 1911), Х. Х. Рей­ны, А. Ко­э­льо, а так­же в твор­че­ст­ве Ф. Тур­сио­са. Мо­дер­ни­ст­ское пе­ре­ос­мыс­ле­ние ро­ман­тиз­ма – в цен­тре про­зы 1-й пол. 20 в.: Х. Ф. Ду­рон, А. Ди­ас Ло­са­но, А. Ме­хия Нье­то (сб-ки «Ту­зем­ные рас­ска­зы», 1929, «Ста­рые бо­тин­ки», 1930; ро­ман «Бег­лец от са­мо­го се­бя», 1934, и др.). По­ис­ки нац. са­мо­быт­но­сти и со­ци­аль­ная те­ма­ти­ка ха­рак­тер­ны для твор­че­ст­ва А. Гиль­е­на Се­лая, В. Але­ма­на, Х. Кар­ка­мо, К. Бар­ре­ры, а так­же Р. Э. Ва­лье, ак­тив­но­го по­пу­ля­ри­за­то­ра лит-ры Г. за ру­бе­жом. По­эзия К. Суа­рес от­ме­че­на яр­кой об­раз­но­стью и по­вы­шен­ной экс­прес­си­ей (сб-ки «Кро­во­то­ча­щее серд­це», 1930, «От от­чая­ния к на­де­ж­де», 1944, и др.); из­вест­ность по­лу­чи­ли фи­лос. со­не­ты и ан­ти­ка­пи­та­ли­стич. про­за К. Иса­гир­ре. В 1950–60-е гг. наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­ным при­вер­жен­цем со­циа­ли­стич. идей в лит-ре Г. стал Р. Амая Ама­дор (ро­ма­ны «Зе­лё­ная тюрь­ма», 1950, «Крас­ный от­ряд», 1962). Влия­ние Х. Л. Бор­хе­са и ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма за­мет­но в про­из­ве­де­ни­ях В. К. Ла­ры, Э. П. Ка­дал­со, А. Кал­со и осо­бен­но С. Х. Фи­ал­ло­са; стрем­ле­ни­ем обо­га­тить изящ­ную сло­вес­ность Г. дос­ти­же­ния­ми ли­те­ра­тур др. стран ха­рак­те­ри­зу­ет­ся про­за Х. Эс­ко­то, М. К. За­па­ты, Р. Кас­ти­льо, Э. Борь­я­са, Х. П. Ба­ра­хо­на, а так­же О. Ако­сты, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти по­этич. язы­ка; сре­ди по­этов кон. 20 в. – К. М. Ари­та, Р. Эль­вир.

Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­вои ар­хи­тек­ту­ра

На тер­ри­то­рии Г. в 3–9 вв. су­ще­ст­во­вал круп­ный центр куль­ту­ры майя – г. Ко­пан. В хо­де ко­ло­ни­за­ции куль­ту­ра ин­дей­цев бы­ла в зна­чит. сте­пе­ни ис­пани­зи­ро­ва­на, но не­ко­то­рые ин­дей­ские пле­ме­на со­хра­ни­ли тра­диц. иск-во (де­рев. мас­ки, рас­пис­ные со­су­ды). Го­ро­да ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да раз­ви­ва­лись по ре­гу­ляр­но­му пла­ну, с пло­ща­дью в цен­тре, и за­страи­ва­лись вы­тя­ну­ты­ми 1-этаж­ны­ми до­ма­ми из адо­бы. Наи­бо­лее ин­те­рес­ны цер­ков­ные зда­ния, со­еди­няю­щие исп. и ме­ст­ные чер­ты, с ши­ро­ки­ми фа­са­да­ми, не­ред­ко ук­ра­шен­ные резь­бой, ста­туя­ми и рос­пи­сью на де­рев. по­тол­ках-ар­те­со­на­до. Один из луч­ших об­раз­цов эпо­хи ба­рок­ко – со­бор в Ко­мая­гуа (1678–1825): 3-не­фная ба­зи­ли­ка, кры­тая ци­лин­д­рич. сво­да­ми с под­пруж­ны­ми ар­ка­ми на тол­стых пи­ло­нах и оби­ли­ем плос­ко­го ков­ро­во­го де­ко­ра на фа­са­де; ку­по­ла над ал­та­ря­ми по­кры­ты из­раз­цами. То же со­че­та­ние стро­гих форм с яр­ким де­ко­ром ха­рак­тер­но и для др. па­мят­ни­ков: со­бо­ра Сан-Ми­гель (1675–1765) с рос­пи­ся­ми X. М. Го­ме­са, ц. Лос-До­ло­рес (1732–1815; оба в Те­гу­си­галь­пе). В 19 в. ар­хи­тек­ту­ра Г. ис­пы­та­ла влия­ние не­оклас­си­циз­ма – церковь в Дан­ли (нач. 19 в.), сти­ля бо­зар – Дво­рец центр. рай­она (кон. 19 в., в Те­гу­си­галь­пе), эк­лек­ти­ки. Сре­ди об­ществ. зда­ний 20 в. вы­де­ля­ют­ся Дво­рец пре­зи­ден­та, под­ра­жаю­щий фор­ме исп. зам­ков (1919), и Нац. те­атр с клас­сич. пор­ти­ком (1915; оба в Те­гу­си­галь­пе), в 1910–20-х гг. раз­ви­тие по­лу­чи­ли ар ну­во, позд­нее – ар де­ко (Ка­са-Ка­ст­ра в Сан-Пед­ро-Су­ле, 1927–30, арх. Р. Бер­му­дес) и ин­тер­на­цио­наль­ный стиль (Центр. банк в Те­гу­си­галь­пе, 1950). Во 2-й пол. 20 в. строи­лись зда­ния по про­ек­там Ф. Мар­ти­не­са, Л. Гар­сия, Ф. Род­ри­ге­са, ис­пы­тав­ших влия­ния но­вей­ших сти­ли­стич. те­че­ний ев­роп. ар­хи­тек­ту­ры, вклю­чая по­стмо­дер­низм.

В изо­бра­зит. иск-ве Г. ко­ло­ниаль­но­го пе­рио­да пре­об­ла­да­ла ре­лиг. те­ма­ти­ка. Сре­ди гва­те­маль­ских ху­дож­ников, ра­бо­тав­ших в Г. в 17–18 вв., – скульп­то­ры В. Хавь­ер, В. де ла Па­ра; жи­во­пис­цы Б. де Мес­са, А. де Ал­ва­рес, Х. М. Го­мес и др. В нач. 19 в. в жи­вопи­си и скульп­ту­ре за­мет­ны франц. влия­ния. В кон. 19 – 20 вв. раз­ви­ва­лась национальная ху­дожественная шко­ла: П. Се­лая Сьер­ра и К. Сунь­и­га Фи­ге­роа об­ра­ща­лись к ис­то­рич. и бы­то­вым те­мам; М. А. Ру­ис, А. Ло­пес Ро­дес­но, при­ми­ти­вист X. А. Ве­ла­скес идил­ли­че­ски ото­бра­жа­ли при­ро­ду и жизнь на­ро­да. По­лот­на А. Ка­на­ле­са на со­ци­аль­ные те­мы про­ник­ну­ты дра­ма­тиз­мом. Сре­ди ху­дож­ни­ков кон. 20 – нач. 21 вв. – М. Кас­ти­льо, Р. М. Сан­чес, Т. Фор­тин.

Му­зы­ка

Муз. тра­ди­ции майя и то­лу­пан вос­ходят к куль­ту­ре го­су­дарств Ме­зо­аме­ри­ки 13–15 вв. Осн. слой фольк­ло­ра гон­дурас­цев – му­зы­ка и тан­цы ла­ди­но. С 17–18 вв. рас­про­стра­ня­лась исп. клас­сич. му­зы­ка. Ав­тор месс и виль­ян­си­ко Х. Т. Рей­ес ос­но­вал пер­вую муз. шко­лу (1834). В 19 в. гос. под­держ­ку по­лу­чи­ли во­ен. и гор. ду­хо­вые ор­ке­ст­ры, в 1876 со­сто­ял­ся пер­вый кон­церт Гос. ду­хо­во­го ор­ке­ст­ра Г. В 1887 под рук. нем. ди­ри­жё­ра Г. Штам­ма соз­дан Выс­ший ду­хо­вой ор­кестр, позд­нее по­лу­чив­ший из­вест­ность во всём Центр.-амер. ре­гио­не; под рук. М. Ада­дид-и-Га­ме­ро, Х. Ка­но ор­кестр ре­гу­ляр­но ис­пол­нял про­из­ве­де­ния нац. ав­то­ров. Наи­бо­лее вид­ные ком­по­зи­то­ры 20 в.: И. В. Га­леа­но (ав­тор ре­лиг. му­зы­ки и со­чи­не­ний для ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов), Р. К. Ра­мос (ав­тор дет­ских и пат­рио­тич. про­из­ве­де­ний), Ф. Р. Д. Зе­лайя (уче­ник Ада­ди­да-и-Га­ме­ро, пер­вый в Г. ком­по­зи­тор-сим­фо­нист), Р. Д. Агур­сия (ав­тор Кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром). В чис­ле му­зы­кан­тов кон. 20 – нач. 21 вв. – пиа­ни­сты, ком­по­зи­то­ры и пе­да­го­ги Н. Эра­зо (ав­тор ка­та­ло­га дет­ской му­зы­ки ком­по­зи­то­ров Г.), С. С. Лан­га.

Во 2-й пол. 20 в. важ­ное зна­че­ние име­ли Сим­фо­нич. ор­кестр им. Р. Ваг­не­ра, Сим­фо­нич. ор­кестр им. Дж. Вер­ди, По­ли­фо­нич. хор Нац. шко­лы му­зы­ки, муз. кол­лек­ти­вы в Нац. ав­то­ном­ном ун-те Г. в Те­гу­си­галь­пе и в Сан-Пед­ро-Су­ле. Нац. муз. тра­ди­ции поль­зу­ют­ся госу­дар­ственной под­держ­кой. Изу­че­ни­ем тра­ди­ционной му­зы­ки на­ро­дов стра­ны за­ни­ма­ют­ся Ге­не­раль­ная ди­рек­ция по куль­ту­ре и Деп-т на­уч. ис­сле­до­ва­ний Ин-та ан­тро­по­ло­гии и ис­то­рии Гон­ду­ра­са.

Дополнительная литература:

Hon­duras: realidad nacional y crisis regional. 3 ed. Tegu­cigalpa, 1986;

Meza V. Hon­duras: la evolucion de la crisis. Tegucigalpa, 1987;

Joyce R. A. Cerro Palenque: power and identity on the Maya periphery. Austin, 1991;

Booth J. A., Walker T. W. Understanding Central America. Boulder, 1999;

Ис­то­рия Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1999–2004. [Т. 2–3];

Joyce R. A., Hen­der­son J. S. Beginning of village life in Eas­tern Mesoamerica // Latin American Antiquity. 2001. Vol. 12. № 1;

Archaeo­logy of ancient Mexico and Central America. An encyclope­dia / Ed. S. T. Evans, D. L. Webster. N. Y., 2001;

Evans S. T. Ancient Mexico and Central America // Archaeology and culture history. L., 2004.

Durón R. E. Honduras literaria. Tegu­ci­galpa, 1957. Vol. 1–3;

Ма­мон­тов С. П. Ис­па­ноя­зыч­ная ли­те­ра­ту­ра стран Ла­тин­ской Аме­ри­ки ХХ ве­ка. 2-е изд. М., 1983;

Umaña H. Literatura hondureña contemporánea. Teguci­gal­pa, 1986;

Martínez J. F. Literatura hondu­reña y su proceso generacional. Tegucigalpa, 1987.

По­ле­вой В. М. Ис­кус­ст­во стран Ла­тинской Аме­ри­ки. М., 1967;

El arte con­tem­po­ráneo en Honduras. Tegucigalpa, 1968;

La­cou­ture F., Flores F., Soto R. Edificios y monumentos históricos de Tegucigalpa y Co­ma­yagüela. Tegucigalpa, 1977;

Mariñas Otero L. La pintura en Honduras. Tegucigalpa, 1977;

Dohle B. Visión de la arquitectura en Hon­duras según arquitectos hondureños. San Pedro Sula, 1986;

Becerra L., López Rojas J. E. La pintura en Honduras. Tegucigalpa, 1989;

Becerra L., López Rojas J. E. Honduras; visión panorámica de su pintura. Tegucigalpa, 1994;

Martínez Castillo M.F. Cuatro centros de arte colonial provinciano hi­spano criollo en Honduras. Tegucigalpa, 1992.

Иллюстрации:

Robert E. Ford. По­след­ст­вия ура­га­на «Митч»;

Гор­ные хвой­но-ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные ле­са. Архив БРЭ;

Мас­каиз Плая-де-лос-Му­эр­тос. Жа­де­ит. 900–550 до н. э. Ча­ст­ная кол­лек­ция. Архив БРЭ;

Скульп­ту­ра бо­га-пис­ца из Ко­па­на. Туф. 8 в. Региональный му­зей ар­хео­ло­гии майя (Ко­пан). Архив БРЭ;

«Ва­за с ке­ца­лем» из по­гре­бе­ния в Ко­па­не. Изо­бра­же­на свя­щен­ная пти­ца ке­цаль (кве­заль), бор­дюр – ие­рог­ли­фи­че­ская над­пись. 650–760. Му­зей Пи­бо­ди (Гар­вард). Архив БРЭ;

Пре­зи­дент Гон­ду­ра­са Ос­валь­до Ло­пес Арель­я­но (сле­ва) и президент Мек­си­ки Гус­та­во Ди­ас Ор­дас. Ок­тябрь 1966. Архив БРЭ;

Ку­рорт­ный рай­он на ост­ро­ве Роа­тан. Архив БРЭ;

Ба­на­но­вые план­та­ции. Архив БРЭ;

Фа­сад церк­ви Лос-До­ло­рес в Те­гу­си­галь­пе. 1732–1815. Архив БРЭ;

Ко­пан. Голова божества. 3–9 вв. Архив БРЭ.

Авторы статьи: Ба­ран­чи­ков Е. В., Ко­па-Ов­ди­ен­ко Н. В., Та­ба­рев А. В., Не­ча­ев В. С., Ива­нов Н. С., Хо­ре­ва Л. Г.,Ли­со­вой В.И.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)